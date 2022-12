[JIN-FBC]

TYPICA × 珈琲や @MIZUcafe PRODUCED BY Cleansui



1. 2050年問題の解決の鍵を握るダイレクトトレードされたコーヒー & 2. 味を開くコーヒー焙煎の大切さと楽しさ & 3. 抽出する味を左右する水を考えてコーヒーを飲む という3つを体験できるクリスマスプレゼント企画を実施いたします。













2022年12月22日から12月25日までの4日間のPop-up





都内と台湾及び沖縄のコーヒー農園にて焙煎所として展開し『お客様に焼きたての珈琲を提供』をテーマとする珈琲焙煎 専門店<珈琲や>は、美味しいコーヒーのサステナビリティを高めることを目的に、コーヒー生豆のダイレクトトレードを通して、生産者とロースター、生活者がつながる機会を提供する<TYPICA>と『Culture Pairing Pop-up』を実施します。今回初となるイベントは『コップ 一杯の水をきれいに。』をテーマとする<Cleansui>のアンテナショップ<MIZUcafe PRODUCED BY Cleansui>とのコラボで実施いたします。

https://campaign.typica.jp/





『Pop-upの特徴』





TYPICA × 珈琲や @ MIZUcafeにて2022年クリスマスプレゼントとしてダイレクトトレードしたコーヒーを無料で提供いたします。









Pop-up日時;12月22日ー25日 11時‐17時





Pop-up場所;MIZUcafe PRODUCED BY Cleansui

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-34-14 原宿表参道ビル1F

TEL03‐6427-9351

https://mizucafe.jp/



Pop-up企画;焼き方と抽出の水も選べる6パターンからお選び頂いた珈琲をお一人様1杯無料でご提供いたします。

POINT1 ;TYPICAにてダイレクトトレードしたケニア産『kenyacof』のコーヒー豆

POINT2 ;珈琲やにて焙煎度合を『1.浅煎り;Medium Roast、2.中深煎り;City Roast』の2種類

POINT3 ;MIZUcafeにて抽出の水を(1.軟水・2.浄水・3.アルカリイオン水)の3種類









TYPICAとは





TYPICAは世界中のコーヒー生産者とロースターをつなぐオンラインプラットフォームです。通常コンテナ単位で取引されるダイレクトトレードを、麻袋一袋から可能にしました。現在は日本、韓国、台湾、ヨーロッパを拠点に、約3,000件のロースターが登録しており、今年は32ヵ国の生産者がニュークロップをオファーする予定です。私たちの目的は、美味しいコーヒーのサステナビリティを高めること。コーヒーを愛する全ての人々とともに、コーヒーの新たな世界を育んでいます。

https://typica.jp/





今回のPop-upでは、TYPICAにて取扱いをしているケニアの『KENYACOF』のコーヒーをご提供いたします。

ケニアでは特に若者を中心に離農が進み、コーヒーより高値で取引される麻薬の原料作物への転作も深刻化しています。こうした課題解決のため『KENYACOF』が契約農家という形態を取り入れて生活の安定を約束し、自社で開発した土壌検査キットを導入した先進的なコーヒーの育成に取り組んでいます。

また、多くの外資系企業が不透明に利益を搾取し生産者のコーヒーを安く買い叩いてしまっているほか、ここ数年のケニア産コーヒーの価格高騰の影響もあり、そうしたさまざまな問題を抱えているケニアのコーヒー生産現場を応援する取り組みとしてTYPICAがダイレクトトレードでサポートをしています。



https://typica.jp/narratives/producers/kenyacof/

















珈琲やとは





東京都内と台湾及び沖縄のコーヒー園とも連携をし、焙煎専門店として焙煎技術も提供する<珈琲や>は最も種類の多いお店で店内に厳選した44ヵ国200種以上ある珈琲豆から自分好みの豆をセレクトし、一人ひとりの方へ焼きたての珈琲豆をご提供しているお店です。



嗜好品として100人100通りの好みがあるコーヒーにも関わらず、コーヒーの生産や焙煎を知らない方が日本と共に、世界にも多い事に課題意識を持ち、焙煎を見て知って頂くため珈琲豆購入の全てのお客様に好みの飲み口や焼き方を伺った上で『その場で焙煎した焼きたてをお渡しする』お店として運営。

更に、珈琲やは東京都内店舗を運営する中で、好きな個人の方だけでなくカフェ業態としての同業他社も含め、焙煎をしたことが無い方が多い現状を少し変化させるお手伝いをするために、珈琲焙煎の体験や研修、その後の焙煎機シェア、更には日本中どこでもいける焙煎体験ができるワゴン<COFFEE ROASTER'S WAGON>を運用し全国への珈琲焙煎技術の提供を実施しています。



