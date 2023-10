[株式会社散歩社]

2023年11月4日(土)から30日(木)までの介護や福祉に関する月間イベント



11月11日は介護の日。



セルフケア、だれかへのケア、介護や福祉の仕事、ケア視点のある本や商品。“ケア”は私たちの生活の中や暮らしの延長線上にあります。

毎年11月の1ヶ月間、BONUS TARCKでは「ケアリングノーベンバー」と題して、“ケア”イベントを開催。

広場でのエキシビション、マーケット、トークイベントなど、“ケア”に関するコンテンツが11月のさまざまな日に登場します。

“ケア”を知り、楽しむ1ヶ月。11月はケアしよう。









2023年11月4日(土)から30日(木)まで、株式会社散歩社(東京都世田谷区代田2-36-15)が運営する下北沢にある商業施設「BONUS TRACK(ボーナストラック)」にて、11月11日の『介護の日』にあわせて、介護や福祉に関する月間イベント「ケアリングノーベンバー2023」を開催します。



セルフケア、だれかへのケア、介護や福祉の仕事、ケア視点のある本や商品。“ケア”は私たちの生活の中や暮らしの延長線上にある身近な存在です。そんな“ケア”を、知ってもらい、楽しんでもらう1ヶ月。



11月のBONUS TRACKには、エキシビション、マーケット、トークイベントなど、“ケア”に関するイベントが1ヶ月を通して登場します。



ぜひ、さまざまな“ケア”を、楽しみにいらしてください。









プログラム一覧

--------------------------



<BONUS TRACK GALLERY>



●11月4日(土)5日(日) 『世田谷クロニクル』利活用プログラム ケアするホームムービー

●11月11日(土)12日(日) TXA Graphic & Illustration Card Pack「Affection」 発売記念イベント『アーティストが描く性愛のかたち』

●11月14日(火)~30日(木) ケアするしごと展 by マガジンハウス



<BONUS TRACK PARK>



●11月11日(土) BOOK LOVER’S HOLIDAY ケア編

●11月23日(木・祝) ケアリングマーケット



<本屋B&B連動企画>



●11月4日(土)~24日(金) ぼくみんセレクト 今年の"ケア本"フェア

●11月8日(水) トークイベント 竹端寛×永井玲衣「迷惑をかけあう社会に向けて~ケアしケアされ、生きていく」

●11月25日(土) トークイベント リー・アンダーツ×寺尾紗穂「母がゼロになるまで」







イベント概要

--------------------------





ケアリングノーベンバー 2023

日程|2023年11月4日(土)~11月30日(木)

場所|BONUS TRACK(世田谷区代田 2-36-15)

下北沢駅南西口徒歩 5 分 / 世田谷代田駅徒歩 5 分

主催|BONUS TRACK(株式会社散歩社)

協力|株式会社マガジンハウス・本屋B&B・一般社団法人ぼくみん・公益財団法人せたがや文化財団 生活工房

関連URL|https://note.com/bonustrack_skz/n/ncd710688fb42



<BONUS TRACK>

WEB:https://bonus-track.net/

Instagram:https://www.instagram.com/bonustrack_skz/

X(Twitter):https://twitter.com/bonustrack_skz

note:https://note.com/bonustrack_skz



<散歩社>

WEB:https://samposha.com/







各イベント詳細

--------------------------







11月4日(土)5日(日)

『世田谷クロニクル』利活用プログラム ケアするホームムービー

at BONUS TRACK GALLERY



『世田谷クロニクル1936-83』とは、「8ミリフィルム」を市井の人々の暮らしを知るための貴重な共有材として捉え直し、ひろく公開することを目的とした、生活工房によるアーカイブサイトです。2019年のローンチ以来、様々な活用を展開してきました。



今回のケアリングノベンバー2023開催にあたり、ワークショップとトークイベントの2つのプログラムをご用意していただきました。

昭和の暮らしやまち並みが映るホームムービーの中に、現代を生きるヒントを探ってみませんか。申し込み不要ですので、当日お気軽にご参加ください!







<ワークショップ>

『世田谷クロニクル』利活用プログラム1.

