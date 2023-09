[株式会社coly]

株式会社coly(東京都港区、代表取締役社長:中島杏奈、証券コード:4175)が運営する『coly cafe! 池袋PARCO店』では、2023年10月18日(水)より、現代のヒーローと生きるドラマチック恋愛パズルゲーム『スタンドマイヒーローズ』のコラボカフェ『スタンドマイヒーローズ』 in coly cafe!を開催いたします。







コラボ開催期間中、『coly cafe! 池袋PARCO店』では『スタンドマイヒーローズ』に登場するフードやデザート、各所属をイメージしたドリンク、日向志音・早乙女郁人・今大路峻・服部耀のバースデーメニューを販売予定です。



開催期間





2023年10月18日(水)~11月19日(日)



ご予約方法とご予約特典





コラボ期間中における『coly cafe! 池袋PARCO店』のご利用は、e+(イープラス)にて販売する「事前予約チケット(電子チケット)」をお持ちのお客様優先でご案内いたします。

事前ご予約の上、ご来店いただいたお客様には、ご予約特典として「コラボキービジュアル ランチョンペーパー(A4サイズ) 」をお一人様につき1枚プレゼントいたします。



・予約サイト:https://eplus.jp/colycafe/

※開催日によってプレオーダー(抽選販売)受付期間、当選発表・入金期間、一般発売の期間が異なります。詳細は予約サイトをご確認ください。

開催店舗





『coly cafe! 池袋PARCO店』

・住所:東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館6階

・営業時間:11:00~21:00(ラストオーダー20:30)

・公式サイト:https://coly-cafe.com/

・Twitter:@colycafe_info

コラボメニュー













※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

※食材の仕入れ状況により、内容が変更・品切れになる場合がございます。予めご了承ください。

※ 『coly cafe! 池袋PARCO店』ではワンオーダー制とさせていただいております。小学生以上のお客様はお1人様1品以上のご注文をお願いしております。

※当店でご注文いただいたメニュー以外のご飲食はご遠慮ください。

※フード・スイーツ・バースデーメニューからあわせて最大3品(ただし、バースデーメニューは最大2品)、ドリンクメニューから最大5品とし、お1人様合計8品を上限注文数とさせていただきます。

※「日向志音バースデーパフェゼリー」の提供期間は、10月19日(木)~10月25日(水)となります。

※「早乙女郁人バースデーパフェゼリー」の提供期間は、10月26日(木)~11月1日(水)となります。

※「今大路峻バースデースイーツ(仮)」と「服部耀バースデースイーツ(仮)」の詳細・販売方法は、後日発表させていただきます。

ノベルティ







<事前予約特典>

・e+(イープラス)にて事前ご予約の上、ご来店いただいたお客様には、ご予約特典として「コラボキービジュアル ランチョンペーパー(A4サイズ) 」をお一人様につき1枚プレゼントいたします。



<コラボメニュー注文特典>

コラボメニュー1点ご購入につき1枚、クリアコースター(全26種)をランダムでプレゼントいたします。



<ゲーム画面ご提示特典>

コラボメニューを2点以上、かつ、『スタンドマイヒーローズ』ゲーム画面ご提示で、さらにクリアコースター(全26種)をランダムで1枚プレゼントいたします。



※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

※絵柄は予告なく変更になる可能性がございます。

※特典は予定数量がなくなり次第配布終了となります。

※絵柄をお選びいただくことはできません。

※ご注文数により特典を複数枚お渡しする際でも同じ絵柄が出る可能性がございます。

※グランドメニューのご注文は、特典配布の対象外です。

※ゲーム画面ご提示特典は、お一人様1来店につき1枚のみのお渡しです。

コラボグッズ





コラボカフェ実施期間中、池袋PARCO本館5階『coly more! 池袋PARCO店』にて、コラボを記念したオリジナルグッズを発売いたします。





<グッズ購入特典>

コラボカフェ開催期間中、『coly more! 池袋PARCO店』にてコラボ記念商品を税込3,000円お買い上げ毎に「書き下ろしコメント入り特典キャラカード」をランダムで1点プレゼントいたします。



・配布期間:2023年10月18日(水)~11月19日(日)

・対象商品:・coly cafe! スタンドマイヒーローズ トレーディングアクリルスタンドA

・coly cafe! スタンドマイヒーローズ トレーディングアクリルスタンドB

・coly cafe! スタンドマイヒーローズ トレーディングダイカットステッカー

・coly cafe! スタンドマイヒーローズ マグカップ

・トレーディングA4クリアファイル「STORIES OF HEROES 第五弾」



※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

※商品の数には限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※コラボグッズは期間終了後、事後通販を予定しております。

※レシートは合算できませんのでご了承ください。

※特典のお渡しは、当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※特典につきましては交換対応不可とさせていただきます。

※事後通販では特典の付与はございませんので、あらかじめご了承ください。



※企画・内容は予告なく変更となる場合がございます。



■権利表記

(C)coly



