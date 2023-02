[Allganize Japan株式会社]

AIチャットボット、請求書情報抽出など、簡単に利用できる自然言語理解AIソリューションで業務自動化を支援



Allganize Japan株式会社(代表取締役:佐藤 康雄 、以下:「Allganize」)は、2023年2月7日(火)~ 2月9日(木)に東京ビッグサイトで開催される「第3回 DX EXPO【春】【東京展】」に出展します。

展示ブースでは、日米韓で多くの企業様に採用いただいている AIチャットボット「Alli(アリィ)」、あらゆる請求書から必要な情報を自動抽出する新サービス「Alli for Invoice」など、最新のAI技術を活用したソリューションを展示します。







1. 出展内容

Allganizeブースでは、AIチャットボット「Alli」、本年2月2日に新発表した請求書情報抽出「Alli for Invoice」を出展いたします。



(1)AIチャットボット「Alli」

Alliは、「高い応答精度」「簡易な導入・運用」「高いコストパフォーマンス」を実現したAIチャットボットです。

トレーニング済みの高度なAIを搭載しており、自由入力による各種質問、お問い合わせに自動応答します。高いAI精度を備えながらも、多大な労力が必要なタグ付け等をせずに利用開始でき、導入・運用の容易さからグローバルで高い評価を得ています。

また、FAQ情報からだけでなくドキュメントから回答を自動抽出できるAlliの独自機能(機械読解AI ドキュメント検索)や有人チャット機能、Teamsなどの外部ツール連携等を基本機能として備えています。利用料は月額10万円~と、コストパフォーマンスの観点でも優れたソリューションとなっています。

https://biz-ja.alli.ai/



(2)請求書情報抽出「Alli for Invoice」

PDFなどのあらゆる請求書データから、ユーザーが必要な情報をAIが自動抽出するクラウドサービスです。AIがテキストの位置と内容を理解し、非定型の請求書から情報を抽出できます。

従来のAI-OCR等では複雑な事前設定が求められますが、Alli for Invoice では事前設定は不要です。インボイス制度で求められる適格請求書に必要な項目抽出や月次の請求書処理業務等に伴う工数を大幅に削減できます。

https://biz-ja.alli.ai/invoice/



2. ブース位置

小間番号13-11(DX EXPO、バックオフィスDX展エリア内)



3. オンラインセミナーについて

本展示会では、テーマごとのオンラインセミナーも開催されます。Alliは「ナレッジ共有セミナー」の中でご紹介します。

開催日: 2月28日(火) 15:00~16:30





<第3回 DX EXPO【春】【東京展】 について>

会期:2023年2月7日(火)~ 2月9日(木) 各日10:00~17:00

会場:東京ビッグサイト (南3・4ホール)

開催概要・来場者登録:https://www.dx-expo.jp/



<Allganize Japan株式会社について>

会社名:Allganize Japan 株式会社(オルガナイズ ジャパン)

代表者:代表取締役 佐藤 康雄

所在地:東京都品川区

設立:2019年1月

URL:https://allganize.ai



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-11:46)