せたがやアカカブの会 下北沢出張編

「せたがやアカカブの会」は、『世田谷クロニクル』で公開している映像をじっくり観ながら語り合う場です。2017年の開始以来、三軒茶屋の生活工房を会場にして40回ほど実施してきました。今回は下北沢にまつわる映像をセレクト(『理容店2』昭和44年頃撮影)。映像を観ながら、想い出した個人的なエピソード、気付いたことや気になったことなどを、スクリーンを囲みながら言葉にしていきます。当時を知っている人も、知らない人も、ぜひご参加ください。



日時|11月4日(土)14:00~15:30(開場は13:30)

会場|世田谷代田 仁慈保幼園ピアッツァ(世田谷区代田2-32-16)

定員|15名(先着順・申込不要)

料金|無料

進行|松本篤(NPO法人remo)

関連URL|https://ana-chro.setagaya-ldc.net/







<トークイベント>

『世田谷クロニクル』利活用プログラム2.

ケアするホームムービー 昭和の8ミリを携えて街を歩く

世田谷区内の在宅医療の現場にて『世田谷クロニクル』を利活用する試みが2022-3年にかけて実施されました。その名も「ポスト・ムービー・トレイル」。それはいったいどんな活動だったのか。このプログラムの中心人物をお招きし、家族の団らん、レジャー、社員旅行など、当時の価値観が反映された映像をケアに使うことの効能や課題について振り返るとともに、「思い出す」や「忘れる」といった行為の深淵に触れていきます。



日時|11月5日(日)14:00~15:30(開場は13:30)

会場|BONUS TRACK GALLERY(世田谷区代田2-36-15)

定員|30名(先着順・申込不要)

料金|無料

ゲスト|神野真実(デザインリサーチャー)、尾山直子(看護師/写真家)

ホスト|水野雄太(NPO法人remo)

関連URL|https://note.com/gaya_2020/m/mb50e1de97d21





主催|公益財団法人せたがや文化財団 生活工房

企画制作|NPO法人記録と表現とメディアのための組織(remo)

協力|BONUS TRACK、桜新町アーバンクリニック、世田谷代田 仁慈保幼園、日記屋月日





--------------------------









11月11日(土)12日(日)

TXA Graphic & Illustration Card Pack「Affection」 発売記念イベント『アーティストが描く性愛のかたち』

at BONUS TRACK GALLERY



「性を表通りに誰もが楽しめるものに変えていく」というビジョンを掲げるブランド「TENGA」は、「able! FACTORY」という、障がいのある方がモノづくりの技術を学びながら働き、収入を得ることができる就労支援施設の運営や、“TENGAヘルスケア”として「セイシル」という青少年のもつ性の疑問や課題を解決するためのWEBサイトを運営しています。



そんなTENGAが立ち上げた、アーティストと制作したアパレルや雑貨を通して多様な性愛のかたちを伝えているブランド「TXA」。その2周年を記念して、最新のコラボレーションから、過去に取り組んだアーティストまで、総勢19組のグラフィックやイラストをポストカードにして専用ケースをつけたTXA Graphic & Illustration Card Pack「Affection」を制作。アーティストが性愛をテーマに描き下ろしたポストカードを展示するほか、「Affection」の先行販売も行います。



アーティストたちがそれぞれに解釈して描いた「性愛のかたち」を見ながら、自身の性愛のかたちについても思いをめぐらせてみませんか?





<アーティストラインナップ>

unpis / 大河紀 / OTANIJUN / obak / 我喜屋位瑳務 / 管弘志 / 最後の手段 / 杉野ギーノス / 武居功一郎 / 丹野杏香 / CHOU YI / 坂内拓 / POOL /ボブa.k.aえんちゃん / 前田豆コ / maitoparta / 三好愛 / millitsuka / 森優

※坂内拓さん、前田豆コさん、maitopartaさんの商品は来春販売予定の商品につき先行受注品となります。



<展示&販売>

日時|11月11日(土)12日(日)11:00~19:00

会場|BONUS TRACK GALLERY(世田谷区代田2-36-15)

料金|入場無料

主催|株式会社TENGA

関連URL|http://txa.store/



<トーク>

TXAでコラボレーションしているアーティスト、millitsukaさんと前田豆コさんをお招きしたトークイベントを開催します。

日時|11月10日(金)19:30~21:30

会場|本屋 B&B(世田谷区代田2-36-15)

料金|【来店参加(数量限定・1ドリンク付き)】2,750円/【配信参加】1,650円(税込)

申込URL|https://bb231110a.peatix.com/



<選書フェア>

ウェブマガジン「me and you little magazine」とコラボレーションした選書フェアを開催。TXAでコラボレーションしているアーティストとme and youが「多様な性愛のかたち」をテーマに本をセレクト。

日時|11/10(金)~11/30(木) 平日12:00~/土日祝11:00~

※店内イベント開催によって日々変動がございますのでB&BのWEBページをご確認のうえご来店ください。

場所|本屋 B&B(世田谷区代田2-36-15)

