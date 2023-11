[株式会社VEATM]

株式会社VEATM(本社:東京都渋谷区、代表取締役:橋本忠則)が展開するトレーニングウェアブランド「VEATM(ビートム)」は、2023年11月24日(金)~26日(日) JAPAN PRO 2023に本大会の "冠スポンサー" として出展いたします。





「VEATM」からはじめよう、VEATMで一歩前へ

「VEATM」は、”THE ONLY ONE WHO CAN BEAT ME IS ME.「自分に勝てるのは自分だけ」”をコンセプトにした、着用が楽しみになるトレーニングウェアブランド。ストイックなトレーニーだけではなく、普段あまり運動をしない方も、明日はカラダを動かしたくなるような、モチベーションの「きっかけ」を作るブランドです。

ABOUT VEATM:https://veatm.com/pages/aboutveatm





VEATMチャレンジ企画による豪華賞品をプレゼント!

3日間の開催中、国内トップフィジーク選手や、人気インフルエンサーがスペシャルゲストとして日替わりで来場、写真撮影や様々なイベントに一緒に参加可能です。どなたでもご参加可能な「VEATMチャレンジ企画」に是非挑戦くださいませ。チャレンジ企画に成功した方には、VEATMアスリートより豪華賞品をプレゼント。トレーニングや運動がお好きな方が楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。ぜひVEATMブースにご来場ください。

【イベント内容】

1.両手にダンベルを持ち総重量を当てる「利きダンベルチャレンジ」

2.限界まで何回懸垂をする事ができるか「懸垂チャレンジ」

3.どれだけ長く鉄棒に摑まっていられるか「ぶら下がりチャレンジ」

4.おみくじバルーンから当たりを引き当てられるか「おみくじチャンス」

5.スクラッチを削って大当たりを当てられるか「スクラッチ削りチャンス」







人気サーフショーツの展示と試着会を実施します!



トップフィジーカー「寺島 遼」選手や「岡田 涼平」選手にVEATM特設サーフショーツブースにお越しいただきます。特設パネルを設置し、フォトセッションイベントを開催します。11月26日(日)VEATM PRESENTS JAPAN PRO 2023に出場予定の両選手、貴重な体験を是非この機会に体感くださいませ。サーフショーツを見て触って試着出来る機会は少ない為、是非この機会にVEATMサーフショーツをお試しください。発売直後に即売してしまった人気サーフショーツも一部復活販売の予定です。当時手に入らなかった商品がお得に手に入れられるこの機会をお見逃しなく!







新作コレクションやVEATMアスリートのSELECT BOXを数量限定で発売!

「ボディビルコンテストJAPAN PRO2023」を開催される事を記念して、より多くの人にVEATM商品を試していただきたいという思いから、多数のキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン内容】

1.旧作商品最大50%OFF

2.新作コレクション含め、2点購入で10%OFF、3点購入で20%OFF

3.VEATMインフルエンサー選定 SELECT BOX販売(通常15,000円が9,800円)

4.JAPAN PROコラボ商品「VEATM×JAPAN PRO BIG T-SHIRTS」通常6,990円を4,980円

「VEATM×JAPAN PRO SWEAT HOODIE」通常13,200円を9,800円



<開催概要>

会期:11月24日(金)~11月26日(日)

時間:10時~18時

会場:ベルサール渋谷ガーデン ホールC





▽イベント出演選手 ※敬称略



SPECIAL GUEST :DAY1 11月24日(金)



1.アクトレブログ

2.なーすけFitness

3.竹下 竜陛

4.ツカケン

5.SHIN KODAMA

6.直野 賀優









SPECIAL GUEST :DAY2 11月25日(土)



1.SHIN KODAMA

2.EITO

3.なーすけFitness

4.直野 賀優

5.アクトレブログ

6.ツカケン









SPECIAL GUEST :DAY3 11月26日(日)



1.アクトレブログ

2.SHIN KODAMA

3.EITO

4.ツカケン













会社概要

会社名 :株式会社VEATM

設立 :2022年11月7日

代表者 :代表取締役 橋本忠則

所在地 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-4-7 エルム青山3F

事業内容 :フィットネスアパレルブランド

資本金 :1,000万円



