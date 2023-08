[株式会社 チッタ エンタテイメント]

食べログ「アジア・エスニック EAST 百名店 2022」にも選ばれた川崎・新丸子の名店が「ラ チッタデッラ」に初出店!



JR川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」(神奈川県川崎市川崎区小川町/運営:株式会社 チッタ エンタテイメント/代表者:美須アレッサンドロ)は、2023年8月5日(土)南インド料理専門店『Kerala Kitchen(ケララ キッチン)』をオープンいたしますので、下記の通りお知らせいたします。







食べログ「アジア・エスニック EAST 百名店 2022」にも選ばれた川崎・新丸子の南インド料理専門店『Kerala Kitchen(ケララ キッチン)』の2号店目が、2023年8月5日(土)JR川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」に初出店!

ラ チッタデッラ限定のメニューやその日だけのオリジナルメニューも登場いたします。

ここでしか味わえない本場ケララの味をぜひご堪能ください。









CONCEPT





インド・ケララ州出身のシェフが本場の食材を取り寄せ、現地の調理法を再現しながら作る南インド料理専門店。

約40種類のスパイスをアーユルヴェーダの知識を活かし、料理に合わせて作る「ビリヤニ」や「ミールス」が人気です。

また、ラ チッタデッラでしか食べられないオリジナルメニュー「フィッシュモリー」も新登場!

「トゥデイズ スペシャル」と称したその日だけの特別メニューも豊富なラインナップでご用意しております。



~本場ケララへのこだわりと想い~

温かみのある素焼きに拘ったオリジナルの食器で提供するのも魅力のひとつです。





ケララ キッチンでご提供するお料理は、素焼きのオリジナル食器を使用しております。

本場ケララの料理を忠実に再現したいという想いから、現地の職人に依頼をして一つ一つ手作りされたものです。

ケララ キッチンオリジナル刻印入りの温かみある食器を、お料理とともに是非お楽しみください。







≪空間≫

木の温もりを感じる洗練された店内には、料理の調理工程が見えるカウンターや人数に合わせてご利用いただけるテーブル席が並び、外にはテラス席もご用意しております。キッチンカウンターに並ぶ約40種類ものスパイスは、調理で使用する他、今後お客様への量り売り販売もスタートする予定です。





□カウンター席: 1 名用席×4

□テーブル席 : 2 名用席×7

□テラス席: 気候にあわせ営業(2名用席×4・4名用席×1)



Today’s Special 今日のおすすめ





ケララ キッチンでは、季節や旬の食材に合わせてその日だけの特別メニューをご用意しています。

豊富にラインナップされたオリジナルメニューの数々をぜひお楽しみください。





■本日のビリヤニ ¥1,650(税込)





■本日のカレーセット(ポロッタ or ライス) ¥1,650(税込)



■本日のドーサ(ビーフ・マトン・マサラ・エッグ・チーズ) ¥1,320~¥1,870(税込)





■本日のキリセット ※ 2pcs~ ¥2,200(税込) +1pcs ¥1,100(税込)



※ビリヤニ・キリについての説明は後述。本日のキリセットはDinner Time のみのご提供となります。





フィッシュモリー





ケララ キッチン ラ チッタデッラ限定のメニューが新登場!

ケララ地方をはじめとした南インドに広く伝わる魚のココナッツミルク煮込みです。



■フィッシュモリー ¥2,200(税込)

・アッパム セット ¥2,750(税込)

・ポロッタ セット ¥2,640(税込)



アッパムは、米粉とお豆の粉を発酵させてアッパム専用の鍋で焼いたもの。ケララでは定番の軽食です。

ポロッタもケララで定番の主食で、モリーとの相性もぴったり!



ビリヤニ





インドで一番有名なケララ州タラシェリ地方のビリヤニ。

ケララ キッチンオリジナルの素焼きのポット(壺)でご提供するスタイルかバナナのリーフで結んで蒸した”キリ“でご提供するスタイル、どちらかお選びいただけます。

ケララから仕入れているジラカシャラライス(小さめのライス)とピクルスとパッパド(豆せんべい)、ライタ(ヨーグルトサラダ)と混ぜてお召し上がりください。



■タラシェリ ダム ビリヤニ(チキン) ¥1,650(税込) ¥1,870(税込)

■エビ ビリヤニ ¥1,650(税込) ¥1,870(税込)

■ケララ ビーフ ダム ビリヤニ ¥1,870(税込) ¥2,090(税込)

■マラバル マトン ビリヤニ ¥1,870(税込) ¥2,090(税込)



