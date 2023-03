[NHN JAPAN 株式会社]

TVアニメ「ベルセルク」のキャラクターが「クルセイダークエスト」に勇者として登場

コラボ専用のスペシャルダンジョンと限定クエスト、コスチュームが貰えるイベント実施!





エヌエイチエヌ(代表:ジョン・ウジン、以下NHN, 本社:韓国 )がサービスし、ロードコンプリート(代表:ベ・ジョンヒョン)が開発した、人気のモバイルRPG「クルセイダークエスト(Crusaders Quest)」が2023年3月9日(木)からTVアニメ「ベルセルク」とのコラボレーションイベントを実施します。■ 「ベルセルク」とは

全世界累計発行部数5,500万部突破(2023年現在)、1989年の連載開始から今もなお世界中を熱狂させる不朽のダーク・ファンタジー『ベルセルク』(著・三浦建太郎/白泉社「ヤングアニマル」)。1997~1998年に『剣風伝奇ベルセルク』でテレビアニメ化、2012~2013年に3部作『ベルセルク 黄金時代篇』で劇場アニメ化、2016~2017年に再度テレビアニメ化。2022年には、『ベルセルク 黄金時代篇』3部作が『ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION』として、テレビ放送。■ 「ベルセルク」コラボ勇者と超越武器を手に入れよう!

今回のコラボでは、原作に登場する「ガッツ」、「グリフィス」、「ファルネーゼ」、「セルピコ」、「イシドロ」、「シールケ」、「ゾッド」、「髑髏の騎士」のキャラクター8 名が、期間限定でゲーム内にプレイアブルキャラクターとして実装されます。同キャラクターたちは、イベント期間中に出現する「ベルセルク」コラボ契約書(ガチャ)から一定確率で入手できます。また、専用の超越武器8種も新たに実装され、契約書でコラボキャラクターを獲得すると、それらの武器も自動的にメールボックスから受け取ることができます。【期間】

2023年3月9日(木)~2023年3月23日(木)クルセイダークエスト×ベルセルクコラボPV https://youtu.be/TwSfi8aIAtI







<新コラボレーションキャラクター 一覧>

ガッツ (ウォリアー) [専用武器] ドラゴンころしグリフィス (ウォリアー) [専用武器] 鷹の団の紋章ファルネーゼ (プリースト) [専用武器] 銀のナイフセルピコ (ハンター) [専用武器] シルフェの剣イシドロ (アーチャー) [専用武器] サラマンデルの剣シールケ (ウィザード) [専用武器] 魔術師の杖ゾッド (パラディン) [専用武器] 斬馬刀髑髏の騎士 (ウォリアー) [専用武器] 髑髏の騎士の剣■ コラボレーションイベントも盛りだくさん!

今回のコラボレーションを記念し、3月9日から2週間、「スペシャルダンジョン」、「専用ミッション」、「限定クエスト」、「ログイン報酬イベント」が開始されます。ミッションとクエストをクリアすると、合計3つの「ベルセルク勇者専用コスチューム」を報酬として貰える他、勇者団の成長に必要な様々な素材が獲得できますので、是非この機会にプレイしてみてください!「クルセイダークエスト」ではリリース3000日を記念とし、「★4ハスラー全勇者選択チケット」が貰えるクーポンを配布しております。クーポン入力欄に「CQ3000DAYS」を入力すると、コラボレーション勇者を除いたハスラーの全ての勇者を選択してもらえることができますので、是非ご利用ください。今回のコラボでゲームを始めたばかりのユーザーでも、好きな勇者を1人獲得できるチャンスですので、お見逃しなく。【クーポン期限】2023年6月30日まで

開発PMを担当しているキム・ヒョンスは、“開発チーム内でもファンが多い作品を、我々だけのドット・ビジュアルで表現できるチャンスだったので、とても楽しく開発することができた。今回のコラボで「クルクエ」を初めて経験していただく方々も楽しんでいただけたら幸い。”とコメント。





「クルセイダークエスト」はレトロ風ドットグラフィックが特徴である、NHNの代表ゲームタイトルです。全世界2500万以上のダウンロード数を記録しており、2月26日グローバルリリース3000日を迎えました。4月にはシーズン2の最後のシナリオを実装する予定です。Copyright:(C)NHN & Loadcomplete All Rights Reserved.(C)三浦建太郎(スタジオ我画)・白泉社/ベルセルク製作委員会<『クルセイダークエスト』 サービス概要>

タイトル : クルセイダークエスト(Crusaders Quest)ジャンル : スマートフォン向けアクションRPG対応端末 : iPhone/Androidサービス開始 : 2015年7月16日価格 : 無料(アイテム課金)開発 : ロードコンプリート(Load Complete)運営 : NHN Corp.(C) NHN Corp. &Developed by Load Complete Inc. All Rights Reserved.<日本版「クルセイダークエスト」公式Twitter>

https://twitter.com/Crusaders_Questhttp://www.nhn-japan.com/

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。





