[Renegades' Music]

EHAMIC(エハミック)、アジアをテーマにしたアルバム『ASU』の最後に収録された楽曲をリリース!今度は中国をテーマとして、独特の緊張感で限界まで駆け抜けるポップスです。



前衛的な音楽活動で挑戦を続けているEHAMICは、『キミは可愛(きみはくぁあい) (feat. 鏡音リン & 鏡音レン) 』をRenegades’ Music, Inc.(レネゲイズミュージック株式会社 東京都港区南青山/代表取締役 山口大輝)から配信しました。

同曲は、中国の都会的な恋人たちをテーマにしたアップテンポで駆け抜ける爽やかなシティポップ。ハイセンスな人力ダンスビートが特徴の一曲です。





EHAMIC『キミは可愛(feat.鏡音リン&鏡音レン)』をリリース



〈リリース情報〉

2023 年7月12日より好評配信中!

EHAMIC/『キミは可愛 (feat.鏡音リン&鏡音レン)』全1曲収録

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/BcHegQ7B

発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.



アジアをテーマにしたアルバム『ASU』のラストに収録された楽曲。今回の連続リリースでは、日本、インド、台湾、韓国、香港をテーマとしたシングルをリリースしてきましたが、今回は、中国をテーマに制作された楽曲です。

キレッキレな人力ダンスビートの上で、その隙間を埋めるように配置されたスピーディーなメロディを、鏡音レンとリンが歌い上げる。生バンドとボーカロイドの見事なまでのハーモニーが生み出したグルーヴに、身体を揺らさずにはいられない!?



『キミは可愛』は、どんな曲か

アルバムの最後を意識しているというのはその通りで、次の世界(アルバム)へ旅立つ準備としての1曲にしたいと思い作りました。制作当時住んでいた高円寺の阿波踊りのサンプリングから、ノイズを挟み突然スリリングなポップスがはじまります。

頭の中・夢の中だけでの旅なのか、実際に旅立っているのか、この時点ではわかりません。しかし最後は飛行機の中で終わります。帰国なのか、次の旅に出るところなのかわかりませんが、いずれにしても次の舞台に移る行動は確実に起こしているということです。

中国のような共産国にお邪魔すると独特の緊張感があります。自分の中にある日本人らしい常識なんて簡単にひっくり返される出来事というのが頻繁に起こります。スリリングな展開はそのイメージから想起し、少し輻輳(ふくそう)気味のアレンジは、中国のパワフルさを表現しました。



『キミは可愛』に込めた思い

この楽曲では、タイトル『キミは可愛』や歌詞「你很优秀」「你很出色」というように、「あなたは素晴らしい」という自己肯定のメッセージを中心に置いています。

次の一歩を踏み出す、新しい旅に出るには勇気が必要です。

変わらない・変われない毎日を送っていることに焦りやいらだちを感じている人に特に聴いてほしいです。



アーティストからのメッセージ

歌詞から引用します。

「いつかしんじゃうくせに

なんでこんなに悲しむことばかり

得意になっていくのかしら

どうかあなたがあなたらしいままで

しあわせになりますように」

EHAMIC

今後の予定

7/26 デジタルシングル『浮かぶハンバーガー』リリース

8/4 デジタルアルバム『ASU』リリース





発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.



EHAMIC プロフィール



EHAMIC (エハミック)

図書館司書。シンガーソングライター。音声合成ソフトVOCALOID を使った楽曲をあえて、7inchバイナル盤や、LP盤、カセットテープなどでリリースするなど、独自性の高い前衛的な表現活動で注目されているアーティスト。各所への楽曲提供も行っておりアナログとデジタルを融合させた、繊細かつ大胆な楽曲が特徴。アーティスト活動以外に作家やタレントとしての顔も持つ。

TVCM「Google Chrome: Hatsune Miku(初音ミク篇)」(2011年)への出演、LAWSONイメージソング『青いコンビニであいましょう』(2011年)などをきっかけに注目を集め、メディア等にも出演。

2016 ~2018年に放映されたクラシックの作曲家をキャラクターにしたTVアニメ「クラシカロイド」(NHK Eテレ)で、ショパンの楽曲の作詞・編曲を担当。同アニメでは、布袋寅泰、つんく♂、浅倉大介、tofubeats らが、EHAMICとともにアレンジャーチームとして名を連ねた。

「クラシカロイド」のために制作した『小犬のカーニバル~小犬のワルツより~』が、2023 年5 月3日公開のマーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギヤラクシー:VOLUME3』に起用された。シリーズのサウンドトラックに日本人アーティストが採用されるのは、史上初。

2023年5月13日 『小犬のカーニバル ~小犬のワルツより~』がSpotify(R)️のデイリーバイラルチャート グローバル版とアメリカ版にて1位を獲得! 一躍世界のEHAMICに!

〈関連リンク〉

・EHAMIC Official Web:http://ehamic.com/

・Twitter:https://twitter.com/EHAMIC



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/15-11:16)