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スターレイプロダクション大平修蔵、音楽プロデューサー名義〈S…

スターレイプロダクション大平修蔵、音楽プロデューサー名義〈SHUZO〉にて10.26、2000人規模ファッションショーでオリジナルサウンド６曲を発表。小室哲哉氏とのセッションも。

［株式会社スターレイプロダクション］



株式会社スターレイプロダクション大平修蔵（おおひら・しゅうぞう）マネジメントチームは、2023.10.26に行われるメゾン創立60周年を記念するJUN ASHIDA、TAE ASHIDAアニバーサリーコレクションにてTAE ASHIDAのショーサウンドを担当、オリジナル音源６曲を発表することを報告します。
今回は女性ボーカリストをフューチャーした作品も制作し、アニバーサリーに音楽で華を添えます。
また、JUN ASHIDAのショーサウンドは小室哲哉氏が担当。グランドフィナーレには小室哲哉氏とのスペシャルコラボライブも決定しました。
また、ファッションショーの模様はTAE ASHIDA official InstagramにてLIVE配信が決定し世界同時視聴が可能となります。
私たちは新たな挑戦を最高のメンバーと発表できることに感謝とリスペクトを送ります。
私たちのメッセージが世界中、より多くの方に届くことを願っています。

SHUZO OHIRA from STARRAY PRODUCTION, under the music producer alias "SHUZO", released six original tracks at the fashion show with a scale of 2,000 people. He also had a session with the famous TETSUYA KOMURO.STARRAY PRODUCTION management team for SHUZO OHIRA will be in charge of the show sound for TAE ASHIDA at the JUN ASHIDA and TAE ASHIDA maison commemorating 60th　anniversary at collection event on October 26th.They have announced the release of six original tracks for the event. And more, the show sound for JUN ASHIDA will be handled by TETSUYA KOMURO. At the end of the show, a special collaboration live performance will be held. TETSUYA KOMURO and SHUZO will play together.And the fashion show will be broadcasted live on TAE ASHIDA's official Instagram. It can be viewed all over the world.

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〈JUN ASHIDA TAE ASHIDA 60th Anniversary COLLECTION〉
DAY&TIME：October 26th,19:00pm (JST), （10AM UTC）
Official SNS：
through Instalive at this account
https://www.instagram.com/tae_ashida_official/
（アカウント名：@tae_ashida_official ）

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【SHUZO】

音楽プロデューサー兼、DJとして活動開始。ファッションと音楽の関係性を追求し、
ショーサウンドという新しいジャンルを開拓。
2023.10.26 女性ボーカリストをフューチャーした作品を含む６曲を新たに発表する。

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/30-00:40）

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