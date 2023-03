[株式会社フロムワン]

2023ワールド・ベースボール・クラシックのファン共創型ショート動画配信企画『OUR MOMENTS(-2023 World Baseball Classic edition-) supported by カーネクスト』(カーネクスト 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) 東京プール公認企画)に注目せよ。









株式会社フロムワン(本社:東京都中央区、代表取締役社長:道上直人)は、2023ワールド・ベースボール・クラシック(以下、WBC)のファン共創型ショート動画配信企画として、弊社が運営するベースボールキングにおいて、2023WBCの試合映像をファン、クリエイターにご活用いただき、WBCコンテンツの2次創作を共創する取り組み『OUR MOMENTS(-2023 World Baseball Classic edition-) supported by カーネクスト』(カーネクスト 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) 東京プール公認企画)を運営しています。 公募からスタートした本企画も、WBCを盛り上げるべく集まった大勢のクリエイターが各々のアイデアをふんだんに活かしたコンテンツ作りを着々と行っており、例えばレジェンドOBが試合終了後、ホットな気持ちをそのままに即解説を行うものや、タレントが楽しみながら野球の魅力を伝えるもの、メディアとしての映像まとめやスピード重視の速報など、ファンの皆様のニーズに合わせて様々なの切り口で制作を進行。現時点ですでに281本が集結しています。【参考】参加クリエイターのチャンネル概要

・川上憲伸カットボールチャンネル侍ジャパンの強化試合直後に映像を使った解説動画を公開





・ティモンディチャンネルファン目線で熱量高く過去大会を振り返る動画を公開





・ウルトラスポーツメディアとして過去大会の名シーンを10分にまとめた動画を公開





・浅野公輝 Kouki Asanoニュース報道にも負けないスピード感で宮崎キャンプの切り取り動画を公開





2023年3月2日には、『OUR MOMENTS』公式ページもリニューアル。YouTube動画を網羅できる仕様になっており、WBC開幕に向けて、さらに多くの動画が公開の予定です。これだけ多種多様な切り口でWBCを盛り上げるコンテンツが一堂に会するのは本施策最大の魅力だと考えています。ファンが主体となってWBCを盛り上げるコンテンツを作り上げる『OURMOMENTS』は、試合を楽しむための予習、復習はもちろん、試合観戦に向けて気持ちを盛り上げるにも最適の企画となっています。この機会にファン自らが作り出す熱量&野球愛あふれるコンテンツにぜひご期待ください。



<OUR MOMENTS公式ページ>



https://baseballking.jp/our-moments





<参加クリエイター>

■アンバサダー上原浩治/里崎智也/トクサンTV【A&R】■プロ野球OB掛布雅之の憧球/江川卓のたかされ/フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】谷繁ベースボールチャンネル/川上憲伸カットボールチャンネル/上田剛史■タレント・インフルエンサー・ライターティモンディチャンネル/qooninTV/田中大貴のアスリートチャンネルウルトラスポーツ/グラスラ BASEBALL TV/ARA■一般クリエイターNEXTSTEP BASEBALL (JAPAN)/野球YouTuberしょーへーTV/旅のヤマネ / Travel Yamane浅野公輝Kouki Asano/やきうのじかん/野球応援yokopenシフクのチャンネル/ALWAYS AKIRA/NOYKベースボールチャンネル野球蜘蛛 -Baseball spider-/ヤマ・たいせい■運営メディアベースボールキング(順不同)

<企画概要及びお問合せ先>







■企画概要

・企画名:OUR MOMENTS(-2023 World Baseball Classic edition-) supported by カーネクスト・公認:カーネクスト 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) 東京プール・URL:https://baseballking.jp/our-moments・デバイス:スマートフォン、PC(タブレット含む)・企画開始日:2022年12月21日~

■本件についてのお問い合わせ・メール:our-moments@baseballking.jp・TEL:03-3523-7131(代表)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/03-08:45)