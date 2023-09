[ユナイテッド・イミュニティ株式会社]

-次世代脂質ナノ粒子技術でのNEDO助成金交付決定額を含む-







マクロファージや樹状細胞の選択的な活性化を通じて、がんや感染症の患者さんに画期的な治療体験を届けることを目指すユナイテッド・イミュニティ株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:岸田将人、以下UI)は、第三者割当増資と助成金による合計11億円相当の資金調達を実施しました。



Saisei Capital Limitedを無限責任組合員とする「Saisei Bioventures, L.P.」、株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズを無限責任組合員とする「UTEC5号投資事業組合有限責任組合」、東邦ホールディングス株式会社、株式会社ベンチャーラボインベストメントを無限責任組合員とする「リコーバイオメディカルスタートアップファンド」を引受先とした合計8億円強の第三者割当増資を実施。



NEDOのディープテック・スタートアップ支援事業で「mRNA等を免疫細胞選択的に送付する薬剤送達カプセルの開発」に対する交付が決定。







UIは、マクロファージと樹状細胞に選択的な独自のナノ粒子型免疫デリバリーシステム(Myeloid Targeting Platform)を活用し、難治性がんを対象とした治療薬の研究開発を行っています。UIは新たに、mRNAや核酸を免疫細胞選択的に送達できる次世代技術を発明し、特許を出願しました。mRNAを用いた医薬品は新型コロナウイルスのワクチンとして実用化され、パンデミックの収束に大きく貢献しました。mRNAは生体内で分解されやすい不安定な物質であり、脂質ナノ粒子(LNP)という別なイノベーションと組み合わせで医薬品やワクチンとして使用されています。UIの新技術は、mRNAなどを含むLNPを免疫細胞に直接送達することで、従来のLNPを用いるよりも効率的かつ安全性の高い治療薬の開発を目指せる可能性があります。がん治療薬および感染症ワクチンの次世代の国産基盤技術として、UIでは技術開発と応用プログラムの創製を目指します。





■助成金の概要

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「ディープテック・スタートアップ支援基金/ディープテック・スタートアップ支援事業」



■ ユナイテッド・イミュニティ株式会社 概要

所在地:東京都中央区日本橋室町一丁目12番3号

設立:2017 年 11 月 27 日

代表者:代表取締役会長 原田 直純(はらだ なおずみ)、代表取締役社長 岸田 将人(きしだ まさと)

URL: https://unitedimmunity.co.jp/







<English>

Successful Completion of Fund Raising and Grant Approval more than ¥1.1 billion value





We completed latest fundraising round from investors below. In addition, our grant proposal to NEDO’s Deep tech/Start up support grant was approved. We will continue to advance our lead program (UI-101) as well as our Myeloid-Targeting Platform with support of those investors and grant.



[Investors]

l Saisei Ventures LLC

l The University of Tokyo Edge Capital Partners CO., LTD.

l TOHO HOLDINGS CO., LTD.

l Rico Biomedical Startup Fund



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/11-18:46)