ステージにてRoblox上で展開される新規プロジェクトの発表も!



Robloxにおいて、コンテンツの企画・開発・パブリッシングを行うGeekOut株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田中 創一朗)は、「東京ゲームショウ2023」(以下、「TGS2023」)のアリーナステージにて9月21日(木)にイベント「Robloxが解き放つ新たな可能性:日本におけるクリエーションの未来」を開催します。

MCには田村淳氏(ロンドンブーツ1号2号)を迎え、Roblox米国本社からのゲストによるプレゼンテーションや特別ゲストを迎えたパネルディスカッションを行います。







Robloxは、何百万人もの人々が日々つながり、コミュニケーションをとるグローバルなプラットフォームです。毎日、世界中の何千万人もの人々が、友人たちと一緒にRoblox上の何百万ものエクスペリエンスを探索し、コミュニケーションを取りながら楽しんでいます。これらのエクスペリエンスはすべて、世界中の何百万人ものクリエイターから成るRobloxコミュニティによって構築されています。



国内外Roblox開発スタジオと連携し、Roblox上のコンテンツの企画・開発・パブリッシングを行うGeekOut株式会社は、2023年9月21日(木)から2023年9月24日(日)まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2023」に出展。ビジネスデイ初日となる21日(木)に、吉本興業所属の田村淳氏(ロンドンブーツ1号2号)をMC・パネルモデレータとしてお迎えし、アリーナステージにてイベント「Robloxが解き放つ新たな可能性:日本におけるクリエーションの未来」を開催することを決定しました。



当日は、昨年TGS2022で基調講演を行ったアリ・ステイマン氏、そしてRoblox米国本社からのゲストとして今回が日本でのリアルイベント初登壇となるティアン・リム氏とジェン・ファン氏の3名が登壇。前半にプレゼンテーションを行い、Robloxが持つ可能性と日本市場に向けた展望についてお話します。

また、後半のパネルディスカッションパートでは、株式会社FANY(吉本興業ホールディングス100%子会社)代表取締役社長の梁弘一氏や豪華シークレットゲストをお招きし、今後のRoblox上で展開される新規プロジェクトについての新発表等を行います。

是非、会場に足を運んで、日本での新たなRoblox上での展開をいち早くご覧いただける機会をお楽しみください。



尚、TGS期間中、GeekOutブースではRobloxプラットフォームで最新技術を活用して圧巻のクオリティで制作された最新タイトルを始め、当社がプロデュースしたタイトルやRoblox制作コンテストでの入賞ゲーム、また吉本興業所属芸人をフィーチャーしたタイトルなど、日本発のRobloxコンテンツも一部展示いたします。Robloxプラットフォームで誰もが楽しめる高品質な体験を、ぜひ会場でお試しください。



●総合MC

田村淳氏(ロンドンブーツ1号2号)



●ステージ内容

・GeekOutより挨拶

・Roblox社によるプレゼンテーション:「Robloxが解き放つ新たな可能性:日本におけるクリエーションの未来」

登壇者: Tian Lim氏(Roblox Vice President of Product for the Creator Group)

・パネルディスカッション1.:「Robloxで可能となる没入型体験とは?」

モデレーター:田村淳氏

登壇者: 梁弘一氏(株式会社FANY 代表取締役社長 ) × Ari Staiman氏(Roblox Head of Japan and China)

・パネルディスカッション2.:「Robloxと日本のIP 」

モデレーター:田村淳氏

登壇者:Zhen Fang氏(Roblox Head of International)×当日発表



●イベントステージ詳細

・日時:2023年9月21日(木)13:00~14:00

・場所:アリーナステージ

・参加費:無料



●東京ゲームショウ2023概要

・名称:東京ゲームショウ2023

・会期:2023年9月21日(木)~9月24日(日)

・ビジネスデイ:9月21日(木)10:00~17:00

9月22日(金)10:00~17:00

・一般公開日:9月23日(土)10:00~17:00

9月24日(日)10:00~17:00

・リアル開場:幕張メッセ

・主催:一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

・共催:株式会社 日経BP 株式会社電通

・公式サイト:https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2022/jp/index.html



●会社概要

会社名:GeekOut株式会社

所在地:東京都港区麻布十番2丁目20番7号

代表者:田中創一朗

設立:2022年3月

URL:https://geek-out.io

事業内容:Robloxコンテンツパブリッシャー











