株式会社ライブドア(以下「当社」、本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 COO:宮本 直人)は、当社が運営するブログサービス「ライブドアブログ」(https://blog.livedoor.com/)において、2023年に活躍したブロガーを表彰する「ライブドアブログ OF THE YEAR 2023」を発表いたしましたので、お知らせします。



サービス開始から今年で21年目を迎える「ライブドアブログ」は、読みたいブログが必ず見つかる国内最大級のブログサービスです。2015年に、良質なブログを執筆しているブロガーやクリエイターを支援する制度である「公式ブログ」を発足して以来、多種多様なブログが人気を博してきました。



ブログコミュニケーションの魅力をさらに多くのユーザーに広めるため、2015年より毎年「ライブドアブログ OF THE YEAR」を開催しております。読者の支持、クオリティー、世間への影響など、様々な視点からその年に活躍したブログをライブドアブログ運営が選定し、表彰を行っています。

このたび、2023年に活躍されたブログの中から、第9回目となる「ライブドアブログ OF THE YEAR 2023」の各賞の受賞者を発表いたしました。



■「ライブドアブログ OF THE YEAR 2023」

特設ページ:https://blog.livedoor.com/of_the_year/2023/



最優秀グランプリ





『山田全自動のあるある日記』:https://zenjido.blog.jp/

<スタッフコメント>

代名詞である「あるあるネタ」を中心に浮世絵風イラストで人気を集めている山田全自動さん。

現代の浮世絵師と呼ばれる独特の作風は一度見たら絶対に忘れないインパクトがあります。

ブログでは月間1,000万PVを達成、SNSではフォロワー数が右肩上がり、様々なサービスとのコラボもありと、人気はとどまる事を知らず、大活躍の1年でした。

2023年を代表するブロガーとして文句なしの最優秀グランプリ受賞です!





グランプリ





『もちろぐ』:https://mochidosukoi.blog.jp/

<スタッフコメント>

「どのお話もハズレなし!」と言えるくらいの傑作連載を連発している神谷もちさん。

読者さんのコメントを参考に少しでも読みやすくなるように調整をされたり、記事のテーマやストーリー展開でチャレンジをされたり、ブログ更新を楽しまれつつ工夫を重ねられている姿が印象的でした。

2023年は月間1,000万PVも達成され、沢山の読者さんの支持を集めて堂々のグランプリ受賞です!



『happy-go-lucky -心地いい暮らしのコツ-』:https://happygolucky.blog.jp/

<スタッフコメント>

日常やおでかけ、手芸、インテリア等、ありのままの毎日を綴られているhanaさん。

ブログ歴は15年! 読んでためになる生活の知恵はもちろん、hanaさんのお人柄が知れる記事の数々は、まるで人生のワンシーンを記録しているよう。

ライフスタイルを代表するブログとしてグランプリの受賞となります。



『はむらの毎日マンガ』:https://hamurakai.livedoor.blog/

<スタッフコメント>

ストーリーの王道を抑えつつも、意外な展開を入れて楽しませてくれるはむらさん。

読み進めていくうちに最初に思っていたのとは違う方向にお話が進んでいき、気が付けばズルズルはむらさんワールドの沼にハマってしまう読者さんも多いかと思います。

2023年は人気連載“私を好きすぎる義父から逃げた話”より「義父」というインパクトのあるキャラも爆誕! 見事グランプリ受賞です!



『カエルDXのオタ活日記』:https://kaerudx.com/

<スタッフコメント>

SNSでの活躍を受けてブログのPVを伸ばされ続けているカエルDXさん。

直近でも“逮捕されそうになったレポ漫画”と“友達が失踪したレポ漫画”がSNSで大バズり、2023年のグランプリに相応しいご活躍をされての満場一致での受賞となります。

また2024年も沢山のバズりを期待しております!





KADOKAWA賞





『もちろぐ』:https://mochidosukoi.blog.jp/

<KADOKAWA社担当コメント>

ほぼ毎日更新を怠らず、自分や自分の周りでも起こりうる話題を取り上げて、親近感を持ちつつも賛否両論を生むようなテーマ設定が編集部員の目に止まりました。

先が気になるようなひきを作るのもうまいので、担当がつくことで更に力をつけて、書籍の刊行を目指してもらいたいです。



※グランプリとダブル受賞



「ライブドアブログ」では今後も、様々な環境や分野で活躍するブロガー・クリエイターを支援し、読者との新たな接点を創出することで、すべてのクリエイターが “作品づくりで生きていく” ことを応援してまいります。



