低糖質のショコラや2023年の新作、バレンタイン催事会場でしか買えない商品を限定販売。バレンタイン商戦が本格化。





ショコラトリー「LE CHOCOLAT DE H」が2023年2月7日(火)~2月14日(火)

伊勢丹新宿本店「スイーツコレクション 2023」に出店します。







伊勢丹新宿本店がスタートし、辻口博啓が手掛けるブランドが展開している全国百貨店のバレンタイン催事場が全てオープン。バレンタインに向けての販売が本格化します。



LE CHOCOLAT DE Hをはじめ北海道牛乳カステラ、和楽紅屋、モンサンクレール、辻口ブランドが集結した「H CHOCOLATE WORLD」が出店。



低糖質ショコラや各会場限定商品など、バレンタイン時期に発表される新作スイーツをご用意しています。















ショコラ ユニバース (砂糖不使用)

税込1,080円(ビター 2枚、ミルク 2枚、ホワイト 2枚)

「ショコラユニバース」は、パティシエ辻口博啓と健康食ラボが共同開発した、砂糖不使用の美味しいチョコレート。

醤油やみそなどの発酵食品や果実に多く含まれる天然の甘味料「エリスリトール」を使用して糖質制限中やダイエット中の方でも満足を得られる味わいを実現。



アマンドショコラ(砂糖不使用)

税込1,600円

糖質コントロール(砂糖不使用)の「ショコラユニバース」をコーティングしたアーモンド。低糖質と思えない滑らかな口どけのショコラと香ばしいアーモンドを合わせた長く愛される人気の組合せ。











LE CHOCOLAT DE H

阪急うめだ本店「バレンタインチョコレート博覧会」

阪急うめだ本店限定

「FARM to BARカヌレ」税込1080円(2種、各1個入り)







ペルーに自社農園を取得し、カカオ農園から1枚のタブレットショコラになるまでを一貫して手掛ける「FARM to BARショコラブティック」を本格始動した「LE CHOCOLAT DE H」。



カカオハスクを漬け込んだ洋酒を使ったカヌレに自社農園や世界各地のカカオで作られたFARM to BARショコラのガナッシュを合わせました。



全10種のうち日替わりで2種セットをご用意。

行く度に異なる味が楽しめるカヌレのアソート。





北海道牛乳カステラ

大丸札幌店「ショコラプロムナード」

テリーヌショコラカステラ 税込2,500円







濃厚なチョコカステラの上に、カカオ分66%と60%の2種類のショコラを使ったテリーヌショコラを重ねました。

北海道産生乳の"バターミルクパウダー"を使用し、コクをプラス。低温でじっくりと時間をかけて焼き上げたなめらかな口どけと芳醇なカカオの香りをお楽しみ頂けます。

※チョコカステラは米粉で焼き上げています





和楽紅屋

高島屋横浜店「アムール・デュ・ショコラ2023」

熟成生トリュフ純米大吟醸 税込2,700円







ブランドの原点である和素材との融合をさらに深く探究し生まれたのが「熟成生トリュフ」

日本古来の発酵・熟成の旨みに着目。独特な旨み・香り・深みのある発酵食材とショコラを掛け合わせました。



カカオ70%と39%、2種のショコラをブレンドし、純米大吟醸楯野川加え寝かせることで味に深みの増す味わいに。ほのかな苦味と酒の香り、旨みがギュッと凝縮したショコラに仕上げました。

じっくり熟成させることで更なるおいしさ引き出した極上の口溶けのトリュフです。





モンサンクレール

そごう横浜店・西武池袋本店限定

バスクフロマージュ ピスターシュ 税込¥3,780







2年に1度しか収穫されないシチリア島ブロンテ産ピスタチオを贅沢に使用。そこにトンカ豆の香りを纏わせたショコラブランとクリームチーズを合わせ、高温で一気に焼き上げることで中心をレアな食感に仕上げています。



濃厚でとろけるようなくちどけのバスクフロマージュ。







H CHOCOLATE WORLD

【ジェイアール名古屋タカシマヤ】

アムール・デュ・ショコラ 1月19日(木)~2月14日(火)

催事情報

【イオンモール岡崎 ジェイアール名古屋タカシマヤ フードメゾン 岡崎店 】

サテライト会場 アムール・デュ・ショコラ 1月30日(月)~2月14日(火)



LE CHOCOLAT DE H

【阪急うめだ本店】

バレンタインチョコレート博覧会 1月20日(金)~2月14日(火)



【銀座三越】

銀座スイーツコレクション 1月26日(木)~2月14日(火)

【仙台三越】

サロン・デュ・ショコラ 1月27日(金)~2月14日(火)

【そごう千葉店】

チョコレートパラダイス2023 1月31日(火)~2月14日(火)

【伊勢丹立川店】

2階ギャラリースクエア

バレンタインショコラセレクション 2月1日(水)~2月14日(火)

【伊勢丹新宿店】

スイーツコレクション 2月7日(火)~2月14日(火)



北海道牛乳カステラ

【大丸札幌店】

ショコラプロムナード 1月25日(水)~2月14日(火)



和楽紅屋

【高島屋横浜店】

アムール・デュ・ショコラ 1月25日(水)~2月14日(火)



モンサンクレール

【そごう横浜店】

バレンタイン ヨコハマ チョコレートパラダイス 1月18日(水)~2月14日(火)

【池袋西武】

チョコレートパラダイス2023 1月20日(金)~2月14日(火)

モンサンクレールバレンタイン催事情報

