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保育・介護・歯科業界人材紹介サービスの株式会社ファミリーサポート「大阪オフィス」開設のお知らせ

［株式会社ファミリーサポート］

保育・介護・歯科業界の人材紹介サービスを提供する株式会社ファミリーサポート（本社所在地：大阪市西区、代表取締役：小谷 耕次郎）は、2023年10月より大阪オフィスを開設します。

株式会社ファミリ―サポート（https://www.family-support.co.jp/）では、保育・介護・歯科業界の人材紹介サービスを提供しております。この度、事業拡大と人員増加に伴い、大阪市北区に3つ目の拠点となる「大阪オフィス」を2023年10月に新規開設することとなりましたので、お知らせいたします。



大阪オフィス概要


■事業所名：株式会社ファミリーサポート 大阪オフィス
■所在地：大阪市北区曽根崎新地1-13-22 御堂筋フロントタワー（WeWork御堂筋フロンティア）4F
■事業内容：有料職業紹介事業（27-ユ-301825）
　　　　　　保育士人材紹介業：保育士求人サイト［保育求人ラボ・保育求人ラボ＋］の運営
　　　　　　介護士人材紹介業：介護士求人サイト［介護求人ラボ・介護求人ラボ＋］の運営
　　　　　　歯科衛生士人材紹介事業：歯科衛生士求人サイト［歯科求人ラボ］の運営
■開設予定日：2023年10月1日

会社情報



■会社名：株式会社ファミリーサポート
■本社所在地：大阪府大阪市西区新町1-4-26 四ツ橋グランドビル10F
■設立：2014年2月28日
■代表取締役：小谷 耕次郎
■事業内容：保育士・介護士・歯科衛生士に特化した人材紹介事業
■TEL：06-6585-9991［代表］
■FAX：06-6585-9997
■MAIL：info@family-support.co.jp
■URL：https://www.family-support.co.jp/

当社サービス一覧


【保育求人ラボ】https://hoiku-labo.com/
保育士・保育系職種に特化した就職・転職サービス
【保育求人ラボ＋】https://hoiku-labo.com/plus
保育系ハイキャリア職種に特化した就職・転職サービス

【介護求人ラボ】https://kaigo-labo.com/
介護士・介護系職種に特化した就職・転職サービス
【介護求人ラボ＋】https://kaigo-labo.com/plus
介護系ハイキャリア職種に特化した就職・転職サービス

【歯科求人ラボ】https://shika-labo.com/
歯科衛生士・歯科系職種に特化した就職・転職サービス

公式SNS一覧


株式会社ファミリーサポート採用Instagram：https://www.instagram.com/family_support_recruit/

保育求人ラボ 公式Instagram：https://www.instagram.com/hoiku.labo/
保育求人ラボ 公式Twitter：https://twitter.com/hoiku_labo
保育求人ラボ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hoiku.labo
保育求人ラボ 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCHwMZQTCeEBEbg-8Dqyvgqg

介護求人ラボ 公式Instagram：https://www.instagram.com/kaigo_labo/
介護求人ラボ 公式Twitter：https://twitter.com/kaigokyujinlabo

歯科求人ラボ 公式Instagram：https://www.instagram.com/shika.labo/

あみとキューボの介護ラボ 公式Instagram：https://www.instagram.com/kaigolabo/
あみとキューボの介護ラボ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@kaigo.labo
あみとキューボの介護ラボ 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCVkA3XPu77ABlOmBD_sSJ1w

関連プレスリリース


『保育・介護・歯科業界人材紹介サービスの株式会社ファミリーサポート「福岡オフィス」開設のお知らせ』
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000011739.html

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/05-20:16）

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