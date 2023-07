[レンチングAG]





デニム加工を手がけるAdvance Denimのデザイン力、イタリアの化学会社Officina+39の革新的でサステナブルなウォッシュ加工の専門技術、そしてテンセル(TM)ブランドのリヨセル繊維の植物に配慮した審美的側面での利点がコラボレーションを発表



環境フットプリントの低いテンセル(TM)リヨセル繊維の、オーセンティックなデニムの美しさ、そして真のビンテージスタイルを兼ね備えた新しいゼロコットンデニム・コレクションを、Kingpins New Yorkの期間中に発表



テンセル(TM)は、同じ志を持ったパートナーと共にデニムのイノベーションに引き続き取り組み、真にサステナブルなデニム衣料を目指してデザインと美の可能性の拡大に取り組む







2023年7月6日、レンチング - 樹木由来の原料を使用した特殊繊維の世界的サプライヤーであるレンチング・グループ(本社:オーストリア、最高経営責任者:Stephan Sielaff、以下レンチング社)はこの度、デニム加工を手がけるAdvance Denimおよびイタリアの化学会社Officina+39と手を組み、ゼロコットンデニムの美学おける新たな進展を発表しました。今回のコラボレーションは、テンセル(TM)リヨセル繊維製の新しいゼロコットンデニム・コレクションの発表を通じ、デニム業界のサステナブルな展開を促す3社の継続的な取り組みを印象づけるものです。



デニム衣料の環境フットプリントに対する消費者の意識が高まる中で、各デニムブランドはよりサステナブルなデニム製品を開発し生産するために新たなアプローチを試みてきました。環境負荷を減らしたデニム衣料の開発に特化した今回のコレクションは、テンセル(TM)リヨセル繊維を使用したAdvance Denimの革新的なデニム素材と、Officina+39の特殊仕上げ技術、環境効率の高いブリーチ処理、そして従来の洗浄プロセスと比較して水の消費量を最大75%削減して同様の洗浄効果を実現するサステナブルなウォッシュ加工「Aqualess」によって作られています。その結果、通常のコットンデニムに見られる伝統的な「正統派デニム」の風合いを特徴とする、コットンを全く使わないコレクションであり、デニム製品のサステナブルな代替品を使用した新たなデザインの可能性と美しさを表現しています。







デザインの可能性を広げ、美しさを追求しながら環境への影響を軽減

レンチングのグローバルビジネス開発事業、デニム部門責任者のTuncay Kılıçkanは次のように述べています。「これまでのゼロコットンの生地は柔らかな感触で見た目がすっきりしているものと考えられていました。テンセル(TM)リヨセル繊維を使用して正統派ビンテージの風合いとよりドライな手触りを生み出したことによって、デニムブランドに新たなデザインの可能性と美へのインスピレーションがもたらされ、さらにそれは消費者にとってサステナブルなデニムの選択肢が大きく広がることになります。テンセル(TM)、Advance Denim、Officina+39のパートナーシップは、デニムのイノベーション推進に向けた私たちの飽くなき追求と取り組みを大いに後押しし裏付けるものであり、よりサステナブルなデニム製品の開発、そして最終的にはデニム業界の環境フットプリントの削減を後押しする力となります」



テンセル(TM)リヨセル繊維を使用したゼロコットンデニムの生地は、最終製品に柔らかさ、快適さ、そして光沢をもたらします。コットンと比べ、テンセル(TM)リヨセル繊維は湿気調節機能に優れ、体温調節をサポートします。さらに、テンセル(TM)リヨセル繊維を使用したゼロコットンのデニム生地には、レーザー感度が高いという利点もあります。適切なウォッシュ加工技術と組み合わせることで、繊維から最終製品まで真にサステナブルなデニムの代替品となります。







持続可能なデニム産業に向けてデニムのイノベーションを推進

Officina+39のマネージングディレクター、Andrea Venier氏は次のように述べています。「今回のコラボレーションの目的は、ゼロコットン衣料と当社独自のエコウォッシュ加工技術を組み合わせ、コットンデニムではごく一般的な正統派の伝統的風合いとウォッシュを実現することです。このコラボレーションは、エネルギー、スペース、水資源の使用量削減と生産効率の改善の両立に向けた新たな方法を模索し続ける中で掲げてきた『Aqualess Mission」と完全に一致するものです」



Advance Denimのディレクター、Michael Lam氏は次のように述べています。「テンセル(TM)とAdvance Denimとのコラボレーションは、環境への影響を最小限に抑えながらデニム製品を開発するという共通のビジョンに基づくものです。サステナブルな繊維を組み合わせ、ゼロコットンの生地と低負荷のエコウォッシュ加工技術を生み出すことで、私たちはデニムブランドや業界全体のニーズに強く訴求する独自のデニムイノベーションを実行していきます。私たちの願いは、今回のコラボレーションが、この分野のサステナブルな発展に向けた業界全体のイノベーションを後押しすることです」



新しく誕生した特別なゼロコットンデニムコレクションは、2023年7月19日から20日まで、デニムトレードショー「Kingpins New York」開催期間中にレンチング社のブース(グリーンエリア #7)で展示されます。