関連URL|https://bookandbeer.com/





--------------------------









11月14日(火)~30日(木)

ケアするしごと展 by マガジンハウス

at BONUS TRACK GALLERY



介護の仕事の創造性を紹介する、3メディア合同企画展



マガジンハウス『anan』『POPEYE』『こここ』編集部が、全国さまざまな介護・高齢者ケアに関わる仕事場と働く人を取材した記事を紹介する展覧会。11月11日より2日間にわたって渋谷スクランブルスクエアで開催した内容を、BONUS TARACKでも巡回展示します。



記事を紹介するパネル展示の他、福祉・介護をテーマにした『anan』『POPEYE』によるスペシャルブックを数量限定で無償配布します!



「ケアするしごと」は、“自分らしく生きる”を支えるしごと。誰しもに関わる創造的な職業です。この魅力を知っていただけたら幸いです。ぜひお越しください!



※本展覧会は厚生労働省補助事業 令和5年度介護のしごと魅力発信等事業(情報発信事業)として実施した企画の巡回展です。





<展覧会コンセプト>



ケアするしごとの世界へようこそ!

「何歳になっても、どこで暮らしていても、誰と一緒でも独りでも、どんな状況にあっても、自分らしく生きたい!」



そう願う人の生活を支える、クリエイティブな職業があります。それが「ケアするしごと」です。「介護」や「福祉」と呼ばれることもあります。一人ひとりが持つ、異なる心身、環境、歴史、調子をよ~く観察し、知恵と工夫を総動員してケアをする人々は、さながら研究者のようであり、職人のようでもあり、ときには芸術家のようでもあります。



え? そんなイメージはない? 大変そう? 本当にそうでしょうか。では一緒に「ケアするしごと」の世界をのぞいてみませんか。



この「ケアするしごと展」では、マガジンハウス『anan』『POPEYE』『こここ』編集部が、全国さまざまな介護・高齢者ケアに関わる仕事場(施設・事業)と働く人を取材した記事を紹介する展覧会です。本当はもっともっと紹介したかったのですが、今回は9つの場所に絞ってご紹介します。

ケアするしごとは、“自分らしく生きる”を支えるしごと。誰しもに関わる創造的な職業です。この魅力をぜひ知っていただけたら幸いです。たっぷりとご覧ください!





日時|11月14日(火)~30日(木) 11:00~20:00

会場|BONUS TRACK GALLERY & PARK(世田谷区代田2-36-15)

料金|入場無料

主催|株式会社マガジンハウス

協力|BONUS TRACK

関連URL|https://co-coco.jp/?p=9572&post_type=series&preview=1&_ppp=8d7103ec6c









株式会社マガジンハウス

1945年に創業。定期刊行雑誌10誌のほか、ウェブマガジンや書籍・ムックなど、さまざまな媒体を発行・運営している。今回の企画には、2021年4月に創刊したウェブメディア“福祉をたずねるクリエイティブマガジン”『こここ』、“すべての女性の好奇心に応えるウィークリーマガジン”『anan』、”シティボーイのためのファッション&カルチャー誌”『POPEYE』の3メディアが参加。それぞれの読者にむけて「ケアするしごと」の魅力を発信している。





--------------------------









11月11日(土)

BOOK LOVER’S HOLIDAY ケア編

at BONUS TRACK PARK



11日(土) は広場にて「BOOK LOVER’S HOLIDAY ケア編」を開催。

毎月BONUS TRACKで開催している、気になる本と出会えるブックマーケット「BOOK LOVER’S HOLIDAY」。

今年のケア編は、”介護・福祉”、さらには”こころと体のセルフケア”にも着目した、幅広い「ケア」の視点をテーマに出店者のみなさまに選書いただきました。本を通してケア視点を見つけてみてください。







日時|11月11日(土)12:00~17:00

会場|BONUS TRACK PARK(世田谷区代田2-36-15)

料金|入場無料

主催|BONUS TRACK

協力|本屋B&B

関連URL|BONUS TRACK SNSにて順次公開予定





--------------------------









11月23日(木・祝)

ケアリングマーケット

at BONUS TRACK PARK



「ケア」にまつわるモノとヒトが集うマーケットが開催!

