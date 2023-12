[株式会社Mujin]

オランダを拠点に欧州全域へと事業拡大



知能ロボット機器と統合制御ソフトウェアを提供するインテリジェントオートメーションカンパニーのMujinは、欧州での事業拡大に伴い子会社「Mujin Europe Holding B.V.」を設立し、欧州初の拠点をオランダに設立いたしました。今後欧州全域の様々な顧客が持つ課題解決に貢献し、グローバルでのさらなる事業拡大を目指します。





欧州子会社設立の背景

昨今、欧州においても人件費高騰や人手不足が深刻化しており、自動化の需要が高まっています。そこでMujinは、先般実施したシリーズCラウンドでの総額150億円に上る大型資金調達時に、強化項目の1つとして「現在高成長中の欧米事業の拡大」を掲げました。その第1歩として、欧州における物流の玄関口であるオランダに欧州本社を設立いたしました。今後欧州本社は、欧州全域における営業・顧客サポート・開発の拠点として機能することで、顧客のユニークなニーズに対応してまいります。





Mujin創業者およびMujin Europe Holding B.V. CEOのコメント



Mujin Europe Holding B.V. CEO

Lukasz Drewnowski









この度欧州市場に参入できますこと、非常に嬉しく思います。また、本進出を機に、既存のパートナー企業各社様とも、これまで以上により密な連携ができると考えます。欧州市場は現在非常に成熟しており、お客様のご要望も高水準なものばかりです。Mujinは、そのようなお客様のご要望へお応えできると信じており、地域のお客様にとってMujinがナンバーワンの選択肢になるべく取り組んで参ります。

We are very excited to enter new markets in Europe. We already have many partners in Europe for whom our close presence will certainly make communication even easier. The European market is very mature and customers expect very high standards. We feel that Mujin is a perfect fit to meet these requirements and will become the number-one choice for local customers.







株式会社Mujin CEO 兼 共同創業者

滝野 一征









この度Mujinは、欧州市場の拡大を一段と推進するためにオランダに法人を設立いたしました。すでにロボット設備納入は今年初頭から開始しておりましたが、プロジェクト規模拡大に合わせ、サービス体制をより充実いたしました。次世代自動化システムの提案、納入、アフターサポートまでワンストップでご提供する事により、欧州のお客様の生産性向上に貢献して参ります。







株式会社Mujin CTO 兼 共同創業者 / Mujin Corp. CEO

Rosen Diankov









欧州市場においても、Mujinのコアプロダクトである「Mujinコントローラ」によるインテリジェント・ロボティクスをご体感いただけること、非常に楽しみにしております。Mujinコントローラという知能ロボット統合制御プラットフォームには多くの機能が凝縮されております。そのプラットフォームは、欧州全域の物流・製造現場において、次世代自動化アプリケーション構築の鍵となることと信じています。

We're thrilled that the European market can start to get a taste of intelligent robotics with MujinController. There are so many features and capabilities packed into the platform that it will help unlock a lot of next-generation applications in the warehouse and manufacturing sectors across Europe.







【Mujinについて】

Mujinは、2011年の創業以来 「Industrial Robots for Everyone(すべての人に産業用ロボットを)」をスローガンに掲げ、産業用ロボットに知能を与える、知能ロボットコントローラ「Mujinコントローラ」を開発してきました。従来プログラムされた動きを繰り返すものであったロボットに、様々なセンサーとそれを統合するMujinコントローラを接続することで、自律的に環境変化に合わせた動作が可能な「知能ロボット」を構築し、これまで技術的に困難とされていた複雑な工程の自動化を実現してきました。昨今では、ロボット制御のみに留まらず知能ロボット統合制御プラットフォームへと成長したMujinコントローラを基盤に、工場・倉庫の全体最適化と、データの見える可による全体生産効率最大化にも貢献します。





【Mujin Europe Holding B.V.概要】

会社名:Mujin Europe Holding B.V.

CEO:Lukasz Drewnowski





【Mujin会社概要】

会社名:株式会社Mujin(Mujin, Inc.)

設立:2011年7月

CEO 兼 共同創業者:滝野 一征

事業内容:産業用知能ロボットコントローラ・コンポーネントの開発・販売、知能ロボットソリューションの提供、ロボットエンジニアリング

URL:https://mujin.co.jp/



