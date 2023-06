[アイティーエンタテインメント株式会社]

アイティーエンタテインメント株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役:伊藤 康晴)が展開する、ギャラリーとカフェが融合したアートスペースを企画する「and GALLERY」は、「TVアニメ『山田くんとLv999の恋をする』 × and GALLERY Collaboration cafe」 を2023年7月7日(金)~7月30日(日)の期間限定で池袋・神戸三宮の二ヶ所で開催いたします。

and GALLERY池袋:東京都豊島区東池袋1丁目5−7 LABI1 LIFE SELECT池袋7F

and GALLERY神戸三宮:兵庫県神戸市中央区雲井通6丁目1-15 三宮オーパ2 8F コラボヒットカフェ内







TVアニメ『山田くんとLv999の恋をする』の世界観が楽しめるコラボカフェが、and GALLERY池袋店と神戸三宮店で開催決定!

カフェ制服を身にまとった、アニメーション制作・マッドハウスによる描きおろし等身イラスト、本コラボ限定の描き起こしデフォルメイラストがカフェ空間を演出します。

料理上手な茜が作る料理をイメージしたメニューや、キャラクターをモチーフにしたデザートなど、作品の世界観を存分に楽しめる内容をご用意しております。



また、各店舗で来場者特典としてトレーディングカードの配布もございます(全8種・絵柄は選べません)。

無くなり次第終了となりますので、ぜひお早めにお越しください!





<「TVアニメ『山田くんとLv999の恋をする』 × and GALLERY Collaboration cafe」 概要>

■タイトル

「TVアニメ『山田くんとLv999の恋をする』× and GALLERY Collaboration cafe」



■開催期間

2023年7月7日(金)~7月30日(日)



■開催店舗

and GALLERY池袋

公式TWITTER:https://twitter.com/andGALLERYike?s=20

所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目5−7 LABI1 LIFE SELECT池袋7F

アクセス:池袋駅 東口正面 徒歩1分

LABI1 LIFE SELECT池袋 http://www.yamadalabi.com/ikebukuro/index.html



and GALLERY三宮

公式TWITTER:https://twitter.com/andGALLERYsan?s=20

所在地:〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通6丁目1-15 三宮オーパ2 8F コラボヒットカフェ内

電話番号:078-200-5857

アクセス:

JR三ノ宮駅東改札口徒歩1分

阪急神戸三宮駅東改札徒歩5分

阪神神戸三宮駅東改札口徒歩1分

神戸市営地下鉄三宮駅東出口3番徒歩5分

ポートライナー三宮駅2F直結

三宮オーパ2 https://www.opa-club.com/sannomiya1





▼コラボカフェのご予約はこちら▼

(予約開始日:2023年7月3日(月)17:00~)

https://oshi-tike.com/



※各回間の20分間はご入店いただけません。

※ラストオーダーは退店時間の30分前となります。

※お席は70分制です。

※当日席もございます。

※予約方法はサイト内にてご確認ください。

※ご予約はワンドリンク制です。

(ワンドリンク対象メニュー:キャラドリンク茜、キャラドリンク山田、キャラドリンク瑛太、キャラドリンク瑠奈)

※入場に伴うドリンクチケットの販売は7月3日(月)17:00~発売予定となります。

※グッズご購入のみでのご利用はできません。





■コラボメニュー











■コラボグッズ









・その他グッズの詳細はandGALLERY池袋店公式Twitter(@andGALLERYike)にて随時公開いたします。

・一部商品は予告なく販売を終了する場合がございます。また、お品切れの場合もございます。予めご了承ください。

・コラボグッズは後日、andGALLERY公式オンラインショップ(https://and-gshop.com/ ) にて一部販売を予定しております。詳細は後日andGALLERY池袋店公式Twitter(@andGALLERYike)にて発表いたします。





■各種ノベルティ







・ランダムコースター(全7種):コラボフード・ドリンクを1品ご注文毎にランダムで1枚プレゼント

・ランダムトレカ(全8種):ご来場特典として、ランダムで1名様に1枚プレゼント



※いずれも無くなり次第終了

※グッズ購入のみでのご利用はできません。





▼コラボカフェのご予約はこちら▼

(予約開始日:2023年7月3日(月)17:00~)

https://oshi-tike.com/



※各回間の20分間はご入店いただけません。

※ラストオーダーは退店時間の30分前となります。

※お席は70分制です。

※当日席もございます。

※予約方法はサイト内にてご確認ください。

※ご予約はワンドリンク制です。

(ワンドリンク対象メニュー:キャラドリンク茜、キャラドリンク山田、キャラドリンク瑛太、キャラドリンク瑠奈)

※入場に伴うドリンクチケットの販売は7月3日(月)17:00~発売予定となります。







■山田くんとLv999の恋をする







彼氏がネトゲで知り合った女性と浮気し、そのまま別れを告げられてしまうというサイアクな出来事に直面した女子大生の木之下茜。話を合わせるためにネトゲをはじめていた茜の元に残ったのは、彼氏との愛と共に育んでいたはずのキャラだけだった……。

ストレス発散のため、ネトゲの狩り場で暴れていた茜は、たまたま遭遇した同じギルドの「山田」に失恋の愚痴をこぼすものの、「興味はないすね」と、そっけなく返されてしまう。だが、キレイになって元彼を見返そうと参加したオフラインイベントで、再びその言葉を耳にする。

それが“山田”との、運命的な出会いだった――!



TVアニメ「山田くんとLv999の恋をする」公式サイト:https://yamadalv999-anime.com/

(C)ましろ/COMICSMART INC./山田くんとLv999の製作委員会







■and GALLERY











and GALLERYは、作品展・コラボカフェ・大型ビジョン映像など五感でアート作品を楽しめる空間作りを目指しています。

公式サイト: http://and-gallery.com/





【会社概要】

社名:アイティーエンタテインメント株式会社

所在地:東京都港区六本木5-2-3 マガジンハウス六本木ビル9F

https://it-enta.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-18:46)