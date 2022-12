[株式会社トゥーコネクト]

第1弾「Airdog × ネコリパブリック」



株式会社トゥーコネクト(本社:東京都港区、代表取締役:柗浦好紀)は、保護犬・保護猫の保護活動を応援する社会貢献プロジェクトを2022年12月1日より開始いたしました。









【プロジェクト専用 WEBページ】

https://www.neco-republic.jp/airdog-x5s/



保護犬猫応援プロジェクトの第一弾として、保護猫カフェの運営をメインに保護猫に関わる様々な事業を展開している「株式会社ネコリパブリック」にAirdogを寄贈し、保護猫カフェ「ネコリパブリック」に設置いただき、猫・人間どちらも快適に過ごせる環境づくりを提供いたしました。また、プロジェクト専用のWEBサイトからAirdogを購入いただく事で、購入金額の10%がネコリパブリックにいる保護猫への支援金として寄付する取り組みもスタートいたします。



■プロジェクト第一弾 「Airdog×ネコリパブリック」概要:

1.保護猫カフェ 「ネコリパブリック」(8店舗)にAirdog X5sデモ機 34台を寄贈

2.プロジェクト専用WEBページよりAirdogを購入いただく事で、購入金額の10%を保護猫への支援金として寄付



【株式会社ネコリパブリックについて】





〈ネコリパブリックHP〉https://www.neco-republic.jp/



2014年より、地域の保護猫団体と協力し、保護された猫の里親探しを行いながら、猫とおしゃれで素敵なライフスタイルを提案し、ビジネスとしても「自走」できる新しいスタイルの猫カフェの運営をスタート。

保護猫カフェの運営をメインに、保護猫イベント、譲渡会の他、保護猫活動を広めるきっかけ作りのために、

ブランドの設立、猫関連商品の物販、ECサイト運営など、保護猫に関わる様々な事業を展開。

楽しみながら猫の保護活動をサポートする仕組みを作り、「猫助け」という理念を共有する企業とも提携し、「猫助け」の輪を広げている企業。



■株式会社ネコリパブリック 代表取締役 河瀬麻花氏 コメント:

保護猫施設なので、たくさん猫がいる空間で使用しています。夜間に猫が排泄するので、これまでは、毎朝施設に出勤するとムワっとした臭いがすごかったんですが、エアドッグを導入してからはお客様にも、「こんなに猫がいても臭わないね」 と言ってもらえるほど軽減されました。猫・人間に両方にとって快適に過ごせています。





■Airdog(エアドッグ)とは:

「Airdog」は、シリコンバレーで開発された米国特許取得※1を用いた世界初の「TPAフィルター」を搭載した空気清浄機です。電磁場をつくることにより有害物質を帯電させ、磁石のようにフィルターに汚れを吸着させることで、ウイルスの6分の1より細かい0.0146μmの微細粒子を99.9%以上除去※2いたします。全国10,000カ所以上の医療施設や教育施設をはじめ、宮内庁、宇宙関連事業施設などにも導入されております。



※1:米国特許番号:US9868123B2/US9735568B2

※2:密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります

【試験機関】National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment【報告書番号】2016A483【試験対象】粒子状物質(14.6nm、51.4nm、101.8nm)【試験空間】30㎥【試験方法】Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験結果】0.0146μmの粒子を42分で99.9%以上除去 ※X5sを用いた試験結果です



【Airdog公式サイト】 https://airdogjapan.com/



【商品スペック】







※ 密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります。

※1 試験対象物質(タバコ煙粒子)を含まない清浄空気供給量。China GB/T18801‐2015 Air Cleaner 規格により外部機関(Vkan Certification & Testing Co.,Ltd.)で試験して得られた CADR 値に基づいた数値より算出。AHAM 規格に基づく数値ではありません。畳数は 1 畳を 1.54 平方メートル (江戸間換算)、部屋の高さを 2.4m として算出。

※2【試験機関】National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment【報告書番号】2016A483【試験対象】粒子状物質(14.6nm、51.4nm、101.8nm)【試験空間】30 ㎥【試験方法】Airdog 稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験結果】0.0146μm の粒子を 42 分で 99.9%以上除去 ※ X5s を用いた試験結果です



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/04-06:40)