「介護」や「ケア」にまつわるモノとヒトが集う屋外マーケットイベント「ケアリングマーケット」が今年もBONUS TRACKの広場にて開催されます。



商品の作り手、売り手のみなさんと会話しながら、その商品のうまれた背景や作り手のこだわりに触れることができます。今年もさまざまな福祉施設やブランドが参加。出店者による実演販売も予定しています。



また、昨年に引き続き、マガジンハウスのオンラインメディア「福祉をたずねるクリエイティブマガジン〈こここ〉」による『こここなイッピン』の紹介ブースも登場!全国各地から作り手のこだわりのつまった素敵な一品がたくさん集まります。ケアにまつわる一品を探しにきてください。





<出店者一覧>

AとW(アート雑貨)

IKOU(ポータブルチェア、キッズウェア、スタイ)

おかし屋ぱれっと・工房ぱれっと(焼菓子、コーヒーバッグ、ぬいぐるみ)

キヤスク(サービス紹介展示)

ココ・ファーム・ワイナリー(ワイン、椎茸スープ)

八王子生活館 ぱた(手織りマフラー、バッグ、フェルト、紙漉すき製品)

方南ローカルグッドブリュワーズ(クラフトビール)

こここなイッピン市(アート雑貨)







日時|11月23日(木・祝)11:00~18:00

会場|BONUS TRACK PARK(世田谷区代田2-36-15)

料金|入場無料

主催|BONUS TRACK

協力|株式会社マガジンハウス〈こここ〉編集部

関連URL|https://note.com/bonustrack_skz/n/n7256187715fa





--------------------------









11月4日(土)~24日(金)

ぼくみんセレクト 今年の"ケア本"フェア

at 本屋B&B



「SOCIAL WORKERS LAB」「ふくしデザインゼミ」など、10代20代の若い世代とともに領域横断的なプロジェクトを手がける会社「ぼくみん」が、今年発売された本の中からおすすめの"ケア本"をセレクト。並んだ本から浮かびあがってくる今年の"ケア"をお楽しみください。会期中には、福祉社会学者の竹端寛さんと哲学研究者の永井玲衣さんによるケア談義も開催。ケアに詳しい方もそうでない方も、東京・下北沢の本屋B&Bでお待ちしております。





日時|11月4日(土)~24日(金) 平日12:00~/土日祝11:00~

※店内イベント開催によって日々変動がございますので本屋B&BのWEBページをご確認のうえご来店ください。

会場|本屋B&B(東京都世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F)

主催|本屋B&B・一般社団法人ぼくみん

関連URL|https://bookandbeer.com/





--------------------------









11月8日(水)

トークイベント

竹端寛×永井玲衣「迷惑をかけあう社会に向けて~ケアしケアされ、生きていく」

at 本屋B&B



10月6日、福祉社会学者・竹端寛さんの新刊『ケアしケアされ、生きていく』(ちくまプリマー新書)が発売されました。この本には、3つの世界が並んでいます。

1つめは「他人に迷惑をかけてはいけない憲法」に縛られている20歳の大学生の世界。2つめは「他人に忖度せず、のびのび生きる」6歳の女の子の世界。3つめが「昭和98年的世界」に苦しめられている(ことにも気づかない)48歳の著者が生きる世界。

本書は、社会の抑圧や呪縛から抜けだし、自分のありのままを大切にし、お互いがケアしケアされる社会を目指す「はじめの一歩」を、3つの世界を通して探った本です

この刊行を記念してトークイベントを開催します。

出演は、著者の竹端寛さん、ゲストには哲学研究者の永井玲衣さんをお迎えします。

イベントでは、「人に迷惑をかけてはいけないと言うけれど、本当にそうなのか」という問いから始まり、気付かぬうちに覆われてしまった「もやっとした」空気から抜け出し、それぞれのあるがままを大切にし、ケアしケアされる関係づくりへと向かっていくためにの対話を試みます。対話の達人であるお二人が「いま・ここ」から生み出す即興ライブの場。どうぞ気軽に遊びにいらしてください。





日時|11月8日(水)19:30~21:30

会場|本屋B&B(東京都世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F)

*オンライン配信あり

主催|本屋B&B、一般社団法人ぼくみん

申込URL|https://bb231108a.peatix.com/





--------------------------









11月25日(土)

トークイベント リー・アンダーツ×寺尾紗穂「母がゼロになるまで」

at 本屋B&B



※寺尾紗穂さんのご出演はオンラインの予定となります。



日時|11月25日(土)19:00~21:00

会場|本屋B&B(東京都世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F)

主催|本屋B&B

登壇者 |リー・アンダーツ / 寺尾紗穂 / and more…

申込URL|本屋B&BのWEBサイトにて順次公開予定 https://bookandbeer.com/



