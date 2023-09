[株式会社iMyFone]

iOS 17アップデート後、または機種変更の不具合でトーク履歴を失うケースも少なくないと思います。実はLINEトーク履歴を復元する可能性があります。ここでは、LINEのトーク履歴を復元する方法をまとめて紹介します。

目次

Part1:【バックアップなし】LINEのトーク履歴を復元する方法



Part2:【バックアップあり】LINEのトーク履歴の復元する方法







Part1:【バックアップなし】LINEのトーク履歴を間違えて削除した時の復元方法

まずLINE誤削除されたトーク履歴を復元するソフト - Chatsback for LINEのご利用をお勧めします。デバイス内部のストレージ・iTunes・GoogleドライブなどからLINEデータのみ復元することもできます。

▼Chatsback for LINEでトーク履歴を復元する手順

Step 1:Chatsback for LINEを起動します。デバイスをPCに接続して、「デバイスストレージからデータ復元」を選択して、「スタート」をクリックします。



Step 2:データのスキャンを開始します。完了すると、復元できるデータをプレビューしてから、「デバイスに復元」または「PCに復元」を選択します。



Step 3:同じLINEアカウントをログインしてから、LINEデータを復元できます。





Part2:【バックアップあり】LINEのトーク履歴の復元方法

LINEには、復元機能が付いていません。そのため、バックアップの状態に戻すためには一度LINEのアプリをアンインストールする必要があります。このときに重要なのが、いつバックアップをしたのかです。

例えば1年前にバックアップをしていたとすると、再インストールした時に1年間のトーク履歴は消えてしまいます。また、トーク履歴を削除してしまってからバックアップをとってしまうと、再インストールしても削除したトーク履歴は復元できません。

▼バックアップを復元する手順

Step 1.端末よりLINEアプリを削除する。

Step 2.App store、Google playよりLINEアプリをインストールする。

Step 3.電話番号もしくはメールアドレスでログインする。

Step 4.その後指示に従い、細かい設定を行う。



まとめ

LINEのトーク履歴を間違えて削除してしまっても、バックアップをとっておけば基本的には復元することができます。万が一バックアップをとっていない、バックアップが古すぎて復元したいトーク履歴がないという場合には、LINEトーク履歴を復元するツール「Chatsback for LINE」を使ってみてください。また、間違えて削除してしまっても復元できるように、定期的にバックアップをとることを忘れないようにしましょう。今すぐ下記のボタンをクリックして無料版を試してみましょう!

