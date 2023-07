[日本ポルトガル商工会議所]

ポルトガル日本商工会議所(CCILJ)は、現在実施中のキャンペーン"The Cozy Couple"(ザ・コージー・カップル)が、2023年7月12日からインテックス大阪(大阪府大阪市住之江区南港北1丁目5−102)で開催されるFOODEX JAPAN in Kansai 2023に出展することを発表。「The Cozy Couple: ヨーロッパ産ナチュラルチーズ&オリーブオイル」は、欧州連合(EU)の助成を受けて実施されており、日本市場におけるナチュラルチーズとオリーブオイルの評価と消費の促進を目的としています。展示会は2023年7月12日から7月14日まで、4号館と5号館で開催されます。







"The Cozy Couple "キャンペーンは、KC11ブースで展示され、来場者はヨーロッパ最高級のナチュラルチーズと、それぞれの産地のエッセンスを凝縮したオリーブオイルの数々を堪能することができます。このキャンペーンは、この2つの製品の調和のとれたマリアージュから生まれるユニークな味覚を強調し、日本人の味覚にエッセンスを与えることを目的としています。



関西で開催されるFOODEX JAPANは、何千人もの食品業界関係者や料理愛好家が集まるため、"The Cozy Couple "キャンペーンを紹介する絶好のプラットフォームとなります。このイベントは、本格的で高品質な食品への需要が高まる日本市場において、EU産ナチュラルチーズとオリーブオイルの販路を拡大する絶好の機会となりえます。



CCILJの担当者は、「ヨーロッパのナチュラルチーズとオリーブオイルを日本に紹介できることを嬉しく思います。CCILJのブースでは、テイスティングやインフォメーションセッションを行い、これら2つのヨーロッパの定番食品について、五感をフルに使って体験していただく予定です。」とコメントしています。



CCILJは、FOODEX JAPAN in Kansai 2023に参加される皆様を、"The Cozy Couple "を体験するためにKC 11ブースへご招待します。ヨーロッパのナチュラルチーズとオリーブオイルの豊かな歴史、製造工程、ユニークな風味の特徴について学びの機会を提供し、これらの食の宝石に対する認識を新たにする機会が得られます。







キャンペーンや今後のイベントに関する詳細情報は、公式キャンペーンウェブサイト www.cozycouple.eu をご覧ください。SNS でつながって、ハッシュタグ「#CozyCoupleEU」 を使って私たちの活動にご注目ください!



日本ポルトガル商工会議所について:



日本ポルトガル商工会議所(CCILJ)は、ポルトガルと日本における二国間の商業、 経済、文化関係の促進と発展を目的とした非営利団体です。1978 年に設立された CCILJ はこれまで二国間におけるビジネス機会を創出し、協力関係を促進するための 重要な役割を果たしてきました。また、ポルトガルの豊かな文化と歴史を日本市場 と共有してきました。



「The cozy couple(ザ・コージー・カップル):ヨーロッパ産ナチュラルチーズとオ リーブオイル」キャンペーンに関する詳細情報については、公式ウェブサイトをご 覧ください。



