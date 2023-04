[神戸コレクション制作委員会]

Novel Core、OWV、朝比奈彩、貴島明日香など会場は大盛況!



株式会社毎日放送(大阪市北区茶屋町17番1号)は4月15日(土)、東遊園地 特設会場にて『神戸コレクション 2023 』を開催しました。神戸コレクションは、2021年から従来の箱型ファッションショーではなく、“神戸の街と楽しむファッションイベント”として開催しています。20周年を機に、「Bloom The City(ブルームザシティ)ー街に花を咲かせるー」をテーマに、前回は「生田神社」にて開催し、大きな反響を頂きました。今回は、今春リニューアルした神戸の新たな注目スポット「東遊園地」にて開催。ファッションショーをはじめ、フラワーアートの設置、飲食や体験型のブースなど様々な企画を展開し、ファッションやオシャレというキーワードを通して、神戸の街を盛り上げ多くの方に笑顔を届けることが出来ました。









たくさんの花で彩られた特設ステージにて、ファッションショーや音楽ライブ、トークイベントなど様々なコンテンツを展開。Novel Coreさん、OWVさん、呂布カルマさん、朝比奈彩さん、貴島明日香さん、ゆうちゃみさんなど約80名が出演し、来場者を魅了しました。

ゲストアーティストとしてのライブに加え、今回初めてファッションショーに挑戦したNovel CoreさんとOWVさん。BRU NA BOINNE(ブルーナボイン)のランウェイに登場したNovel Coreさんは「ファッションが大好きで、ファッションショーなどを実際に見に行くことは日常的にあるのですが、実際に歩いてみて、めちゃめちゃ楽しかったです!」と初めてのファッションショーをとても楽しまれた様子。クールなスタイルでrashink(ラシンク)のランウェイに登場したOWVさんは、メンバーそれぞれがポージングを披露。2組ともライブとは違う表情を見せていました。さらに、トークステージには神戸出身の貴島明日香さんが登場。「リニューアル後の東遊園を初めて見たが、馴染みのある場所にステージがあるのはすごく新鮮」と感慨深い様子でした。



■神戸コレクションが創る“新時代のファッションイベント” 街を盛り上げる風物詩

ライフスタイルやファッションに対する価値観が大きく変化する中、ファッションイベントそれぞれも独自性が大切な時代となっています。神戸コレクションは、これからの時代に合わせた“神戸コレクションだからこそできるオリジナリティ溢れるファッションイベント”に取り組んでいます。それが最新のトレンドや可愛いファッションだけをピックアップするのではなく、ファッションやオシャレというキーワードで、“神戸の街を使い地域を盛り上げるファッションイベント”になることです。神戸の風物詩になることを目指し、神戸の街や人と共に作っていきます。

また、神戸コレクションは昨年の20周年という節目を機に、「Bloom The City(ブルームザシティ)ー 街に花を咲かせる ー」というテーマを掲げています。花は色々な気持ちを伝える時や新しいスタートを切る時に、四季折々の想いを込めて贈られる素敵なプレゼントです。心を和ませてくれたり、時にはワクワクさせてくれる高揚感もあります。そんな温かさと高揚感の両面を持ち合わせた、花の持つメッセージ性を信じ、 神戸の街を花でいっぱいにしよう!咲かせてみよう!という思いを込めています。



■花で彩られたランウェイ!会場を彩る5万本以上のフラワーアートで来場者も笑顔満開!







今開催では東遊園地内に、3つのフラワーアートを設置。ステージには花で彩られたランウェイが完成し、モデルたちがまるで花の中お花畑を歩いているような幻想的なステージになりました。

作品の制作は昨年の「Bloom The City」に引き続き、「THE NEIGHBORS」の廖莉玲(りょう りれい)さん、小西健太さんが担当。総計5万本以上の花を使い、会場を華やかに彩っていただきました。来場者からは「神戸コレクションのフラワーアートが楽しみで今年も神戸に来ました!」「新たな東遊園地に馴染んでいて素敵!」といった声もあり、老若男女問わず、たくさんの方が写真撮影を楽しんでおられました。



<フラワーアートで使用した花の無料配布を実施>

また、本日(16日)の16時半からは使用した花の無料配布も実施(※配布状況・天候により変動の可能性あり)。イべントで使用する花は廃棄するのではなく、来場して下さった方に持ち帰って頂きます。「Bloom The City」を通してフラワーロスやSDGsに関心を持っていただければ幸いです。





■ライブステージやトークステージも大盛り上がり!

Novel Coreさん、OWVさん、呂布カルマさんなど6組のアーティストが披露したライブは会場一体となって、終始大盛り上がりでした。今回、初MCを担当したアインシュタイン。トークステージではアインシュタインの稲田さんが「私服がとてもオシャレですが目指しているモデルさんはいますか?」という質問に対して「誰かを目指しているわけではないので!」と自身のファッションへのこだわりを見せ、会場を沸かせていました。なお、神戸コレクション初MCのアインシュタインの様子をMBS新番組「あれみた?」(関西ローカル)で密着。後日放送予定。





■神戸の人気飲食店グルメに舌鼓!同日開催「ブジウギ音楽祭」ポップアップも大賑わい

神戸で飲食業を展開をするBOOZYSが主催の“音”と“食”のフェスイベント「ブジウギ音楽祭」のポップアップも東遊園地にて同日開催されました。「THE BAKE」「洋食パリス」「新世紀」「YACCO豆腐店」など、今神戸で注目されている“神戸のハイカラな店”のグルメに来場者は舌鼓。「気になっていたお店が一同に集まって各店のグルメを食べられて嬉しい!」と、神戸の食を皆さん楽しんでおられました。また、ラッキーセベンが出演した音楽コンテンツも大盛況。終始賑やかでハッピーな空間が演出されていました。





■「神戸コレクション2023」を終えてプロデューサー(植村仁)よりコメント

神戸の街を舞台に「神戸コレクション」を開催して今回で4回目を迎えました。ファッションショー、音楽ライブ、フラワーアートなど様々なコンテンツを企画させてもらい、多くの方に神戸の街にお越し頂くことができたと共に、「神戸コレクション」が神戸の街や人と共に一緒に作り上げるファッションイベントとして、徐々にではありますが認知が広がっているように感じることが出来ました。これからも神戸の風物詩となるようチャレンジしていきます。今後も皆様に楽しんでもらえるよう全力で取り組んでまいりますので宜しくお願い致します。





<開催概要>

■タイトル KOBE COLLECTION 2023

■開催日時 2023年4月15日(土) 13:30~

■場所 神戸・東遊園地 特設会場(神戸市中央区加納町6丁目)

■出演者

【ゲストモデル】

朝比奈彩、香川沙耶、貴島明日香、ギャビー、新澤菜央(NMB48) 、出口夏希、藤井サチ、山本望叶(NMB48)、ゆいちゃみ、ゆう ちゃみ、吉田朱里、さくら、Juni、せいせい、園田乃彩、磨田寛大、山崎心

【ゲストアーティスト】

ao、FIVE NEW OLD、LIL LEAGUE、Novel Core、OWV、呂布カルマ

【MC】

アインシュタイン、海渡未来(MBSアナウンサー)

■主催 MBSテレビ

■後援 一般社団法人神戸観光局

■協力 神戸市、三宮コレクション実行委員会、若手デザイナー支援コンソーシアム

■企画制作 神戸コレクション制作委員会

