株式会社ゼノトゥーン(東京・渋谷区 代表取締役:川瀬好一)は、SNSで総フォロワー540万人を超える注目のアニメ作家・安田現象による初の長編アニメーション監督作品『メイクアガール』 劇場映画化プロジェクトのクラウドファンディングの第2弾を、国内最大のクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて、2023年9月15日(金)正午から開始いたします。 本プロジェクトは、アニメ作家・安田現象と安田現象スタジオ by Xenotoonによる、長編アニメーション映画『メイクアガール』の完成、劇場公開を実現するため、映像・音響制作費の調達を目指すプロジェクトです。





<プロジェクト概要>

アニメ作家・安田現象 初の長編アニメーション監督作品『メイクアガール』劇場公開プロジェクト

実施期間:2023年9月15日(金)12:00~2023年10月31日(火)23:59

実施場所:CAMPFIRE

公開時URL:https://camp-fire.jp/projects/view/698036 2023年9月15日(金)12:00~

目標金額:1,000万円

※本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も、計画を実行しリターンをお届けいたします。





<安田現象監督コメント>

『メイクアガール』で監督を務める安田現象です。

初の長編となる本作を作るために、約2年前からスタジオを立ち上げて、少数精鋭のメンバーとともに作り方から考えつつ映像を制作してきました。映像部分の完成はもちろん、映像の更なるクオリティアップ、そして劇場版に相応しい音響制作にもこだわって、自分にとって悔いのない作品で皆さんにお届けしたいと思っています。



ー『メイクアガール』を完成させて劇場で公開したいー



本作のベースとなった『メイクラブ』は、もともとライトノベルとして考案した物語をたった1人で短編アニメーションとして制作しました。その後もMVやショートアニメを1人で作っていくうちに、プロデューサーの川瀬と出会いスタジオを共同で開設、立ち上げたばかりのスタジオに、新人から経験者まで、アニメーターやモデラーのメンバーたちが少しずつ集まってくれました。この少数精鋭のスタジオメンバーのアイデアから新しい表現が生まれるなど、試行錯誤しながら確実に制作は前に進んでいます。



そして前回のクラウドファンディングを通じて、支援・応援をしてくれるたくさんの方と出会うことができました。『メイクアガール』を完成させることで、この長編作品が劇場でより多くの人に自分の物語を伝えたい。



安田からのお願いです。何としてでも、長編を完成させたいです。



ご支援よろしくお願いします。



安田現象





<プロジェクトの最新情報について>

本プロジェクトの最新情報については、X(旧Twitter)アカウントにて発信させて頂きます。



安田現象:https://twitter.com/genshoyasuda

安田現象スタジオ by xenotoon :https://twitter.com/xenotoon





<リターンメニューについて>

第2弾となる今回も、支援額に応じて様々なリターンをご用意しております。安田現象のYouTubeアカウントで投稿される動画へのクレジット掲載、本編クレジット掲載等をはじめ、今冬より開始となる音響制作に合わせ、アフレコ台本、アフレコ台本と同じ素材で作られた「アフレコ台本装丁ノート」、アクリルキーホルダーやTシャツ、そしてアルミ板に厚く塗装を繰り返すことで立体的な2.5Dアートを実現した、重厚な『2.5Dアルミアート』など、ここでしか入手できないスペシャルな内容が盛りだくさんです。





<リターンメニュー ※一部>





1.YouTube クレジット応援プラン

→クレジット応援プラン安田現象YouTubeチャンネルにて投稿されるYouTubeショート動画にお名前をクレジット。







2.アフレコ台本(デジタルデータ)プラン

→『メイクアガール』のアフレコ台本をデジタルデータでCAMFIREのメッセージ機能にてご送付。







3.安田現象『メイクアガール』アクリルキーホルダー&アクリルスタンドプラン

→0号・ミニソルト・キービジュアルのアクリルキーホルダー3種 & アクリルスタンド(A5サイズ相当)をご送付。







4.『メイクアガール』Tシャツ&スウェットプラン

→『メイクアガール』描き下ろしイラストTシャツ(白地、Freeサイズ、サイズ指定不可)およびワンポイントデザインスウェット(黒地、Freeサイズ、サイズ指定不可)をセットでご送付。







5.安田現象『メイクアガール』2.5Dアルミアート Sサイズ応援プラン

→2.5Dアート作品 Sサイズをご送付。シリアルナンバー入りとなります。

アルミアートのサイズは、横幅約298mm×縦幅約421mm(額装込み)となります。

※SS(¥100,000)、M(¥800,000)の応援プランもご用意しております。







6.完成披露試写会ご招待プラン

→『メイクアガール』完成披露試写会へのご招待、『メイクアガール』のアフレコ台本をデジタルデータでCAMFIREのメッセージ機能にてご送付。





<スケジュール>

・2023年9月15日(金)12:00:クラウドファンディング開始

・2023年10月31日(火)23:59:クラウドファンディング終了

・2023年末~2024年3月:Tシャツ等グッズのリターンを随時実施予定

・2024年内:作品完成(完成披露試写会リターン実施予定)劇場公開目標











<安田現象について>

アニメーション作家・監督。Blenderを使った3DCGアニメーションが特徴で、制作における全工程を一人で担当。「カレーを一晩寝かせる女の子」「呪いの人形」シリーズ等、TikTok等で公開しているショートアニメが大きな反響を呼び、2023年9月現在、SNSの総フォロワー数は540万人を超えている。

X(旧Twitter)|https://twitter.com/genshoyasuda

YouTube |https://www.youtube.com/channel/UCpd0n9H-HdK4GplD5RGvIDg

Instagram|https://www.instagram.com/genshoyasuda/

TikTok|https://www.tiktok.com/@gensho_yasuda









<株式会社ゼノトゥーンについて>

Animation for the Metaverseを掲げ、メタバースに向けてアニメーションをRe:invention(再発明)し、過去数十年間変わらない日本のアニメーション製作をアップデートするスタートアップです。アニメクリエイターの契約・制作・ライセンス管理サポートを中心としたクリエイターエコノミーの構築、テレビ・劇場用アニメーションの企画・プロデュース、VR空間やVTuberの企画開発・モーションキャプチャー制作などの映像事業に加え,YouTubeでの24時間ライブ配信クラウドサービス「24/7STREAM(R)」等を展開。









<安田現象スタジオ by Xenotoonについて>

株式会社ゼノトゥーンと安田現象が2021年6月に共同で開設した3Dアニメーションスタジオ。オープンソース3DソフトウェアのBlenderを業界に先駆けて採用し、安田現象の制作手法とノウハウにより効率化を図ることで、少人数で2Dルックのフル3DCG長編アニメーション制作を可能に。安田現象が監督を務める初の長編アニメーション『メイクアガール 』は、少数精鋭のアニメーター・モデラー(7名・2023年9月1日時点)により2024年の公開を目指して制作中。





※本リリースの画像を記事等に掲載する場合は、下記のコピーライト表記を明記ください

(C)2023 安田現象 / Xenotoon





◯お問合せ

株式会社ゼノトゥーン(Xenotoon Inc.)

URL: https://xenotoon.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/15-12:16)