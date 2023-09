[株式会社ANYLAND]



株式会社ANYLAND(本社:東京都渋谷区、代表取締役:黒澤隼人、以下ANYLAND)と株式会社POC(本社:東京都渋谷区、代表取締役:星光昭、以下POC)は、早乙女太一の公式アプリ『TAICHI SAOTOME OFFICIAL APP 「BESIDE」』を、9月24日(日)にオープン致します。

(アプリ登録サイト URL:https://taichi-saotome-app.jp)



TAICHI SAOTOME OFFICIAL APP 「BESIDE」では、アプリ会員限定のLIVE配信やラジオ配信に加え、会員限定の写真や動画の投稿にいいね!やコメントができる「TIMELINE」・チャットで早乙女太一 本人と会話ができるかもしれない「TALKROOM」など、ここでしか体験することのできない会員限定コンテンツをお届けしていく予定です!











■早乙女太一 コメント

この度、公式アプリが開設されることになりました。

皆さんとの交流を増やしたくて開設に至りました。

是非、会員登録いただけると嬉しいです!



【TAICHI SAOTOME OFFICIAL APP 「BESIDE」詳細】

■名称:TAICHI SAOTOME OFFICIAL APP 「BESIDE」

■アプリ登録用サイト URL: https://taichi-saotome-app.jp

■月額:660円(税込)

※アプリ上での決済の場合「月額:860円(税込)」となりますので、アプリ登録用サイトよりご登録手続きいただくことをお勧めいたします。



■会員限定コンテンツ

・LIVE配信

・RADIO配信

・TIMELINE

・TALKROOM

・LETTER(課金制)



■株式会社ANYLANDについて

株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。



【会社概要】

会社名 : 株式会社ANYLAND

代表者 : 代表取締役 黒澤 隼人

所在地 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F

設立 : 2019年12月

事業内容 : デジタルマーケティング支援、ECサイト制作、マーチャンダイジング事業、アプリ・Webサイトの開発など

URL : https://anyland.jp/



■株式会社POCについて

POCはさまざまな経歴を持ち、バラエティに富んだ個性が集まるプロフェッショナル集団。広告、アートディレクション、HP制作、映像制作、グラフィックデザイン、空間デザイン‧‧‧ 常識という枠に収まることなく、世の中、そして自分達が楽しくなれる仕事に全力で取り組んで います。



【会社概要】

会社名 : 株式会社POC

代表者 : 代表取締役 星 光昭

所在地 : 〒150-0002 東京都渋谷区広尾1-3-17 オーツービルディング4階

設立 : 2011年7月

事業内容 : 広告代理、各種クリエイティブ制作 (グラフィック∕映像∕Web /紙媒体etc.)、 セールスプロモーション、キャンペーンの企画 (演出∕制作∕運営) 、各種グッズ(デザイン∕制作 ) 、イベント(企画∕運営)、キャスティング、システム∕アプリ開発 、自社サービス運用 (RareTime、ワク旅)など

URL : https://poc.co.jp/





