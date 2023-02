[DiscoverFeed 株式会社]

デジタルツイン技術を活用し、『リアル×バーチャル』を融合させた“新たなナイトクラブの体験の場”をメタバース空間に提供する。このメタバース空間には世界の著名クラブ75店舗の出店が予定されており、2023年2月28日(火)日本時間22:00より、日本を代表するクラブであるSel Octagon TokyoのMetaClubオープンが決定した。

オープンを記念して『Beginning Legend』と題したイベントを開催する。このイベントはDiscoverFeedのアンバサダーDJでありイスラエルのTopDJであるMR.BLACKが2023年1月18日にSel Octagon Tokyoにて行ったパフォーマンスの模様をメタバース空間で再現するものである。このイベントには無料でスマホ、PCから参加いただける。

また、参加頂いた方から抽選でMetaClub SEL OCTAGON TOKYOのオープニングを記念したMR.BLACK NFTカードが無料で貰えるフリーミントが実施される。







【事前登録ページ】https://3d2api.discoverfeed.info/form_2023feb-mrblack-register



■DiscoverFeedが目指す世界

DiscoverFeedは「デジタルツイン」技術を活用することで、本物さながらのバーチャルナイトクラブをメタバース上に創出し、バーチャルクラブを中心としその周辺にショッピングモール、ゲームセンター、公園、ギャラリー、観光名所を構築する都市開発プロジェクトだ。クラブカルチャーとWeb3の融合をテーマに、今後、世界75カ所のナイトクラブをメタバース空間内に創出する予定。PCやスマートフォンのブラウザからアクセスできる軽量なサービスとして「誰でも、いつでも、どこでも」利用できるメタバース空間の提供を目指しており、実際にナイトクラブに行きたいけど行くことのできない海外、地方住民や、深夜に出歩くことが難しい主婦、実際のクラブでは入場が禁止されている未成年にも“新たなナイトクラブ体験の場”を提供する。







■DiscoverFeed参加DJ(2023年02月24日時点)

Vini Vici、DANNIC、Thomas Gold、KURA、Deniz Koyu、Blastoyz、22bullets、MR.BLACK、Teamworx





MR.BLACK





今回のイベント『Beginning of Legend』を先駆けて行うイスラエル出身のDJ。Sonny Wilsonをフィーチャリングした「Boombox」はBeatportチャート1位を記録 「Party People」や「Hu-Ha」などスマッシュヒットを連発し、「HYBRID TRANCE」の火付け役としてシーンを盛り上げている。





■『リアル×メタバース』の世界観を体験

「Beginning of Legend」は、DiscoverFeedの『リアル×メタバース』を体験する正式オープンを記念して開催する無料のDJライブイベントだ。

2023年01月18日(水)に六本木にあるSEL OCTAGON TOKYOで行われたMR.BLACKによるパフォーマンスをDiscoverFeedが運営するMetaClub SEL OCTAGON TOKYOにて行う、参加費無料によるイベントとなる。また、参加者には参加を記念したNFTのプレゼントも企画されている。



【開催概要】

イベント名称:「Beginning of Legend」

日本向け開催日時:2023年2月28日(火)22時~23時

海外向け開催日時:GMT Wednesday, March 1, 2023, 24:00-25:00 (JPT 2023年3月1日(水)09時~10時)

開催場所:MetaClub SEL OCTAGON TOKYO

URL:https://3d2api.discoverfeed.info/form_2023feb-mrblack-register





■DiscoverFeed会社概要

【会社概要】





社名:DiscoverFeed株式会社

本社所在地:〒106-0032東京都港区六本木7-6-3 喜楽ビル

代表取締役:代表取締役 露木 芳通

事業内容:メタバース事業、NFT販売事業

設立:2018年6月

HP:https://www.discoverfeed.net/

Twitter:https://twitter.com/Discoverfeednet

Instagram:https://www.instagram.com/discoverfeednetwork/

Facebook:https://www.facebook.com/Discoverfeednetwork

Discord:https://discord.gg/discoverfeed/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/25-17:40)