[株式会社イング]

Salesforceの顧客情報とアンケートデータがつながる「smilesurvey for Salesforce」の連携機能を強化!



株式会社イングはセルフ型アンケートツール「smile survey (スマイルサーベイ) 」の「Salesforce (セールスフォース)」データ連携において新たに「取引先」「ケース」のオブジェクトに対応しました。





Salesforceの顧客データとアンケートをつなぐアプリケーション「smilesurvey for Salesforce」





さまざまな場面でSalesforceの顧客情報とアンケートデータを連携する「smilesurvey for Salesforce」。

このたびのアップデートでアンケートデータの連携先に「取引先」「ケース」が選択できるようになりました。





取引先連携





回答データ連携の対象先に「取引先」を設定できます。

これまでの連携先「リード」「取引先責任者」と同様に「取引先」もオブジェクト先としてご利用いただけます。

データの連携先は回答オブジェクト連携・カスタムオブジェクト連携・属性連携などの設定が可能です。



【 活用例 】

顧客への定期調査用アンケートを作成して実施。回答データをSalesforceの「取引先」オブジェクトに蓄積。過去実施したアンケートはすべて「取引先」画面から閲覧することができます。



Case連携





アンケート回答データから新規ケースを自動作成します。

Salesforce内で一致するデータがある( 既存リード・ケース )場合、アンケートの回答データで情報を更新することも可能です。

アンケート内の設問形式・選択肢とSalesforceの項目が一致していれば「単一選択」「複数選択」「自由入力」などさまざまな形式でデータ連携が可能です。



【 活用例 】

顧客からの問い合わせ用のアンケートを作成して実施。アンケート回答完了を起点にSalesforce上にケースを自動登録。ケースの担当者を割り当てることでスピーディーな対応が可能になります。







「smilesurvey for Salesforce」で設定できるデータ連携

▼ 回答データ連携の種別

Todo連携



リード連携



回答オブジェクト連携



カスタムオブジェクト連携



属性連携





▼ 連携先に設定できるオブジェクト

リード



取引先



取引先責任者



ケース







【 スマイルサーベイ 3つのポイント 】

ご要望に合わせた柔軟なカスタマイズを得意としているセルフ型アンケートツール「スマイルサーベイ」。

大手企業・官公庁をはじめさまざまな業種や規模で幅広くご利用いただいています。



1. 自由度の高いデータ連携

Salesforceをはじめ各種 SFA CRM MAなど外部システムとの連携はお任せください。



2. 高基準のセキュリティ

金融機関や官公庁への導入実績多数。セキュリティポリシーに準拠したシステムをご提供しています。



3. 安心の定額制

月額費用は定額制。アンケート数・回収数は無制限で使い放題です。





▼ 【smile surveyは株式会社セールスフォース・ドットコムの認定パートナーです】

Salesforce AppExchangeの「smilesurvey for Salesforce」のページ

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000J1xSsUAJ





▼ 「スマイルサーベイ」のサービスページ

https://smilesurvey.jp/



▼ 「smilesurvey for Salesforce」のサービスページ

https://smilesurvey.jp/product/salesforce/





【 セキュリティについて 】

スマイルサーベイを運営する株式会社イングでは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際標準規格である「ISO 27001:2013」認証とプライバシーマークを取得 しています。大手金融機関や官公庁での導入実績が多数あります。またセキュリティチェックシートなど個別の対応も可能です。





【 株式会社イングについて 】

株式会社イング(ING)はセルフ型アンケートシステム「スマイルサーベイ」の開発・販売のほかWebサービスの構築や業務プロセスのDX化を中心とした受託開発を行っています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/20-14:46)