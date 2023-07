[エレファンテック株式会社]

エレファンテック株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:清水信哉)は、Logitech社の「Future Positive Challenge」にてWinnerに選出されました。



本選出は、持続可能性を重視し未来に意義ある貢献をする企業のひとつとして、世界中の応募企業の中から選ばれたものです。

エレファンテックは、金属インクジェット印刷と銅めっきによるまったく新しい持続可能なプリント基板製法であるピュアアディティブ(R)法を開発しました。 弊社では、本製法を活用し持続可能なプリント基板製造業の実現に向けた活動を進めており、この内容がLogitech社にも評価されたと考えております。





Winnerに選出されたことで、エレファンテックはLogitech社とのPoC(Proof of Concept)プロジェクトを実施する予定です。



我々は、今後もこの技術を向上させ、クリーンな未来のエレクトロニクスを形作るためにさらなる貢献をしていきます。



Logitech社プレスリリース :

https://ir.logitech.com/press-releases/press-release-details/2023/Logitechs-Future-Positive-Technology-Challenge-Announces-Winners/default.aspx



本「Future Positive Challenge」のWinner発表に当たり、Logitech社 Chief Operating Officer である Prakash Arunkundrumは次のように述べています。

“The Future Positive Challenge prioritizes technologies that are integral to advancing breakthrough innovations in the consumer electronics industry. We congratulate all of the companies that showcased their ideas to solve sustainability-related engineering and process design challenges. I was impressed with the range of solutions and level of innovation coming from these disruptive startups. We have the solutions today to help us solve the engineering challenges that will lead to lower product carbon impact and it’s simply a matter of harnessing and scaling those solutions to create the change needed to design a positive future.”



(参考訳)

「Future Positive Challenge」は、コンシューマー・エレクトロニクス(CE)産業における画期的なイノベーションを進めるために不可欠な技術を優先的に扱っています。

本プログラムにて、持続可能性に関連するエンジニアリングおよびプロセス設計の課題を解決するアイデアを披露した企業の皆様に、心からお祝い申し上げます。私は、革新的な参加スタートアップから提案された、解決策の幅広さと革新性に感銘を受けました。

本プログラムで示されたように、私たちは、製品の温室効果ガス排出量を低減するために必要な、エンジニアリング上の課題を解決するソリューションを既に持っております。それらのソリューションを活用しスケールさせることで、ポジティブな未来をデザインするために必要な変革を実現することができるのです。





受賞にあたり弊社代表取締役の清水は次のように述べています。

We are proud of collaborating with Logitech. We need to fight against climate change, and we need new sciences and technologies to do so, for which we exist. However, technologies alone do not solve any issue. People who take risks to foster and adopt new technologies are as essential as the technologies themselves. Throughout our discussions, I perceived a profound commitment to a better future from Logitech. I am confident that our collaboration with Logitech will be a game-changing moment, propelling us towards a green future for electronics.



(参考訳)

Logitech社と協業できることを嬉しく思います。我々人類は気候変動に立ち向かわなければなりません。そのためには技術革新が必須であり、それが我々の存在意義でもあります。一方で、技術だけでは問題は解決しません。リスクをとって新たな技術を活用し育てるプレイヤーの存在は、技術と同様に重要です。

このチャレンジの中で、私はより良い未来に対するLogitech社の強いコミットメントを感じました。この協業が、持続可能なエレクトロニクスの実現に向けた大きな一歩となると確信しています。







FUTURE POSITIVE CHALLENGEについて

「Future Positive Challenge」は、サステイナビリティに重点を置いた革新的なソリューションを求める技術チャレンジです。数十億ドル規模の産業で変化を促進したいと考えている、革新的な企業、新興企業、先駆的なエンジニアを対象とし、前向きな未来に有意義な貢献をしたいと願う革新的な企業を表彰するものです。

https://www.logitech.com/en-us/sustainability/challenge.html





Logitech社について

Logitech International S.A.(Logitech社)は、1981年に設立されたマウスやキーボードなどのコンピュータ周辺機器を提供する企業。スイスのローザンヌに本社を置き、スイス証券取引所(LOGN)およびナスダック・グローバル・セレクト・マーケット(LOGI)に上場しています。

https://www.logitech.com/en-us



エレファンテック株式会社について

2014年1月に設立されたスタートアップで、金属インクジェット印刷技術と無電解銅めっき技術を用いたフレキシブルプリント回路基板「P-Flex(R)」の製造と販売を行っています。

独自製法のピュアアディティブ(R)法による電子回路製造において、既存製法と比べてCO2排出量を75%、水消費量を95%削減することを可能にしました。

https://www.elephantech.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/04-15:46)