Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」…
［株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント］
秋雪こはくと関わりのあるVTuberやストリーマーがVEE内外から集結！出場者全60名の大会を開催！
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」に所属するバーチャルタレント・秋雪こはくが初主催する大会『こはCUP』の開催概要をお知らせします。
『こはCUP』は、秋雪こはくが初主催するFPSゲーム「Apex Legends」のカスタム大会です。
秋雪こはくと関わりのあるVTuberやストリーマーをVEE内外からお呼びした、秋雪こはくならではの大会となっています。
このたび、その『こはCUP』の開催概要がすべて公開となりました！
開催はいよいよ、11月26日(土)19:00～スタートです。
VEE公式YoTubeチャンネルの「実況解説配信」では、実況にabaraさん、解説にshomaru7さんをお迎えして、大会の様子をお届けします。
さらに、CPUなどの豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンをVEE公式Twitterにて開催中。
URL：https://twitter.com/_vee_official_/status/1596157002173927424
ぜひ『こはCUP』をお楽しみください！
「こはCUP」開催概要
■日時
2022年11月26日(土)19:00 START
■使用ゲームタイトル
Apex Legends（プラットフォーム指定なし）
■開催形式
オンラインライブ配信
■配信場所
・VEE公式YouTubeチャンネル
VEE公式・実況解説配信
[放送] 11月26日(土)19:00(JST)～
[実況] abara（https://twitter.com/abaranche）
[解説] shomaru7（https://twitter.com/shomarusamaa）
URL：https://youtu.be/ls-4RGBicog
※公式配信では、3分のディレイを入れさせていただき配信いたします。
・秋雪こはくYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@Syusetu_kohaku
・各出場者の配信プラットフォーム
■公式ハッシュタグ
#こはCUP
■大会ルール
使用マップ：[1～2マッチ]ワールズエッジ／[3～4マッチ]ストームポイント
マッチ数：1MAP2マッチ 計4マッチ
武器制限：無し
使用可能レジェンド：全レジェンド使用可
順位の決定方法：順位ポイント・キルポイント（1キル1ポイント）に応じて決定
キルポイント上限：各マッチ上限キルポイント5ポイント（※4マッチ目のみ無制限）
ランドマーク指定：有り
出場者＆チームリスト
TEAM01：ZOMBIE CAT NO CAT
秋雪こはく（http://twitter.com/Syusetu_kohaku）
Kureiji Ollie（http://twitter.com/kureijiollie）
猫麦とろろ（http://twitter.com/tororo_vtuber）
TEAM02：I choose you!!
SZ dtto.（http://twitter.com/_dtto）
Ryouta（http://twitter.com/Ryouta_VPJ）
音門るき（http://twitter.com/Ruki_vita_666）
TEAM03：Rest In Ping
SZ rpr（http://twitter.com/rpr）
Axel Syrios（http://twitter.com/axelsyrios）
Regis Altare（http://twitter.com/regisaltare）
TEAM04：#歌王子と歌姫と騒音代表TV
LEON代表（http://twitter.com/LEONDAIHYOU）
Sou（http://twitter.com/Nico_nico_Sou）
酢酸かのん（http://twitter.com/Ts0___）
TEAM05：猫派犬派ゴリラ派
Pのらちゃん（http://twitter.com/megatenga_PGS）
レントンゲームズ（http://twitter.com/RENTON_GAMES）
ゆきぶやー（http://twitter.com/buya_chan）
TEAM06：Onegai Help Kami
セレン龍月（http://twitter.com/Selen_Tatsuki）
風楽奏斗（http://twitter.com/KNTFR2434）
Bonnivier Pranaja（http://twitter.com/Bonnivier_2434）
TEAM07：アル！ミル！ナユ！
凪夢夛（http://twitter.com/NaYuta_Neo）
AlphaAzur（http://twitter.com/AzurAlpha）
杏仁ミル（http://twitter.com/AnninMirudayo）
TEAM08：AD80
ゆるりめぐ（http://twitter.com/yururimegu）
きりの（http://twitter.com/xKiRiNoApex）
とよぴ～（http://twitter.com/toyopii0044）
TEAM09：Panbichu
Vermillion（http://twitter.com/VermillionOrcus）
PanBiBi（http://twitter.com/PanBiBi_）
Xaniel（http://twitter.com/Xaniel_）
TEAM10：KDA
AmaLee（http://twitter.com/LeeandLie）
Kimie（http://twitter.com/Kimie_VT）
dash（http://twitter.com/phjDASH）
TEAM11：ILOOTERS
Aster Arcadia（http://twitter.com/AsterArcadia）
Maria Marionette（http://twitter.com/MariaMari0nette）
Ren Zotto（http://twitter.com/RenZott0）
