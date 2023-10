[ウォーゲーミングジャパン株式会社]

Ubisoftの『Heroes of Might and Magic III』と『World of Warships』がコラボレーション!



ウォーゲーミングは同社開発・運営の大ヒットオンライン海戦アクションゲームのPC向け『World of Warships』へ新たに日本戦艦をアーリーアクセスとして追加する旨をお知らせ致します。





報道関係各位 2023年10月13日(金)

ウォーゲーミングジャパン株式会社

















アップデート紹介動画: https://youtu.be/-h-VdW8rC1I

※YouTube画面右下の設定アイコンより日本語字幕を設定してご覧ください。





■新たに日本戦艦がアーリーアクセスに登場!



紹介動画: https://youtu.be/UW_HiwSnaCs?si=OffD1Nra8jKd80Wu

※YouTube画面右下の設定アイコンより日本語字幕を設定してご覧ください。







『World of Warships』の呉港に新たな日本戦艦たちがアーリーアクセスとして就航!Tier VIII「弓張」、Tier IX「安達太良」、Tier X「豊後」が一時的に登場する日本トークンで購入可能となります。これらの艦艇は高火力で正確性に優れています。大口径の主砲に加え、低めのHPを補うため消耗品である戦闘機か着弾観測機向けのスロットが搭載されています。















更に日本艦艇の追加に合わせて60のコレクションが登場、完成させると弓張向けの美しい富士山と桜をまとう迷彩が入手できます。







日本戦艦のアーリーアクセス詳細: https://worldofwarships.asia/ja/news/general-news/japanese-bb-early-access-and-battle-pass-in-129/



■Ubisoftの『Heroes of Might and Magic III』とのコラボが実現!







コラボ紹介動画(英語): https://www.youtube.com/watch?v=-gDUTFGLshA





Ubisoftが贈るストラテジーRPG『Heroes of Might and Magic III』(HoMM III)よりゲームを代表する6名がユニークなボイスを伴うコラボ艦長として『World of Warships』に10月19日よりやってきます。中でもドイツ艦艇向けに訓練されたCastleのコラボ艦長「Catherine Ironfist」とNecropoliよりアメリカ艦艇向けに訓練されたコラボ艦長「Sandro」は原作ゲームと同じ声優を採用しています。またゲームを立ち上げ、武器庫に行けばそこには『Heroes of Might and Magic III』から着想を得た特別なマップが登場します!異なるマップの要素をゲーム内リソースであるクリスタルで解除が可能です。マップ内を探索すれば、コラボ艦長や経験値、クレジット、プレミアムアカウント期間等ゲーム内リソースがゲットできます。



さらに『Heroes of Might and Magic III』のスペシャルバンドルがSteamページに通常価格より50%オフ価格で登場します。本バンドルには艦長「Sandro」、プレミアム期間3日分、エコノミーボーナス、迷彩、クレジットが同梱されるだけでなく、なんと『Heroes of Might and Magic III HD Edition』そのものがゲットできます!WoWSとHoMM III両方の世界観を存分に楽しみましょう!



■トランシルヴァニアを護衛せよ!ハロウィーンイベント開幕!

今年もハロウィーンの季節がやってくる…!10月25日から11月9日よりTransylvania (トランシルヴァニア) を護衛し、ポータルを発見し破壊を目指す期間限定の身の毛もよだつ特別イベントが開幕します。本イベントはイベント用に調整が施されたTier VIIIからIXの全艦種で参加できます。このイベント開催に合わせてハロウィーンにふさわしいコンテンツが飛び出すプレミアムジャック・オー・ランタンコンテナがアナタを待っています…。















■漆黒の艦艇が続々登場!ブラックフライデーを見逃すな!

11月3日よりブラックフライデー2023が開始、武器庫でコンテナが入手できるだけでなく、4隻の新たな艦艇が登場します。ブラックフライデーではプレイヤーの皆さんから多数いただいた熱い要望にお応えして、アメリカの駆逐艦「Black B」と日本、ドイツ、ソ連から戦艦と巡洋艦が追加される予定です。



その他アップデートに関する情報は下記リンクをご確認ください。

アップデート情報: https://worldofwarships.asia/ja/news/game-updates/update-129-new-japanese-battleships/



■『World of Warships』について

PC版『World of Warships』は、ウォーゲーミング提供する基本プレイ無料のオンライン海戦アクショゲームです。5つのクラスに分かれた数々の歴史的艦艇を強化し、さまざまなマップや環境で戦略を練りながら大海原で海戦を体感できます。また豊富な艦艇のコレクションをゲーム内でお楽しめる頂けることで、デジタル博物館として海軍史好きにも支持されています。定期的なアップデートにより常に新しいテーマコンテンツや革新的な機能が追加されており、世界中のゲームプレイヤーに驚きと興奮を与え続けています。



『World of Warships』フランチャイズは様々なプラットフォームへ展開

PC向け『World of Warships』の成功により、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S向けに『World of Warships: Legends』、iOSおよびAndroid向けに『World of Warships Blitz』へと様々なプラットフォームへ展開し、それぞれのプラットフォームでもダイナミックな海戦体験を無料でお楽しみいただけるようになっております。



