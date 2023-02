[株式会社DANGAN]

東京・両国で創業110年を迎えるTシャツメーカーと、プロボクシングイベント『DANGAN』がコラボレーションアパレルブランドをスタート!



株式会社DANGAN(本社:東京都墨田区、代表取締役:古澤 将太)は、鐘百繊維工業株式会社(本社:東京都墨田区、代表取締役:山本 和弘)と、鐘百繊維工業が創業110周年を迎える節目の年に「DANGAN」とのコラボレーションアパレルブランドをスタートいたします。また、それらを記念して、ファッションショー&プロボクシングのスペシャルイベントを2023年2月10日(金)水道橋・後楽園ホールにて開催いたします。









■「DANGAN」とコラボ ストリートブランド『DG TOKYO』





日本で一番プロボクシング興行を催行している「DANGAN」とのコラボレーションアパレルブランド『DG TOKYO』は、鐘百繊維工業が開発した世界唯一素材によるMADE IN TOKYOを主体とした新ブランドで、2月からの販売を予定しています。



ボクシングの持つ「ストイック」「強さ」「真剣さ」「熱さ」「感動」「友情」などのエッセンスをデザインに取り入れつつも、スポーツの枠にとらわれないストリートカジュアルなアクティブブランドを目指します。



もともと、鐘百繊維工業の代表・山本が幼少期からボクシングジム通いをしており、早稲田実業時代はアマチュアボクシング東京都チャンピオンでインターハイなどの代表でもありました。現在もボクシングマニアで「DANAGAN」の運営にも携わっていることから今回のコラボが実現しました。





■スペシャルゲストを迎えたライブパフォーマンスを予定

110周年イベントを盛り上げるスペシャルゲストとして、TilTokでのフォロワー数が100万人を超える超人気仮面ダンスグループ「O-MENZ」によるスペシャルライブパフォーマンスを企画しています。



【O-MENZ】

SNS発、メンバー全員がお面を着用する謎の「ダンステロリスト集団」

グループはプロのストリートダンサーで構成されており、TikTokを始めとしたSNSで総フォロワー数100万人強を達成している。ストリートダンスエンターテイメントを様々な角度から世間に仕掛けていくことをコンセプトに、自らを「ダンステロリスト集団」と銘打って活動。アンダーグラウンドで磨かれたハイスキルなダンスと、和風のお面のミステリアスかつキャッチーなキャラクターが持ち味の唯一無二のグループ。





■若手プロボクサーによる4回戦の生試合







初のファッション×プロボクシングイベントということで、未来ある若いプロボクサーの試合を

4回戦×8試合、企画しています。リングアナウンサーには、井上尚弥選手の日本での世界戦をすべて担当した、富樫光明リングアナウンサーに務めていただく予定です。

試合は、ボクシング動画配信サービス『BOXING RAISE』でのアーカイブ配信も予定しています。





■イベント概要









<DANGANについて>

DANGANは、日本国内のトップ選手が多数出場するプロボクシングイベントです。

日本国内では珍しい中立的なプロモーターとして、ファン目線の好カードをジムの垣根を越えて実現させてきました。年間30回のイベントを開催し、イベント回数、タイトルマッチ開催数ともにここ数年日本一を記録しております。通常のタイトルマッチを行うイベントに加え、若手選手のみのルーキーズトーナメントや、女子ボクサーだけが出場するDANGAN-LADIES、韓国・中国のプロボクサーとの国別対抗戦など、様々な企画イベントを開催しています。



名称:株式会社DANGAN

代表取締役:古澤 将太

設立:2015年7月27日

電 話:03-5637-8233

所在地:東京都墨田区石原1-8-1

Email : info@danganboxing.com





<KANE100について>

当社は1913年(大正2年)に江戸大川端、本所石原町一丁目の現在地にて莫大小(メリヤス)生地と製品の製造工場として創業しました。以来、110年間に渡り企画、生地の編立、裁断、縫製、仕上までの一貫したモノづくりを「東京」にて行っています。3代続く、まさに江戸前な製品です。「DG TOKYO」「ZA TOKYO」をはじめとした自社ブランドやアパレル、雑貨ブランドのOEM、美術館などのミュージアムグッズからア-ティストのコンサ-トグッズやイベントグッズ、そして一般からのサ-クルやクラブ、学校、お教室などのお揃いウエアやグッズなど、オ-ルジャンルに渡り製品を提供しています。

これからは国内だけではなく世界に向けて110年間に渡り蓄積して来た、弊社だけのクリエイティビティとプロダクティビティを結集させて「MADE IN TOKYO FROM SUMIDA RIVER SIDE」を発信します。



名称:鐘百繊維工業株式会社

代表取締役:山本 和弘

設立:1913年3月

電 話:03-3625-0231

所在地:東京都墨田区石原1-8-1

Email : kane100@kt.rim.or.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/05-14:16)