[株式会社ONE NOVA]

株式会社ONE NOVA(本社:東京都世田谷区 代表取締役 高山泰歌 取締役 金丸百合花)が運営するインナーウェアブランド「one nova(ワンノバ)」は、エヴァンゲリオン公式プロジェクト「RADIO EVA」発足15周年を記念してコラボレーション商品を発売いたします。





この度、アンダーウェアブランド「one nova」はエヴァンゲリオン公式プロジェクト「RADIO EVA」の15周年を記念し、新世紀エヴァンゲリオン内で登場するプラグスーツをイメージしてデザインされた2種類のアンダーウェアを発売致します。本限定アイテムは2023年3月24日(金曜日)より各オフライン販売店舗、ならびに2023年3月29日(水曜日)よりオンラインストアでの一般販売を開始致します。(2023年2月3日から開始された予約販売から一般販売へと切り替わります。)







エヴァンゲリオン内で登場するプラグスーツをイメージしてデザインされた、2種類のアンダーウェア







RADIO EVAとone novaの限定コラボレーションアンダーウェア。圧迫感やチクチク感など、下着にまつわる様々な不快を解消し、まるで着用していないような穿き心地を実現しました。ユニセックスデザインとなっているため、エヴァの世界観を、性別を問わずに身につけられる一枚となっております。





Shinji × Kaworu



『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』で登場する、シンジとカヲルのプラグスーツをモチーフにデザインされたモデル。





ITEM:Unisex Boxer Brief Evangelion Limited (Shinji × Kaoru)

MATERIAL:ポリエステル88% ポリウレタン12%

SIZE : S 68cm-76cm / M 74cm-84cm / L 84cm-92cm

PRICE : ¥4,950(税込)



Asuka × Mari



『シン・エヴァンゲリオン劇場版』で登場する、アスカとマリの深々度ダイブ用耐圧試作プラグスーツをモチーフにデザインされたモデル。





ITEM : Unisex Boxer Brief Evangelion Limited (Asuka × Mari)

MATERIAL:ポリエステル88% ポリウレタン12%

SIZE : S 68cm-76cm / M 74cm-84cm / L 84cm-92cm

PRICE : ¥4,950(税込)



コラボレーション限定の特別なパッケージ







「RADIO EVA」とのスペシャルアイテムは期間限定での販売となります。お見逃しのないよう。



<店頭販売について>

■ RADIO EVA STOREでの販売

・RADIO EVA STORE(東京)

所在地:渋谷PARCO 5F 東京都渋谷区宇田川町15-1

電話番号:03-5422-3091

・RADIO EVA STORE NAGOYA(名古屋)

所在地:名古屋PARCO 東館 B1F 愛知県名古屋市中区栄3-29-1

電話番号:080-9285-8303

■ マルイ店頭での販売

※営業時間、休業日の変更等は各施設に準じます。

・なんばマルイ(大阪)

会場:大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 5F

会期:2023年3月24日(金)~4月2日(日)

・マルイシティ横浜(神奈川)

会場: 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 マルイシティ横浜 7F

会期:2023年4月14日(金)~4月23日(日)

・北千住マルイ(東京)

会場:東京都足立区千住3丁目92 ミルディスI 番館 北千住マルイ 6F

会期:2023年5月12日(金)~5月21日(日)

<オンライン販売について>

■ one nova オフィシャルオンラインストア

https://onenova.jp/products/evangelion-limited-worry-free-flat-boxer-brief

■ one nova BASEストア

https://onenova.base.ec/



《「RADIO EVA(ラヂオエヴァ)」について/ BRAND URL : https://www.radio-eva.jp/ 》

「日常に溶け込むエヴァンゲリオン」そんなコンセプトを引っさげて2008年にスタートしたエヴァンゲリオン公式プロジェクトです。エヴァンゲリオングッズの未だ見ぬ表現方法を模索し、洋服やバッグ、インテリアや自転車など多種多様なアイテムを通してアウトプットしてきました。まさに実験とも呼べるこのプロジェクトが思い描くエヴァファンにとっての存在理由、それは“刺激を与える存在” でもあり、ある種“新たなコミュニティー” です。

■ 公式Twitter

@RADIOEVA_SHOP https://twitter.com/RADIOEVA_SHOP

■ 公式Instagram

@radio_eva https://www.instagram.com/radio_eva/

《「one nova(ワンノバ)」について / BRAND URL : https://onenova.jp/ 》

人生のどの瞬間も、一番近くから気持ちよく。

「one nova」は、誰もが伸びやかな心地で居られることを目指し、ノイズレスな「気持ちよさ」を追求したアンダーウェアを提案しています。自然由来の素材を用いて独自に開発した生地「NovaMerino™」を使用したアンダーウェアを展開し、2019年にはForbes 30under30 Asiaの【RETAIL & ECOMMERCE】部門に選出され、2020年には国内外で実施したクラウドファンディングでは60ヶ国以上から約2300万円を調達しました。

現在は公式オンラインストア(https://onenova.jp/)にて販売をしております。

■ 公式Twitter

@onenova_jp https://twitter.com/onenova_jp

■ 公式Instagram

@onenova_jp https://www.instagram.com/onenova_jp





株式会社ONE NOVAについて



■ 会社名 :株式会社ONE NOVA http://onenova.jp

■ 代表者:代表取締役 高山泰歌、取締役 金丸百合花

■ 所在地: 東京都世田谷区

■ 事業内容:アンダーウェアの製造販売

■ 本件に関する問い合わせ先 :hello@onenova.co.jp