TEAM12：猫カフェ
常葉ひより（http://twitter.com/Hiyori_tokiwa）
雛乃あき（http://twitter.com/hinano_vt）
緋苺しゅれ（http://twitter.com/Syure_Vtuber）
TEAM13：Team ARP
Zenith（http://twitter.com/Zenith_ARP）
Zekai（http://twitter.com/Zekai_ARP）
Aoi Crescent（http://twitter.com/AoiCrescent_ARP）
TEAM14：おいウノ！うしろぉ！
カガセ・ウノ（http://twitter.com/uno_kgs）
白粉いと（http://twitter.com/oshiroito）
おデビル（http://twitter.com/koakuma1717）
TEAM15：決死隊 ～めっちゃ生きたい～
いかさん（http://twitter.com/oikasano）
やみえん（http://twitter.com/Yamien_san）
はぐん（http://twitter.com/Hug_n_o）
TEAM16：菓子の袋を歯で開ける女
釣俊輔（http://twitter.com/tsurishun）
しおひがり（http://twitter.com/shiohigari114）
たなかです（http://twitter.com/aaaaaatanaka）
TEAM17：じゃぱにの
じゃこです（http://twitter.com/jakonekosama）
にのんさん（http://twitter.com/ninonsan98）
はるるん（http://twitter.com/Hinano3k）
TEAM18：「寒ブリだよ！」
めぐみちゃんだよ（http://twitter.com/megumichandayo3）
sakana.games（http://twitter.com/sakana5524ex）
さぶ郎。（http://twitter.com/sabu_iko）
TEAM19：ネコ耳ゲーマーズ
蒼宮よづり（http://twitter.com/aomiyayozuri）
ヒヅキミウ（http://twitter.com/HizukiMiu）
ネムリメチャロ（http://twitter.com/NemurimeCharo）
TEAM20：お散歩中
ゆりかわゆん（http://twitter.com/yun_yurikawa）
桜鳥ミーナ（http://twitter.com/mina0x0audrey）
咲良ゆき（http://twitter.com/sakula_yuki）
秋雪こはくのTwitterアカウント（http://twitter.com/Syusetu_kohaku）では、各チームの意気込みも順次公開中！
大会賞品
■優勝チーム
CPU/AMD Ryzen 7 5700X（提供：AMD様）
GALLERIA × IO-DATA LCD-GC252UXB/GAL（提供：GALLERIA様）
Apex 9 Mini（提供：SteelSeries様）
■第1マッチ最多キル賞
LIVE GAMER ULTRA GC553（提供：AVerMedia様）
■第2マッチ最多キル賞
Stream Deck MK.2 （提供：Elgato様）
■第3マッチ最多キル賞
Aerox 3 Wireless Snow（提供：SteelSeries様）
■第4マッチ最多キル賞
CPU/AMD Ryzen 7 5700X（提供：AMD様）
※賞品説明は同上
プレゼントキャンペーン
こはCUP開催記念！
ご応募いただいた方の中から抽選で2名様に豪華プレゼントが当たります！
■プレゼント内容
・CPU/AMD Ryzen 7 5700X（提供：AMD様）
・Arctis Nova 1 Black（提供：SteelSeries様）
■ご応募方法
【１】VEE公式Twitter（https://twitter.com/_vee_official_）と、秋雪こはくTwitter（https://twitter.com/Syusetu_kohaku）をフォロー
【２】該当のキャンペーンツイートをRT
URL：https://twitter.com/_vee_official_/status/1596157002173927424
ぜひご応募ください！
「秋雪こはく」とは？
2019年5月、個人勢としてデビューしたゲーマーひきこもり狐。
2022年5月23日より、Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」に加入。
FPSやその他ゲーム実況を中心に配信活動中。
プロフィール：https://vee-official.jp/talent/shusetu-kohaku/
Twitter：https://twitter.com/Syusetu_kohaku
YouTube：https://www.youtube.com/@Syusetu_kohaku
「VEE」プロジェクト概要
Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。
本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。
2022年5月に「Dev-a」が、6月に「Dev-b」が、8月に「Dev-c」がデビュー。そして10月に「Dev-d」がデビューし、現在合計17名のバーチャルタレントが活動中。
・公式サイト：https://vee-official.jp/
・公式YouTube：https://www.youtube.com/c/VEE_official_ch/
・公式Twitter：https://twitter.com/_vee_official_
※This tournament is not affiliated with or sponsored by Electronic Arts Inc.
(このトーナメントは、エレクトロニック・アーツの提携および出資を受けたものではありません)
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/26-12:16）
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