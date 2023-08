[株式会社 PLAY PRODUCT STUDIO]

オープンを記念してデンマーク発のファッションブランド「GANNI」 POP UPも開催







”ハイファッションとハイファクトリー”相反するものを掛け合わせて融合させることにより新しい価値のファッション” NEW MIX FASHION ”を提案するMAISON SPECIALは、2023年9月1日(金)に「MAISON SPECIAL WOMENS新宿店」を増床・リニューアルオープンいたします。

2面開口で天井が吹き抜けとなった店内はタイルや石、ガラスといった重厚感のある素材を基調とし高級感のある内装となっています。床材には絨毯など多素材を使用することで上品で上質な空間でゆっくりとお買い物をお楽しみ頂けます。



オープンを記念してGANNI POP UPも開催







オープンを記念しデンマーク発のファッションブランド「ガニー(GANNI)」のPOP UPを9/1(金)~7(木)の期間限定で開催いたします。また新宿店限定カラーのアイテムをご用意してお待ちしております。

2019年3月にオープンして以来、初となる増床リニューアルした「MAISON SPECIAL WOMENS新宿店」にご期待ください。

店舗情報





店舗名: MAISON SPECIAL WOMEN新宿店

増床オープン:2023年9月1日(金)

所在地:新宿区新宿3‐38‐2新宿ルミネ2 2階

電話番号:03‐5989‐0798

営業時間:11:00‐21:00

ABOUT MAISON SPECIAL





”ハイファッションとハイファクトリー”相反するものを掛け合わせて融合させることにより新しい価値のファッション” NEW MIX FASHION ”を生み出していきます。

HP:www.maisonspecial.co.jp

Instagram:@maisonspecial_women/@maisonspecial_men



SHOP LIST





■MAISON SPECIAL OFFICIAL ONLINE STORE

URL:https:// www.maisonspecial.co.jp

■MAISON SPECIAL 青山店

住所:東京都港区南青山5-4-41(WOMEN/MEN)

TEL:03-6451-1660

■MAISON SPECIAL 横浜店

住所:神奈川県横浜市西区南幸 1 丁目1-1 NEWoMan 横浜 5F(WOMEN/MEN)

TEL:045-534-5960 (WOMEN)/TEL045-534-5410(MEN)

■MAISON SPECIAL 心斎橋店

住所:大阪市中央区西心斎橋1丁目5番17号三栄西心斎橋ビル1F/2F(WOMEN/MEN)

■MAISON SPECIAL ルクア大阪店

住所:大阪市北区梅田3-1-3 2F/7F

TEL:06-6151-1111

TEL: 06-6245-8251

■MAISON SPECIAL 名古屋店

住所:愛知県名古屋市中区栄3丁目6−22-102(WOMEN/MEN)

TEL:052-212-9830

■MAISON SPECIAL 福岡店

住所:福岡県福岡市中央区大名1丁目2-10 MSH大名ビル

TEL:092-753-8726



