“食べられるバラ”を愉しむカクテル&デセールのペアリングコースを3月11日(土)~13日(月)の3日間限定で提供



日本の魅力を感動体験として届ける「Otonami」が、ミクソロジスト・南雲主于三氏が率いるバー「memento mori」とコラボレーション。エディブルフラワーの可能性を追求する「E.F.Lab(エディブルフラワー研究所)」が監修した“食べられるバラ”を使ったカクテルとデセールのペアリングコースを、2023年3月11日(土)~13日(月)の3日間限定で提供します。美しく香り高いバラと独創的なアイデアの融合によって生まれた唯一無二の味わいをお楽しみください。













常識にとらわれない革新的なカクテルを生み出す「ミクソロジー」





近年、世界的にブームが巻き起こり、バーシーンを席巻している「ミクソロジー」。カクテルといえば、お酒をジュースやシロップを混ぜ合わせて作るのが一般的ですが、ミクソロジーはベースとなるお酒にフルーツやスパイスなどの素材を組み合わせ、自由な発想でカクテルに仕上げます。



南雲主于三(なぐもしゅうぞう)氏は、ミクソロジーの概念がまだ日本に浸透していない頃から前衛的なカクテルを生み出してきたこの分野の第一人者。現在、都内に5店舗のバーを展開しています。今回のプランが開催されるのは、南雲氏が手がけるバーのひとつである東京・虎ノ門の「memento mori」。「カカオとボタニカル」をテーマにしたバーで、アジア最高のバーアワード「Asia's 50 Best Bars 2022」 にランクインした実績を持つ人気店です。







memento moriが贈る、バラを五感で堪能する特別な3日間





memento moriが「バラの新たな魅力を知ってもらいたい」という想いを込めてお届けするのは、バラを使ったカクテル3品とデセール2品、食後のモクテル(ローズティー)で構成されたOtonami限定のペアリングコース。香りと視覚、そして味覚と、五感を働かせてバラを味わう驚きの体験をお楽しみいただけます。



10種類の食べられるバラをテイスティング



使用されるバラは、「E.F.Lab(エディブルフラワー研究所)」が監修。世界初の技術により100%化学農薬不使用で栽培された食用バラです。実際に花びらを味わい、品種による風味の違いを体感します。



「ギフトローズフィズ」と「薔薇と青林檎のパフェ」



7種類以上のバラを使用して作ったローズスピリッツを最大限に生かした、まるでバラの花束のようなカクテル「ギフトローズフィズ」。バラの花びらを閉じ込めた華やかなボールアイスが溶けていくにつれ、グラスの中で香りが花開きます。ペアリングするのは、Otonamiのために考案された特別なパフェ。ライムと青リンゴの爽やかな味わいが特徴です。



「イチゴとローズのカクテル」



フレッシュなイチゴと華やかなバラを組み合わせた「イチゴとローズのカクテル」。バラ科のフルーツであるイチゴは、バラの花に近い芳香を持っているため相性抜群。カクテルに浮かべたバラの花びらが華やかさを添えます。イチゴの甘酸っぱい味わいとバラのロマンティックな香りのマリアージュをお楽しみください。



「アマゾンカカオとローズ」と「pétales de rose」



「カカオとボタニカル」をコンセプトに掲げるmemento moriならではの一品「アマゾンカカオとローズ」。ひと口飲むと華やかなバラの香りが口いっぱいに広がり、カカオの深みのある味わいと合わさって一体感が生まれます。デセールは、ローズ、カカオ、ベリーを使った、目にも鮮やかな「pétales de rose」。ひと口ごとに新鮮な驚きを感じられます。



バラの知られざる魅力を堪能する、Otonami限定の特別なペアリングコース。バーカウンターを貸し切り、バーテンダーが目の前で作るカクテルを楽しむ贅沢なひとときをお過ごしください。



虎ノ門「memento mori」五感で楽しむバラのカクテルとスイーツペアリングコース

●開催日:2023年3月11日(土)・12日(日)・13日(月)各日2回

●料金:15,000円(名/税込)

●予約方法:OtonamiのWebサイトよりご予約ください



「E.F.Lab(エディブルフラワー研究所)」







創造的であたらしい花食体験を創作するチーム。無農薬栽培が非常に難しいとされる食用バラを、化学農薬不使用で栽培する技術を確立。花のポテンシャルを最大限に引き出し、香りと視覚、味覚がもたらす驚きの体験を発表し、各業界のトップクリエイターとのコラボレーションを展開。







日本の知られざる魅力を伝え、ハイエンドな感動体験を提供する「Otonami」







Otonamiは、「日本の魅力を感動体験として届ける」をテーマに掲げるカルチャープラットフォーム。「日本の知られざる魅力や本当に価値があるものを、もっとたくさんの方に届けたい」という想いから、様々なジャンルのハイエンドな感動体験をラインナップ。特別な場所でとっておきの時間を過ごす、ワンランク上の“大人のたしなみ”を提案。

https://m.otonami.jp/41vYJVB



■Japan Culture and Technology株式会社

所在地:東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング(コレド日本橋)5階 / THE E.A.S.T. 日本橋一丁目

代表者:代表取締役 CEO 飯倉 竜

事業内容:国内向け感動体験ECサイト「Otonami」、インバウンド個人旅行者向け観光体験ECサイト「Wabunka」

URL:https://j-cat.co.jp/



