販売所では、当社が取扱う全ての暗号資産(15種類)及び法定通貨(JPY、USD、EUR)が取引可能に



クラーケン(Kraken)は2011年に米国サンフランシスコで創業し、強固なセキュリティを誇る世界最大級の暗号資産取引所です。その日本現地法人である、クラーケン・ジャパン(商号:Payward Asia株式会社、本社:東京都千代田区、代表:吉田 友斉、暗号資産交換業 関東財務局長 第00022号、http://blog.kraken.com/japan)は、2022年11月18日より、暗号資産メイカー(MKR)の取扱いを開始いたしましたのでお知らせいたします。MKRの取扱い開始により、当社が取扱う暗号資産は、15種類となりました。





販売所では、クラーケン・ジャパンが現在取扱う全ての暗号資産および法定通貨(日本円、米ドル、ユーロ)をお取引いただけます。日本円とのペア(MKR/JPY)をご希望の場合には、販売所をご利用ください。(取引所でのMKR/JPYの取扱いは、ありません)



メイカー(MKR)とは?

メイカーは、イーサリアムのブロックチェーン上で発行されたERC-20トークン(暗号資産)の名称であると同時に、米ドルにペッグされたステーブルコインである、ダイ(DAI)の発行・運営・管理を行うプロトコル(プロジェクト)の名称です。MKRは、メイカープロトコルの重要事項や方針を決定する際のガバナンストークンとして機能しており、MKR保有者はその決定の際の投票権を持ちます。



FAQ





MKRは取引所でも取引可能ですか。



2022年11月18日現在、取引所においては、MKR/USD、MKR/EUR、MKR/BTCがお取引いただけます。なお、販売所においては、MKR/JPYのほか、クラーケン・ジャパンが取扱う全ての暗号資産および法定通貨をお取引いただけます。

現在、クラーケン・ジャパンの取引所サービスにおいて、取扱いのあるペアについては「取扱通貨と通貨ペア(日本居住のお客様)」(http://k.xyz/3Ej)をご覧ください。





メイカープロトコルやステーブルコインDAIについて、詳しく教えてください。



詳しくは、「メイカー(MKR)とは?」(http://k.xyz/3Xf)をご覧ください。なお、2022年11月18日現在、クラーケン・ジャパンにおいて、DAIの取扱いはありません。





MKRをクラーケンに入庫する場合、反映までどれくらい時間がかかりますか。



セキュリティ上の理由から、クラーケンにおいては、暗号資産の入庫が反映されるまでにブロックチェーン上で一定以上の承認(コンファメーション)を必要としています。2022年11月18日現在、MKRの承認数は70、入庫まで14分程度(推定)を要します。その他の暗号資産の承認数や推定所要時間についても、「仮想通貨の入金にかかる時間」(http://k.xyz/3V5)にてご確認いただけます。なお、承認速度については、ブロックチェーンに依存しており、クラーケンがコントロールすることはできません。





最低取引数量や取引単位はどこで確認できますか。



お取引に関する概要については、最新の契約締結前交付書面(http://k.xyz/3tG)をご確認ください。





■ クラーケンについて

クラーケン(Kraken)は2011年に米国サンフランシスコで創業した、強固なセキュリティを誇る世界最大級の暗号資産取引所です。クラーケンでは、スポット(現物)取引だけでなく、信用取引、デリバティブ取引、パラチェーンオークション、ステーキングやインデックス(指数)提供などの様々なサービスを早期から展開してきました。現在グループにおいては、暗号資産は200種類以上、法定通貨は日本円を含む8種類の取扱いを行なっており、世界190カ国以上で機関投資家を含む900万以上のお客様に対して、24時間365日多言語でのカスタマーサポートを提供しています。

クラーケンのミッション「暗号資産の普及を加速させる(Accelerate the adoption of cryptocurrency)」を実現するために、創業以来、セキュリティと顧客資産の保護を何よりも重要視してきました。お客様の資産が保全されていることを証明する「Proof of Reserves」の取り組みを行ったのは、クラーケンが世界で初めてです。

クラーケン・ジャパン(商号:Payward Asia株式会社、Twitter:https://twitter.com/KrakenJP、LINE:https://page.line.me/313nlhsb)は2020年9月に暗号資産交換業の登録を行い、同年10月より日本でのサービス提供を開始しました。日本居住者のお客様に対しては、現在取引所及び販売所のほか、ステーキングサービスを提供しています。当社では、独立した監査法人による、利用者財産の分別管理に関する監査を受けており、お客様の資産を当社の資産と分別して管理していますので、安心・安全にお取引いただけます。※国ごとに取扱う暗号資産やサービスは異なります。



■ 暗号資産交換業者登録内容

登録番号:関東財務局長 第00022号

登録年月日:2020年9月8日

暗号資産交換業者名:Payward Asia株式会社

本社所在地:東京都千代田区二番町9−3

加入協会:一般社団法人 日本暗号資産取引業協会



■ 会社概要

名称:Payward Asia株式会社

所在地:東京都千代田区二番町9−3

代表者:代表取締役社長 吉田 友斉

設立年月日:2018年9月13日

資本金:9億6085万9709円(資本準備金含む)

URL:http://blog.kraken.com/japan



■ 暗号資産・暗号資産のお取引に関する重要事項

・暗号資産は本邦通貨又は外国通貨と異なります。

・暗号資産の価格は変動するため、損失が生じる場合があります。

・秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、価値が失われます。

・暗号資産は、移転記録の仕組みの破綻等により、価値が失われる場合があります。

・暗号資産は対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り対価の弁済のために使用することができます。

・暗号資産に関する取引を開始する場合や継続して行う場合には、「契約締結前交付書面」等をご確認いただき、取引の仕組みやリスクについて十分にご理解いただき、自己の責任においてお取引いただくようお願いいたします。



