世界最大規模の起業家団体「EO(起業家機構)」が主催。大阪、京都、関東、東北、北海道、九州・沖縄の地区予選を勝ち抜いた学生たちが、2月に大阪で行われる日本大会に進出。世界大会への切符を賭けて競います。





世界の若手起業家によるネットワーク「EO(Entrepreneurs' Organization、起業家機構)」に所属する「EO Osaka(運営:一般社団法人EO ALL KANSAI)」は、11月27日(月)にYOLO BASE(大阪市浪速区)にて、日本最大級の学生起業家ピッチコンテスト『GSEA(世界学生起業家アワード)』大阪大会を開催いたしました。



『GSEA(世界学生起業家アワード)』は、世界最大規模の起業家団体「EO(Entrepreneurs' Organization、起業家機構)」が主催する学生起業家ピッチコンテスト。本年度より大阪、京都、関東、東北、北海道、九州・沖縄の6つの地区予選を開催。地区予選を勝ち抜いた学生が2月17日に大阪で行われる日本大会に進出します。日本大会での上位者は、4月~6月にシンガポールにて開催される世界大会に出場し、50ヶ国を超える国の学生起業家たちとそのアイデアを競います。



岸田内閣は2022年11月に「スタートアップ育成5か年計画」(5か年計画)を発表し、「新しい資本主義」の柱の一つとして、日本経済再興の牽引役としてスタートアップ育成のための取り組みを推進しています。

起業を志す人材を増やす基盤をつくるためには起業家教育が重要ですが、日本では学生起業家の割合がスタートアップ先進国に比べてもまだまだ低いというのが実情です。EOではスタートアップ育成のエコシステムの一環として学生起業家のスタートアップを輩出するべく、『GSEA(世界学生起業家アワード)』を2014年より毎年開催、今年で10回目となりました。



これまでの日本大会の優勝者としては、九州大学起業部からの第一号ベンチャーであり、ディープラーニングを用いた病理画像診断ソフトの開発を行うメドメイン株式会社の飯塚統さんや、Forbes JAPAN誌の「世界を変える30歳未満の30人の日本人」にも選出された、衛星データと農業データを用いて独自の技術で農学的に農業を最適化するアプリケーションの提供を行っているSAgri株式会社の坪井俊輔さん、応募や面接が必要なくすぐに働くことができるスキマバイトアプリを展開し、サービス開始から4年間で総額273億円を調達した株式会社タイミーの小川嶺さんなどがおり、社会の注目を集めながらベンチャー企業として大きな成長を遂げています。



今回の大阪大会では、次の5名の学生起業家と、未来枠として2名がプレゼンテーションを行いました。審査員はEO Osakaの歴代会長を務めたメンバー4名(次期会長を含む)が務め、プレゼンテーションを行った学生起業家に質問やコメントなどを行いました。





株式会社PACES 代表取締役 イジュンオ(近畿大学 薬学部 医療薬学科 2年)





日々の面倒なこと、お困りごとを「何でも」依頼できるアプリ「tanonda」を開発。隙間時間を利用して自分のスキルを活かしたいスポットワーカーと、家事や雑用をアウトソーシングしたい依頼者をつなぎます。



株式会社TW 代表取締役 笠川竜生(京都大学 工学部 物理工学科 3年)





動画マーケティングを企業のインフラにすることをミッションに、tiktokをはじめとするSNS運用代行とコンサルティングなどを手掛けています。



takeforest株式会社 代表取締役 竹森洸征(大阪公立大学 理学部 4年)





自身の経験から開発した、たった10分・1問だけを繰り返し学べるオンライン学習アプリ「ぷち勉」を開発。小さな成功体験を積み重ねることで子どもの自己肯定感アップに貢献します。



株式会社BraveValley 代表取締役 谷勇紀(近畿大学 経営学部 経営学科 4年)





週5日通うほどのサウナ好きが高じて起業。全国のさまざまな地域でサウナイベントを主催。テントサウナで全国の地域を“ととのえ”ながら、地域の観光需要の創出、防災力の向上に貢献していきます。



株式会社PACkage 代表取締役 山口勇(大阪電気通信大学大学院 総合情報学部 2年)





「新しい時代の楽しいイベント from OSAKA」をコンセプトに、大阪を中心にeスポーツなどさまざまなイベントを主催・企画・運営しています。



【未来枠】YOJIGEN株式会社 代表取締役 生塩遥花(和歌山大学 経済学部 4年)





“hassle-free!!”(面倒から解放!!)を叶える、インバウンド手荷物輸送サービス“All for tourist”を開発。手ぶら旅行を実現し、観光に使える大切な時間を増やします。



【未来枠】だらだらするだら 代表 陣内巧(大阪大学 法学部 4年)





大阪の庄内(しょうない)で、世界に一つだけのカレーサンド専門店「カレーサンド屋・だらだらするだら?」を運営。地域の中からも外からも“ばっこし(すごく)”人が集まるカレーサンド専門店を目指します。



EO Osakaメンバー4名による厳正な審査の結果、takeforest株式会社 代表取締役 竹森洸征さんが第一位に、株式会社PACES 代表取締役 イジュンオさんが第二位に輝きました。この2名は、2月17日に大阪で開催される日本大会への進出が決定。関東、京都、東北、北海道、九州・沖縄の決勝進出者(合計9名)で、4月~6月にシンガポールにて開催される世界大会への切符を賭けて競います。



『GSEA(世界学生起業家アワード)』日本大会 イベント概要





開催日:2024年2月17日(土)14:00~

開催場所:MBSちゃやまちプラザステージ(大阪府大阪市北区茶屋町17-1・MBS 毎日放送本社1F)

イベント詳細・観戦チケット申し込み(無料)はこちら:https://gsea-japan.org/gsea/155/

EO Osakaについて





私たちが運営する「EO Osaka」は、世界の起業家によって形成された国際的な非営利組織であるEOの日本における2つ目のチャプター(支部)として、2010年7月に大阪で発足しました。関西に本拠を構える先進的なベンチャーマインドを持つ起業家110名が在籍し(2023年6月15日現在)、今後ますます進展するグローバル経済の動向を見極めながら、大きな発展が予測されるアジア経済のハブを関西に構築することを目標として活動を行っています。





