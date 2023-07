[MRT株式会社]

MRT株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小川智也、以下MRT)と株式会社リバランス(本社:東京都新宿区、代表取締役:池井佑丞、以下リバランス)は、分析から治療まで一気通貫で健康経営を支援するサービス「Dr.CHECK産業医 Supported by MRT」の提供を開始いたしましたことをお知らせいたします。











近年、well-beingや健康経営に力を入れる企業様が増えている一方で、2018年に厚生労働省より発表された産業医の選任状況に関する調査*1では、産業医を選任している事業場の割合は全体で 29.3%、産業医の選任義務がある事業場規模 50 人以上でみると84.6%と、未だ企業の産業保健体制が十分に整っていないのが現状です。

また、2022年に協会けんぽより発表された未治療者に対する受診勧奨に関する調査*2では、健康診断で「血圧・血糖高値」と診断され、受診を勧奨された方の6か月後の受診率が16.1%と受診率が低く、健康リスク改善に向けた受診に大きな課題があることがわかりました。

このような産業保健現場の課題を解決するために、機能する産業医の配置と解決までのフォロー体制を提供するリバランスの「Dr.CHECK」を、MRTがバックアップし、本当の健康経営を実現する本サービスの提供に至りました。



*1引用元:厚生労働省平成 30年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況(P12)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/h30-46-50_gaikyo.pdf

*2引用元:全国健康保険協会 協会けんぽにおける未治療者に対する受診勧奨について(P7)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000967509.pdf







リバランスが提供する「Dr.CHECK」は、クラウド型健康管理サービスです。勤怠データ・健診結果から従業員の健康状態を診断、独自のアルゴリズムと「プロ産業医」のダブルチェックで、企業・従業員の健康リスクを「見える化」し、「解決策」を提案・フォローアップするサービスです。



今回の「Dr.CHECK産業医 Supported by MRT」では、日本全国で規模の大きさに関わらずさまざまな事業場に「Dr.CHECK」 と連動した産業医をご紹介できるようになりました。加えてオンライン診療サービスを提供することで、健康リスクの「見える化」から「解決策の実行」までを一気通貫でサポートするサービスに進化いたしました。

「Dr.CHECK産業医 Supported by MRT」の特設サイトにてサービスの詳細やお客様の声をご紹介しております。



■「Dr.CHECK産業医 Supported by MRT」 として新たに付加されたサービス

・日本全国のさまざまな事業場に最適な産業医をご紹介

・「Dr.CHECK」による受診勧奨から、オフィスや自宅でオンライン診療

・産業医とオンライン診療を行う診療医との情報連携

・お薬の配送または処方箋送付









産業医紹介サポート

医療人材紹介プラットフォームを有するMRTより企業に適した産業医の紹介



企業の人事担当者にとって、産業医の選出は課題の一つです。

MRTは、約29.7万名の医療従事者会員および1.8万箇所の取引先医療関連施設を擁する医療人材プラットフォームを保有しており、「医師×医療機関」「医師×企業」「医師×自治体」といった、年間約15万件のマッチング実績がございます。この医療人材プラットフォームの活用により、日本全国の事業場に産業医のご紹介が可能になりました。

ご紹介する産業医は、事前調整を経た産業医であり、またプロ産業医チームによるバックアップ体制を構築しておりますので、安心してご依頼いただけます。





Dr.CHECKからDoor.

産業医による受診勧奨からオンライン診療へシームレスな連携



健康リスクがあっても仕事が忙しいなどの理由で受診しない、受診できないといった課題があります。

産業医・保健師より従業員に向けて早期発見から治療への啓蒙を行い、 「解決策」としてオンライン診療をご紹介いたします。

従業員は、MRTが提供する遠隔健康相談からオンライン診療、往診、処方まで一気通貫でサポートするプラットフォーム「Door.」を用いて、職場や自宅からオンライン診療を受けることができます。

産業医と診療医は本人の承諾を得た上で情報連携を行い、 「解決策の実行」をサポートし、結果につながる健康増進対策を実現いたします。







株式会社古田土経営様



これまでは、従業員の健康リスクの把握や、健康診断結果で有所見だった従業員の二次検査受診率に課題がありましたが、リバランスの「Dr.CHECK」を導入してからは大きく改善しました。

この度、リバランスとMRTとの連携によってオンライン診療も利用できるようになったことで、受診勧奨後の受診へのハードルが下がり、従業員の健康リスクの更なる改善に繋がればと期待しています。このサービスが今後「社会インフラ」として標準化されることを望んでいます。





※全文はこちら

https://drcheck-sangyoi.medrt.com/example/20230630-kodato/







少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、社会保険料の増加などを背景に、昨今健康経営に対する注目は大いに高まってきています。しかし、産業医による従業員一人ひとりの健康チェックやその後のサポート、健康リスク解決までの導線整備など、企業の産業保健現場で「本当に従業員の健康を守るために取り組むべき課題」は山積しています。

MRTとリバランスは、このような産業保健分野における課題を解決するパイオニアとなるべく、本サービスを通してあらゆる企業様の健康経営推進をサポートしてまいります。



Dr.CHECK産業医 Supported by MRT



サービスサイトURL

https://drcheck-sangyoi.medrt.com/



【本件に関するお問い合わせ】



MRT株式会社 MRT広報事務局(株式会社ブレインズ・カンパニー内)

広報担当 林田・正田・山田

TEL:070-2471-1801

※繋がらない場合はこちらまで 03-4580-7224(代表)

FAX:03-4580-7298

Email:mrt_pr@pjbc.co.jp



株式会社 リバランス

広報担当:赤平

TEL:03-6260-9347

Email:info@re-balance.co.jp















企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-12:16)