Advance Denimについて

1987年創業のAdvance Denimは、中国で最も歴史のある老舗デニムメーカーです。1,100人以上の従業員を擁し、世界中の有名ブランド向けに中国とベトナムの工場から4,000万ヤードを超える高品質デニムを供給しています。



Advance Denimでは、中核的な信念である持続可能性、イノベーション、サービス、品質、人に沿った事業に注力しています。当社は可能な限り最もサステナブルなデニムの実現に取り組んでおり、すべてのスタイルにおいて環境に配慮した繊維の使用率を90%以上にするとともに、スコープ1とスコープ2の温室効果ガス排出量を2030年までに10,000メートルあたり(2017年を基準として)30%削減するという、野心的な戦略計画を掲げています 。

Advance Denimは、最大限にサステナブルな水管理に向けて廃水を洗浄およびリサイクルする、最新式の「Advance Water Circularity(高度な水循環)」を確立しています。この先進的な廃水リサイクルシステムでは、1日あたり最大9,000トンの廃水を処理できます。処理水の最大70%をリサイクルして生産工程に戻し、水をできるだけ長く循環させるための確実な再利用を実現します。



Officina+39について

繊維、衣服、デニム業界向けに、ファッションとサステナブルな化学製品を。



Officina39の真の伝統を形作っているのは、繊維の研究と化学的応用に注力してきた30年の実績です。イタリアの職人技の伝統と創造性に触発された当社チームは、情熱、イノベーション、サステナブルな実践、公正な情報、透明性、社会的責任を兼ね備えています。最先端の応用ラボを備え、アパレル業界のサステナブルなトレンドにおける理想のパートナーとして活躍しています。Officina+39では、厳選された化学特殊品、染料、顔料を製造、販売しています。



テンセル(TM)について

テンセル(TM)は、テキスタイル製品繊維を提供するレンチング・グループの主力ブランドです。1992年以来、テンセル(TM)ブランドは、業界初の革新技術と環境に配慮した生産プロセスを通じて、衣料品および家庭向け繊維分野の繊維ソリューションの進化を推進してきました。テンセル(TM)ブランドには、テンセル(TM)アクティブ、テンセル(TM)デニム、テンセル(TM)ホーム、テンセル(TM)インティメート、テンセル(TM)ラックス、テンセル(TM)フォー・フットウェアが含まれます。



テンセル(TM)ブランドのモダールおよびリヨセル繊維は、植物由来と生分解性の特性を備え、肌に優しく、滑らかで長持ちする柔らかさ、色の鮮やかさ、色の保持機能を備えています。TENCEL(TM)リヨセル繊維は汎用性が高く、多様なテキスタイル繊維と組み合わせて、生地の美観と機能性を高めることができます。TENCEL(TM)リヨセル繊維は、水分管理機能を備えていることから水分を効率的に吸収できます。無限のデザイン可能性を提供するTENCEL(TM)モダール繊維は、他の繊維とブレンドし、従来の機械を使用して加工することができ、生地の柔らかさと快適さを大幅に改善します。



テンセル(TM)ブランドで使用される繊維およびフィラメントは、レンチングの木材・パルプ方針(Lenzing Wood and Pulp Policy)の厳格なガイドラインに従って認証・管理された供給元から入手しています。環境に配慮したプロセスで生産され、堆肥化可能で生分解性であるため、自然に完全に還元されます。米国農務省(USDA)BioPreferred(R)プログラムによって認定を受けています。TENCEL(TM)リュクスは、The Vegan Societyの登録商標です。



レンチング・グループについて

レンチング・グループは、環境に配慮し、再生可能な原料木材を使用した特殊繊維の生産に注力しています。そして、技術革新のリーダーとして、世界のテキスタイルや不織布のメーカーのパートナーとなり、数多くの新技術の開発を推進しています。



当社の高品質な繊維は、エレガントな婦人服から多目的なデニム生地や高性能スポーツ衣料まで、様々なテキスタイルの用途の主素材として幅広く使用されています。レンチングの繊維は一貫した高品質を誇り、生分解性を有し、堆肥化することができるため、衛生用品や農業用にも非常に適しています。



当社のビジネスモデルは、従来の繊維メーカーの枠組みを大きく超えるものです。お客様やパートナー企業と共に、バリューチェーンに沿って革新的な製品を開発し、消費者のために付加価値を創り出しています。レンチング・グループは、すべての原材料の利用および加工において効率性を追求し、テキスタイル産業のクローズドループ経済、つまり循環型経済への移行を促すソリューションを提供しています。地球温暖化のスピードを抑え、パリ協定および欧州連合の「欧州グリーンディール投資計画」のターゲットを達成するために、レンチングは明確なビジョンがあります。それはすなわち、ゼロ炭素の未来を実現することです。



レンチング・グループ 2022年の企業データ

売上:25.7億ユーロ

公称生産量:1,145,000トン

従業員数:8,301名



TENCEL(TM)、VEOCEL(TM)、LENZING(TM)、REFIBRA(TM)、ECOVERO(TM)、LENZING MODAL(TM)、LENZING VISCOSE(TM)、MICROMODAL(TM)、PROMODAL(TM)は、Lenzing AGの商標です。



