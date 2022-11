[株式会社RATEL]

白熱した大会の模様を西村歩乃果さん、平岩康佑さん、Aleluさんをお招きしリアルタイムでお届けします!



2022年11月28日(月)に17LIVE株式会社が主催する「Apex Legends」のeスポーツ大会「17LIVE おんみょう杯 ~Apex Legends~」において、当日「17LIVE」で実施するライブ配信を株式会社RATELが制作・運営することが決定しましたのでお知らせいたします。









この度、17LIVE株式会社(https://jp.17.live/)が主催する「Apex Legends」の大会「17LIVE おんみょう杯 ~Apex Legends~」の当日の配信を、株式会社RATEL(https://ratel.games/)において制作・運営することが決定いたしました。

著名ストリーマーの方も参加予定となっており、⽩熱した大会の模様をMCに西村歩乃果さん、実況に平岩康佑さん、解説にAleluさんをお招きし、リアルタイムでお届けいたします。





大会概要





■ 実施日

2022年11月28日(月) 19:00 開始予定





■ 17LIVE おんみょう杯 公式ページ

https://jp.17.live/17live-onmyohai/





■ 配信アカウント

17LIVE_GAMES公式:https://17.live/ja/profile/r/5036719

(※)アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。





■ 競技タイトル

Apex Legends (エーペックスレジェンズ)



■ おんみょう杯とは

17LIVE株式会社が主催する、eスポーツとライブ配信のコラボレーションの魅力を発信するための大会。

今大会では「隠密行動を得意としたスナイパーを使用する男性ストリーマー」対「抽選で選ばれた17LIVEの女性ライバー」というこれまでにない新しい取り組みで、ライト層もコア層も楽しめるエンタメ性溢れる大会を目指す。



■ Apex Legendsとは

「Apex Legends」は、個々の異なる特殊なアビリティ(能力)をもつレジェンドを操り、3人1チーム、最大20チームで戦うオンラインバトルロイヤルゲームです。

プレイヤー数が1億人を突破したことが発表された他、芸能人や有名配信者も多くプレイをしており、国内外を問わず大人気のゲームタイトルです。







出演者











MC:西村歩乃果

アイドル、美容師、ヘアメイク、と異色の経歴を持ち

SNS総フォロワー数180万人を超え、メディアや数々のイベントに出演しレギュラー番組ではMCを努めるなど、多彩な才能を生かし活躍するマルチタレント。

Youtubeでは趣味であるゲーム関連の情報を発信するチャンネルと日常をテーマにしたパーソナルな情報を発信するチャンネル2つを使い分けるなど幅広い層にアプローチできるよう活動を行っている。









実況:平岩康佑

元朝日放送アナウンサー

在籍時はプロ野球や高校野球、Jリーグ、箱根駅伝などの実況を担当し17年にANNアナウンサー賞優秀賞を受賞

18年に同社を退社し、日本初のeスポーツキャスター事務所である株式会社ODYSSEYを設立

自身も日本最大級のeスポーツイベントRAGEやCRカップで実況を担当

著書にKADOKAWA「人生の公式ルートにとらわれない生き方」











解説:Alelu

沖縄生まれ25歳独身

元日韓1位の実力をもつ元プロゲーマー

現在ではFENNELに在籍し、配信や解説を中心に活躍中

最近はRiddle456の特別コーチに就任し、彼らの世界大会進出への手助けを始めた。

「俺の競技シーンの知識?欲しければくれてやる!全員まずジブを使え!」でお馴染み。





■ 出演ストリーマー

・ゆきお

・へしこ

・L1ng

・TIE PRiZE

・TIE Ru

・TIE Gian

・トナカイト

・恭一郎

・mittiii

・酢酸かのん

・yunocy

※敬称略・順不同







配信に関しての情報









■ 視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録の上ご視聴ください。

・アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LiveP

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。









株式会社RATELについて







2018年の設立以来、Bet all on esports, Unlock the new world.というミッションを掲げ、eスポーツ大会の運営/放送事業を展開。主にCoDモバイル / Apex Legends / VALORANT / 荒野行動等の様々なタイトルの公式大会や大規模大会を運営。



■弊社関連ページ

・ホームページ :https://ratel.games/

・過去大会運営実績:https://ratel.games/tournament



■お問合わせ・運営 / 放送のご依頼

・メールアドレス:info@ratel.games

・お問い合わせフォーム:https://ratel.games/contact