キリポロッタ





ポロッタは、うずまき状に薄い層が重なったデニッシュのようなパン。

ポロッタにドライカレーを挟んでバナナの葉っぱで蒸した”キリ“のスタイルでご提供します。

具材はチキン 、ビーフ、マトンからお選びいただき、トマト、パプリカ、オニオンなど野菜と共にお召し上がりください。

すべてのセットにグレイヴィ(カレースープ)が付きます。



■チキン ポロッタ ¥1,980(税込)

■ケララ ビーフ ポロッタ ¥2,200(税込)

■マラバル マトン ポロッタ ¥2,200(税込)



ミールス





南インドでよく食べられているケララでも人気の定食。

スパイスの効いたスープをはじめ、副菜やピクルスなど様々な南インド料理が味わえる盛りだくさんの定食です。



■ベジタブル ミールス ¥2,420(税込)

■ノンベジタブル ミールス ¥2,640(税込)

…ビーフor マトン or チキン or フィッシュからお好きなカレーを2種類お選びください。



その他、インドカレー、アラカルト各種ご用意しております。

バリエーション豊かな南インド・ケララの家庭の味を、ぜひご堪能ください。



DRINK





ケララ キッチン オリジナルドリンク各種



本場ならではの珍しいスパイスドリンクや、インド産のアルコールドリンクなどを各種ご用意しております。

オリジナルの素焼きの器にバナナの葉を被せ、ストローを刺して飲む「クダムカラキ」は、当店人気のオリジナルメニュー。

インド直送のスパイスを使用して作るジュース「モルムウェラッム」のほか、ご注文を受けてから作るフレッシュジュース、インドで定番のラッシーやチャイまで豊富なドリンクメニューをお楽しみいただけます。



【コールド ドリンク】



■クダムカラキ ¥880(税込)

…フルーツをベースにソーダで割った自家製のジュース。バナナの葉に直接ストローを刺してお飲みください。



■モルムウェラッム ¥770(税込)

…ヨーグルトをベースにジンジャーとカレーリーフ・コリアンダー・唐辛子をミキサーした自家製ジュース。



■ミント ライム ジュース ¥770(税込)

…ご注文を受けてからフレッシュなライムとミントをジューサーにかけて作ります。



■レモン ジュース ¥660(税込)

…ご注文を受けてからフレッシュなレモンをジューサーにかけて作ります。



■ラッシー ¥550(税込)

…手作りのヨーグルトで作った自家製の濃厚ラッシー。



■マンゴーラッシー ¥660(税込)

…濃厚で甘味があるマンゴーと手作りのヨーグルトで作ります。



■アイスチャイ ¥440 (税込)





【ホット ドリンク】



■スレイマニ(レモンティー) ¥440(税込)



■マサラティ ¥440(税込)



■ホット コーヒー ¥440(税込)





【アルコールドリンク】



■キングフィッシャービール(インド) 330ml プレミアム ¥660(税込)



■ビラ各種(インド産クラフトビール) ¥605(税込)



■レモンスパイスサワー ¥660(税込)

…シナモンやブラックペッパーなどスパイスを効かせたオリジナルのレモンサワー



■オールド モンク ラム(インド産ラム酒) ¥605(税込)



■ラムラッシー(インド産ラム酒使用) ¥990(税込)



■インドワイン各種(スラ/グローバー・ザンパ 等)

グラスワイン ¥550(税込) スモールボトル ¥1,650(税込)~ ボトルワイン ¥3,300(税込)~

…その時期に応じて、ケララ料理との相性のいいインドワインを取り揃えております。



【OPEN EVENT】OPEN記念!「Kerala Kitchen オリジナルクロス or ハンカチ」プレゼント!







インドでは、コットンも有名な名産品の一つ。

今回オープンを記念して、お食事¥2,200(税込)以上で、本場ケララで織られた「Kerala Kitchen」ロゴ刺繍入りのオリジナルクロスorハンカチを数量限定でプレゼントいたします。ぜひこの機会にご来店ください。



施設概要







「ラ チッタデッラ」について

2002年開業。イタリアのヒルタウン(丘の上の街)をモチーフに作られた「ラ チッタデッラ」は、首都圏最大級のシネコン「チネチッタ」と大型ライブホール「クラブチッタ」を中心に、ショップ&レストランや、美容・ウェルネス、ウェディングなどのサービスが集まる、楽しみいっぱいのエンタテイメントの街です。





■「ラ チッタデッラ」公式HP https://lacittadella.co.jp/



プレスリリースはこちら→https://prtimes.jp/a/?f=d29468-16-2e6ef42dd9228b34273352cc7678c438.pdf



本リリース使用画像のダウンロードはこちら→https://xgf.nu/1vtNZ







企業プレスリリース詳細へ (2023/08/06-13:16)