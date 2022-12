[Behaviour Interactive, Inc.]

世界最大級のゲーム表彰式典「The Game Awards」にて新トレーラーを公開し、今冬実施されるベータテストの受付も開始



カナダ最大手のゲームメーカーであり、大ヒットサバイバルホラーゲーム『Dead by Daylight(デッド・バイ・デイライト)』を展開するBehaviour Interactiveはこの度、ロサンゼルスで開催された世界最大級のゲーム表彰式典「The Game Awards」にて、待望の新IP『Meet Your Maker(ミート・ユア・メーカー)』の公式発売日が2023年4月4日であることを発表いたしました。世界中のプレイヤー達は、これまでにない一人称視点のビルド&レイドゲームを体験することができます。本作はSteam、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|Sにて発売予定です。











『Meet Your Maker』クリエイティブディレクターのアッシュ・パネル(Ash Pannell)は以下の様に述べました。



「Meet Your Makerチームを代表して、業界最高峰の方々と共に「The Game Awards」の舞台に立つことができ、とても嬉しく思います。遂に、数年間に渡るBehaviour Interactive開発チームの懸命な努力にスポットライトが当たることを非常に嬉しく思うと共に、創り上げてきたものへこれ以上ない程の誇りを感じています。皆さんに本作をプレイしていただく日が今から待ち遠しいです。『Meet Your Maker』では、プレイヤーの皆さんはビルド&レイド(基地建設と襲撃)の楽しさとスリルを味わう中で、巧みなクリエイティビティーと知的な魅力に驚かれることでしょう。来年の4月に本作を皆さんにお届けできることを心待ちにしています!」



また「The Game Awards」では、『Meet Your Maker』の新トレーラー(https://www.youtube.com/watch?v=oWPMJhS7EAg)も初公開いたしました。









ベータテストへの参加登録をお見逃しなく!



2023年冬に実施される『Meet Your Maker』ベータプレイテストからも目が離せません。

参加をご希望の方は、Steamにて実施されるベータプレイテスト(https://meetyourmakergame.com/)にご登録いただけます。また、SteamとPlayStation Storeにて本作をウィッシュリストに追加することが可能です。



※Steam:https://store.steampowered.com/app/1194810/Meet_Your_Maker/

※PlayStation Store:https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10004068





これまでにない一人称視点のビルド&レイドゲーム、『Meet Your Maker』とは



『Meet Your Maker』は世界滅亡後を舞台にした一人称視点のビルド&レイドゲームです。プレイヤーがすべてのステージを設計し、ゲームプレイはアウトポストと呼ばれる前哨基地の建設と襲撃を軸に繰り広げられます。プレイヤーは役割を変えながら巧妙に策を企て、建設者として前哨基地にトラップ(罠)やガード(護衛)を配置すると共に、襲撃者として武器やギアを装備して他のプレイヤーが創った基地に戦略的な攻撃を仕掛けます。











『Meet Your Maker』のストーリーとゲームプレイ



世界は滅亡間近・・・プレイヤーは地球上の生命を救うための最終手段として生み出された実験体、キメラの管理者です。キメラの進化の鍵を握る、この世界で最も貴重な資源、純遺伝物質をめぐる戦術的争奪戦に突入します。しかしこの資源の入手は簡単ではありません。



プレイヤーは摘出した遺伝物質を守るため、アウトポストと呼ばれる迷路のような前哨基地を建設して立て籠もり、防衛を強化するとともに、他プレイヤーの陣地に潜入して敵の裏をかくことで、遺伝物質を多く集めていきます。ゲームに出現する全ての前哨基地はプレイヤーによってデザインされるため、ユーザーが作るコンテンツ(UGC)がゲームプレイの中心となります。



創造と破壊を繰り返す:侵入してくるプレイヤーをおびき寄せ、出し抜き、裏をかく為の巧妙な基地を作成しましょう。カスタマイズ可能なブロック、トラップ、そして護衛を組み合わせ、襲撃者を死に至らしめる前哨基地を建設できます。



裏をかいて生き延びる:他プレイヤーが建設した前哨基地を襲撃し、自身の忍耐力、知力、そして反射神経を試しながら遺伝物質を手に入れ、脱出することを目指しましょう。建設された基地は二つと同じものがないため、繰り返し襲撃を楽しむことができます。



繋がり協力する:協力プレイを楽しみたいプレイヤーは、ご友人とお互いの創造力を組み合わせて前哨基地を建設し、二名体制のチームで力を合わせて襲撃を仕掛けましょう。



備品をアンロックして強化:プレイヤーは集めた遺伝物質を使用して、トラップ、護衛、武器、防護服などの備品を強化できます。



ゲームの詳細や最新情報については、https://www.meetyourmakergame.com/をご覧ください。





Meet Your Maker™について



『Dead by Daylight』のクリエイター陣が送るBehavior Interactiveの『Meet Your Maker』は、ビルド&レイドのジャンルに新しい風を吹き込むべく開発されました。舞台は終末世界、ポストアポカリプス。プレイヤーは地球上の生命を救うための手段として生み出された実験体、キメラの管理者です。純粋な遺伝物質(ピュアジェネティックマテリアル)を見つけるため、前哨基地と呼ばれる迷路のような危険な設備を建設(ビルド)し、襲撃(レイド)も行います。プレイヤーはこの重要な資源を守りながら、純遺伝物質を盗み出す必要があります。ストラテジーゲーム及びアクションゲームファンのために設計された本作は、時間と共に新しいコンテンツと、トラップ(罠)・ガード(護衛)・ギア(装備)が追加されていくツールボックスで拡張を続けていきます。本作はSteam、PS4、PS5、Xbox One、そしてXbox Series X|Sで2023年4月4日より発売予定です。詳しくはhttps://www.meetyourmakergame.com/をご覧ください。





Behaviour™ Interactiveについて



Behaviour Interactiveは今年で設立30周年を迎え、今やスタジオには1,000人を超えるスタッフが従事しています。数々の受賞歴で総プレイヤー数5,000万人を突破したオリジナルゲームタイトル『Dead by Daylight』を代表作に、『アサシン クリード』、『Call of Duty』などゲーム業界最大級のタイトルにおける共同開発者としてクレジットされ、世界をリードするゲーム開発会社として成長を続けています。Deloitte Canadaの「Enterprise Fast 15」と「Best Managed Company」を受賞し、2021年にはGamesIndustry.bizのBest Places to Work – Canada(カナダ国内で最も働きやすい企業)にも選ばれ、ゲーム業界におけるキャリアアップと人材育成を促進。Behaviour Interactiveのパートナーには、Microsoft、Sony、EA、ワーナー、2Kなど、世界有数の企業が名を連ねています。詳細については、https://bhvr.comをご覧ください。



MEET YOUR MAKER (C) 2021 BEHAVIOUR INTERACTIVE INC. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/09-13:46)