ドイツ発、スポーツ理学療法士が開発したフットムーヴメントの再構築関連製品



ドイツ発のコンディショニング製品を輸入元として販売する「CONDITIONING LABO(R)︎(東京都世田谷区)」(運営会社:株式会社vit、代表取締役:北川信宏)は、かねてより取扱販売していた画期的な足部構造のトレーニングシステム「BlakBoard Training System-ブラックボードトレーニングシステム」のラージサイズボードの発売開始と共に関連モビライゼーション製品の一斉リリースをいたします。

足部構造から考えるボディコンディショニングアプローチが多角的に可能になりました。



-ALL Made in Germany Functional product-

○BlackBoard Training Sysytem(ブラックボードトレーニングシステム)

○TMX Meta Trigger(ティーエムエックス メタ)

○FLEXVIT (フレックスヴィット)



【製品販売URL:https://store.vit-style.com/categories/4025711】











BlackBoard Training System







ブラックボードトレーニングシステムは、ドイツの理学療法士によって2年の歳月をかけ開発され、2016年にスポーツ医学界へ披露されました。以来、ヨーロッパを中心にアスリート、セラピストの間で広まりました。多くのメソッドを有し、足の動きのパターンをフォーマット化し評価、同時に神経接続を強化向上し、安定性と動作への効率化を目的としたアジャストフットギアです。足指、足首、アキレス腱、膝関節、そして股関節との密接な連動とその円滑向上のために足部エリアをFootBoard(前足部) と HeelBoard (後足部)に分割されたボードをさまざまな傾斜やねじりの動きによって足の感覚領域を改善調整します。ブラックボードを使用し足関節から下肢の動きを制御し、筋肉と関節の問題に効果的にアプローチ(改善・向上)します。



接続された2つのプラットフォームは独立した可動ができ、トレーニングのために前足と後足の特定の動きを分離できます。ボードに設置される3本のバランス軸バーの配置により、特定の骨格筋群の活性化と強化もサポートします。

荷重・非荷重および膝~股関節までの下肢のコントロールと筋伸縮を視点とした軸バーのパーソナライズされた基本の評価パターンは100パターン以上存在し、さらにオプションバーや関連アイテムを組み合わせる事でユーザーに応じた介入が可能となります。



●従来のレギュラーサイズボードに加えてラージサイズが仲間入りしました●





BlackBoard の高さアップを可能にするオプションバーです。MobilizationBars を使用したエクササイズは高低差とともに必然的に可動域も広がるため足裏感覚やバランス・可動域に対するより明確な基準が設けられます。







BlackBoard の不安定バランスを可能にするオプションバーです。

PerformanceBars の鋭角傾斜により、足の可動性と感覚をさらに鍛えることができます。先端でバランスをとることにより、反応速度と反射神経の向上が期待できます。下肢のしっかりとした軸の構成と最適化された反射に対するトレーニングを目的とします。





パーソナライズされた評価からセルフコントロールでのアクティベーションを提供(2018年モデル-ドイツ)

TMX Meta Trigger







META Trigger | Footmobiliser by BlackBoard

【フットモビライザー|フットトリガーベース】

足底感覚入力をセルフコントロールで改善サポート



●足裏の違和感または緊張を引き起こすポイントを明確にする●指先の伸縮また重心移動により、足底腱膜や周辺筋繊維へ適正圧力と適正方向へのアプローチを同時に発生させることが出来ます。







FLEXVIT Bands





ToeBands -with BlackBoard by FLEXVIT training【足指トレーニングバンド】





FLEXVIT Bandsは肌に優しいファブリック素材でありながら弾性スペックに長けたレジスタンスバンドです。

・ドイツ製のエコ素材

・60°までの洗濯可能

・耐久性が強く切れにくい

足指とその関節の可動化、筋出力の向上、神経経路の強化、これらすべてを ToeBands で効果的に行うことができます。



ToeBand グリーン -Strong-

ToeBand グリーンは、主に固定関節と不動関節を動かすために使用され、足部の可動筋肉の強化向上のために。

ToeBand -ピンク-Easy soft-

ToeBand ピンクは、自動運動(伸縮)が出来ていない筋肉と関節域の強化のために。



製品情報



BlackBoard Training System (レギュラーサイズ)15,400円(税込)



BlackBoard Training System (ラージサイズ) 17,050円(税込)



META Trigger | Footmobiliser by BlackBoard 4,180円(税込)



ToeBands by FLEXVIT training 5,720円(税込)





販売ホームページ:https://store.vit-style.com/categories/4025711



BlackBoardコーチエディケーションの開催





2023年6月下旬にドイツ本国監修によるトレーニングエディケーションを実施開催いたします。身体に関連するバイオメカニクスと、Blackboard が頭からつま先までの筋肉と関節の問題に効果的に対処する方法、さらにセラピーやスポーツの現場における特有動作に対する介入方法について学びます。

エディケーションに関するお問合せ:https://form.run/@vit-registration



CONDITIONING LABO -better move-について https://store.vit-style.com/





コンディショニングラボでは スポーツメディスンをプラットホームとされたコンディショニング&ウェルネス製品の輸入販売、 そしてそれらツールの効果的な使用方法や専門家に向けた教育プログラムの構築事業を行なっております。 各種ツールや実施メニューを各分野のスペシャリストとともに デザインしアウトプットすることを目的とします。

各種コンディショニング製品のタッチ&トライを可能にしたトライアルルーム開設@用賀



【主に取り扱うツール 】

BlackBoard -足関節アジャストメントツール

FLEXVIT -ファブリックレジスタンスバンド

TMX Trigger - セルフ筋膜トリートメントツール

Therabody -THRAGUNパーカッシブセラピーデバイス

RAD ROLLER -コンディショニングローラー各種



スポーツトレーナーの方・セラピストの方・アスリート(選手)方々は下記よりお問い合わせください

https://form.run/@vit-registration







株式会社vitについて https://vit-inc.jp/





所在地:東京都世田谷区用賀4-12-6

主な業務内容

・コンディショニングサポート ・各種エディケーションプログラムの実施 ・スキルアップセミナーの開催 ・海外製品の輸入卸販売及び代行

・海外製品のメディカル監修およびメニュー作成・高度管理医療機器等販売/貸与業許可 ・オリジナル機器(器具)の開発(国内生産)

Catalog:https://my.ebook5.net/vit-product/Instagram:https://www.instagram.com/conditioning_labo/

Online : https://store.vit-style.com/



