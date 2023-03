[株式会社バップ]











YOSHIKIプロデュースによるボーイズグループオーディション『YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X』。そこから選び抜かれたメンバー13名からなる超個性派グループ“XY”(読み:エックスワイ)。彼らが大型ファッションイベント『第36回 マイナビ 東京ガールズコレクション2023 SPRING/SUMMER』(3月4日)の初パフォーマンスに続き、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールで開催される音楽フェス「D.U.N.K. Showcase」(3月11日)のオープニングアクトとしてXY単体として初となるパフォーマンスを行った。



この日の出演アーティストはSKY-HI、BE:FIRST、&TEAM、s**t kingz、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの5組が並び、チケットは完売御礼状態となった。錚々たるアーティストと同じ舞台に立つXYが、どんなステージを魅せてくれるのだろうか。まずはメンバーによる最新コメントを織り交ぜつつ、ライブの模様をレポートしたい。



「僕の今の気持ちとしては、まず第一にBE:FIRSTのみんなとステージに立てることがすごく嬉しいし、今回は親も観に来てくれるので、本当に頑張りたいと思っています。「THE FIRST」(*BE:FIRSTを生み出したSKY-HI主催のオーディション)で落ちた時に日高さん(SKY-HI)がおっしゃっていた、自分が落としたことを後悔するアーティストになってほしいとおっしゃっていた言葉を現実にさせられるそんなステージにしたいです」(道木来明)

「これまではグループや(きゃりーぱみゅぱゅの)バックダンサーなどで出演させて頂きました。今回もグループではありますが、デビューメンバーが決まり、2度目のステージで幕張メッセの大きなステージに立たせて頂くというのはかなり異例で、とても緊張しますが、ある意味新鮮な気持ちで立ちます。オープニングアクトは、ある意味イベントの良し悪しが決まるくらい大事な部分だと思っています。自分たちのことを知ってもらうという意味もありますが、何より会場をどれだけ温めた状態で本編へ繋げられるかという、とても大事な役割だと思っています。そこが今回XYとしては初なので、今までと違った緊張感を持っています」(P→★)



メンバーそれぞれの思いを抱え、いざ出番の時が近づいてきた。XYの紹介映像が流れるや、場内は早くもザワついていた。前回の『第36回 マイナビ 東京ガールズコレクション2023 SPRING/SUMMER』ではサプライズ・ゲストのYOSHIKIを含む11人体制でデビュー曲「Crazy Love」を披露したものの、この日はYOSHIKI抜きの初パフォーマンスとなった。最終のリハーサルでは「もっと気迫と殺気を持ってパフォーマンスを」とYOSHIKIからアドバイスを受けたようで、XYのメンバーも相当気合いが入っていたことだろう。



ダンスボーカルグループの後町和輝、丸尾隼、道木来明、kice、有薗莞爾、P→★、西垣道隆、藤岡孝成の8名に、バンドからカルマ、Gaiの2名を加えた10人がT字型のステージ立つと、観客から待ちわびたように拍手と歓声が起きていた。曲が始まると、後町は剛柔自在のソウルフルな歌唱力を響かせ、ほかのメンバーは前回と比べても躍動感溢れるエモーショナルなダンスを観客に突きつけていた。続いてバレエの要素を踏まえた西垣の優美なダンス・ソロ、それからGaiの力強いラップが炸裂した後、T字型のステージを有効活用するようにランウェイするメンバー。それからP→★のアグレッシヴなダンスソロに移ると、歓声はひときわ大きくなり、曲中に盛大な拍手が起きるほどであった。ラストは後町に寄り添うように丸尾が絡むシーンを経て、メンバー全員が片手を上げたポージングで静止して鮮やかなフィニッシュを決めた。



「以上、XYでした。ありがとうございました! この後「D.U.N.K. 」楽しんでってください!」と丸尾は別れの挨拶をすると、大勢の観客から盛大な拍手が沸き起こっていたのだ。後町の圧巻の歌唱力、メンバーによるダンスは前回と比べものにならないほどブラッシュアップされていた。ライブを重ねるごとに進化し続けるXYのパフォーマンスは、これが2回目とは思えないほど成長していた。間違いなく、『D.U.N.K. Showcase』の火付け役としての役割をきっちり果たしてくれた彼ら。次回のステージも楽しみで仕方がない。



ライター 荒金良介/撮影YutoFukada



【関連楽曲 配信リリース情報】

配信日:2月26日

タイトル:XY feat. YOSHI

アーティスト名:XY feat. YOSHI

配信サイトリンク

「XY feat. YOSHI」

https://yoshikisuperstar.lnk.to/xyfeatyoshi



<「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」とは>

YOSHIKIプロデュース、世界に勝負を挑む前代未聞のバンド&ボーイズグループオーディション。

2022年2月からスタートし、KISSジーン・シモンズ、世界最高峰のソプラノ歌手サラ・ブライトマン、マイケル・ジャクソン『THIS IS IT』の振付師トラヴィス・ペイン、唯一無二のボーカリストHYDEなど国内外から集結した超豪華ゲスト審査員や、初回から合格者を発表するなど予測不可能な展開で進み、SNSでも話題騒然。

バンドメンバー4人が決定し、2022年内デビューを目指し準備していた矢先、ボーカルYOSHI(享年19)が急逝。それでもご遺族の強い想いを受け、新たなボーカリストを募集しオーディションを開催。熾烈な“デビュー争奪戦”が繰り広げられ、2023年2月、バンド&ダンスボーカルの計13名が見事デビューの座を掴んだ。