またコーヒー豆の生産は海外のみならず、珈琲やスタッフの生産/収穫研修も含めて、日本でも生産ができる事を知らない方へ生産の大切さをお伝えするために、沖縄県下でも指折りの生産量と沖縄ナチュラルというフルーティーな珈琲豆を精製している<沖縄 中山コーヒー園>ともパートナーシップを組み、国内生産にも目を向け農園でのチェリー作りから豆を味を引き出す焙煎そして抽出も一緒に取り組んでいます。

※コロナ禍前までは台湾の農園に視察研修を実施していましたが、コロナ禍で海外へ行きづらくなった事もあり、

珈琲やスタッフも国内で生産から勉強し、お客様にお伝えできるように改めて国内生産に目を向けました。



現在、中山コーヒー園と共に<生産→精製→焙煎→抽出→1杯のカップまで>をワンストップで行い、それぞれに特徴のある品種によっての焼き分けや、農産物として毎年味わいが微妙に変わる沖縄産のコーヒー豆を「国産コーヒー特徴のある味わいを焙煎でどう引き出せるか」といった研究開発を一緒に行っています。



今回のPop-upでは<COFFEE ROASTER'S WAGON>もMIZUcafeのテラスにて同時出店。

珈琲焙煎を身近に感じて頂くために豆代のみで実施できる焙煎体験もできます。

※今回のPop-upでは、ご来店順のご予約となります。

珈琲やのキーワードはTYPICAの<It"s a new wave>とはちょっと見方の違う『流行りが無かった時代へ原点回帰』を大切に、嗜好品として珈琲をシンプルに楽しむ事を提案する<Wave Zero Coffee>。



珈琲原産国とされるエチオピアではお客様へのおもてなしとして、その場で珈琲豆を焙煎し、抽出して振る舞う<コーヒーセレモニー>という作法が今も引き継がれています。

今回のPop-upでも珈琲やで焙煎した『焼きたて珈琲』をクリスマスプレゼントとして皆様に振る舞わせて頂きます。



※<珈琲や>ではサーキュラーエコノミーの一つとして、珈琲抽出後の珈琲残渣を自然乾燥させ、都内農家へ堆肥として使って頂く他、お客様へも消臭剤等として無料配布を実施中。

今回発生する珈琲残渣も全て都内農家で自然に返す取り組みとして循環利用いたします。

HP ; http://coffeeya.co.jp/

WEB SHOP;https://www.coffeeya.shop/







MIZUcafeとは





MIZUcafeは“さまざまなこだわりのお水を体感できるカフェ”をコンセプトに、水を通してクリンスイのブランド価値を直接実感いただく場として、2013年12月にオープン。



今回のPop-upではCleansuiの浄水器の技術を使った1.浄水、2.軟水、3.アルカリイオン水の3種類の水を選んでコーヒーをお楽しみ頂けます。



1.浄水(ポットシリーズ クリンスイCP407);原宿の水をきれいにした『東京』の水で珈琲を楽しむ

クリンスイ独自の中空⽷膜を採用し、雑菌や⾚さびまでしっかり除去します。 活性炭+中空⽷膜フィルターによりJIS S 3201家庭用浄水器試験方法で定められた17物質と、浄水器協会で定められた除去対象2物質を除去します。

2.軟水(浄水機能付軟水器 MP02-6);水の中のミネラル分を除去して柔らかい水へ。コーヒーの味を最大限引き出す

浄水機能にプラスして、フィルターにイオン交換樹脂を使用した浄軟水器です。カルシウムイオンとマグネシウムイオンを低減し、柔らかい軟水に変えます。

3.アルカリイオン水(アンダーシンクタイプ専用水栓 AL700);コーヒーらしい深みと苦みを主張させる

浄水機能にプラスして、電気分解によりアルカリイオン水をつくります。



MIZUcafe HP

https://mizucafe.jp/

Cleansui ブランドサイト

https://brand.cleansui.com/



【会社概要】

会社名: 株式会社JINフードビジネスコンサルティング / 株式会社珈琲や

所在地:〒164-0012東京都中野区本町 4-31-10

代表者:前田諭史

ブランドマネージャー;永井ちとせ

設立:2007年3月

HP;http://coffeeya.co.jp/

WEB SHOP;https://www.coffeeya.shop/



