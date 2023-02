[株式会社イクリエ]

株式会社イクリエ(本社:東京都台東区、以下、「イクリエ」)は、「十三機兵防衛圏」、「ドラゴンズクラウン」などで高い評価を得るゲーム開発会社・ヴァニラウェア有限会社(本社:大阪府大阪市、以下、「ヴァニラウェア」)の創立20周年を記念した展示・物販イベント「ヴァニラウェア20周年記念フェス」を3月に東京、4月に大阪で開催いたします。









▲平井有紀子氏(ヴァニラウェア)による本イベント用の描き下ろしイラスト。



イベント会場では平井有紀子氏による描き下ろしイラストをあしらったアイテムの他、さまざまな歴代タイトルのオリジナルグッズの先行販売を実施。また、ヴァニラウェアならではの繊細な美術で彩られたギャラリーコーナーやフォトスポットもお楽しみいただけます。※会場で販売を予定しているアイテムは、後日WEB通販を行う予定です。



本イベントの実施に伴って、イベントの詳細やグッズの情報をお伝えする公式Twitterも開設しております。ハッシュタグ「#ヴァニラウェアの思い出」を付けて投稿すると、プレゼントが抽選で貰えるSNSキャンペーンなども実施しておりますので、ぜひフォローいただき、続報にもご注目いただけますと幸いです。



▼「ヴァニラウェア20周年記念フェス」公式Twitter

https://twitter.com/VW_20th









▲抽選で3名の方にオリジナルグッズが貰えるSNS参加型キャンペーンも実施



今回のイベントはヴァニラウェアが開発するタイトルに関わる、アトラス、アリスマティック、ベイシスケイプ、マーベラス、日本一ソフトウェア(五十音順)の協力により実現しました。ヴァニラウェアが開発してきた10を超える珠玉のコンシューマゲームタイトルが一堂に会するのは、20年の歴史の中でも初となります。この20周年を節目として過去作の思い出を振り返りつつ、皆さんで同社に改めて声援を贈る機会といたしましょう!





●イベントの入場につきまして



本イベントは感染症対策のため、11:00~14:30を事前予約回、15:00~18:00をフリー入場回としております。事前予約は本日2/13より開始しておりますので、特設サイトよりぜひご応募ください。

※スマートフォンからのみお申込み可能です。



イベント概要

イベント名:ヴァニラウェア20周年記念フェス

公式サイト:https://VW20th.com

公式Twitter:https://twitter.com/VW_20th



1.東京会場

日時:3月25日(土)11:00~18:00 ※最終入場時間 17:30

26日(日)11:00~18:00 ※最終入場時間 17:30

場所:東京都渋谷区神南1-3-10 神南アールB1F ※「渋谷駅」「原宿駅」より徒歩7分

入場料:無料

入場方式:11:00~15:00…30分おきの事前抽選制

15:00~18:00…フリー入場を予定

事前抽選:パスマーケットからお申込みください。お申込みは各部2名様までとなります。

【東京会場抽選URL】https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/026x2rfrs1w21.html



※スマートフォンからのみお申込み可能です。

※お申込みにはYahoo! JAPAN IDが必要になります。

抽選期間:2月13日(月)~2月20日(月)



2.大阪会場

日時:4月1日(土)11:00~18:00 ※最終入場時間 17:30

2日(日)11:00~18:00 ※最終入場時間 17:30

場所:大阪府大阪市西区南堀江1-11-8 ルーブルコート南堀江301 ※「心斎橋駅」より徒歩6分 「四ツ橋駅」より徒歩2分(四つ橋線)

入場料:無料

入場方式:11:00~15:00…30分おきの事前抽選制

15:00~18:00…フリー入場を予定

事前抽選:パスマーケットからお申込みください。お申込みは各部2名様までとなります。

【大阪会場抽選URL】https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0209bnx242w21.html

※スマートフォンからのみお申込み可能です。

※お申込みにはYahoo! JAPAN IDが必要になります。

抽選期間:2月13日(月)~2月20日(月)



※ご入場について

・本イベントは感染症対策のため、11:00~15:00(最終入場14:30)を事前予約回、15:00~18:00(最終入場17:30)をフリー入場回としております。

・事前予約回においては、応募者さま多数の場合は抽選によって当選者を決定させていただきます。

・ご当選者さま本人への連絡を以て、当選者の発表とさせていただきます。

・フリー入場回においては、会場の混雑具合に応じて入場をお断りさせていただく場合がございます。





グッズ

平井有紀子氏描き下ろしによる20周年記念イラストを使用した特別なアイテムや、ヴァニラウェアならではの美しいヴィジュアルを高精細で印刷した複製原画などを、会場で販売ならびに事前受注を受け付けます。会場販売アイテムは後日WEB通販の実施も予定しております。



詳細は後日発表いたします。



取り扱いタイトル一覧

【アトラス】

プリンセスクラウン/オーディンスフィア/オーディンスフィア レイヴスラシル/ドラゴンズクラウン/ドラゴンズクラウン・プロ/十三機兵防衛圏



【アリスマティック】

くまたんち



【日本一ソフトウェア】

グリムグリモア/グリムグリモア OnceMore



【マーベラス】

朧村正/グランナイツヒストリー

































権利表記

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C) 2011 Marvelous Inc.

(C)2009, 2013 Marvelous Inc.

(C)2007-2022 VANILLAWARE Ltd./Nippon Ichi Software, Inc.

(C)arithmetic



主催者情報

企画:株式会社イクリエ 運営:株式会社Lam



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-18:46)