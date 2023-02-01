チリにおけるグリーンアンモニア製造の実証前調査を開始～NED…
［東洋エンジニアリング株式会社］
Launch of Feasibility Study for Green Ammonia Production Demonstration Project in Chile
Adopted as NEDO International Demonstration Project on Japan's Energy Efficiency Technologies
東洋エンジニアリング株式会社(TOYO、取締役社長 永松治夫)は、三井物産株式会社と共同で、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「2022年度エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業」に、「再生可能エネルギーの出力変動時において グリーンアンモニア合成プラント安定運転を実現するための製造技術の実証研究（チリ）」の実証前調査を申請し、採択されました。実証プラントは、チリ北部アントファガスタ州トコピージャに建設予定であり、太陽光発電由来の再エネ電源からグリーンアンモニアを製造する技術の実証プロジェクトに取り組みます。
案件概要
案件名:HyEx Project (Phase-1)
建設予定地:チリ北部アントファガスタ州トコピージャ
対象設備:グリーンアンモニア製造設備 年産18,000トン
ライセンサー:米国KBR社
設備完成予定:2025年（実証前調査を経て実証研究へ移行した場合の予定）
なお、TOYOは本実証事業と並行して昨年11月にチリ側実行主体であるEnaex S.A.社（チリの硝酸アンモニウム製造会社。2018年よりHyEx Projectの開発を主導）と同プラントのFEED（基本設計）業務契約を締結しており、今年8月のFEED完了を予定しています。
チリは太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーのポテンシャルが高く、世界的にも安価なグリーン水素・アンモニアが製造可能であると期待されています。チリ政府は2021年11月に国家素戦略を策定し、2030年にコスト競争力世界一の水素生産を実現すると共に、2040年に世界トップ３の水素輸出国を目指しています。本プロジェクトは、チリ国内消費用途のグリーンアンモニア製造技術の確立をその先駆けとして行うことを目指しており、将来的には、商業規模（年産700,000トン）のグリーンアンモニアプラントを建設する計画です。
TOYOは、2021年に策定した中期経営計画のもと、低炭素アンモニアの案件推進を通して、CO2排出量の削減による持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
<English Follows>
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Toyo Engineering Corporation (TOYO, President and CEO Haruo Nagamatsu) and Mitsui & Co., Ltd. today announced that a feasibility study for a green ammonia production demonstration project in Chile is to be funded by the New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). These two companies had applied to the International Demonstration Project on Japan's Energy Efficiency Technologies in fiscal year 2022. Through the project, technologies for stable green ammonia plant operation during the fluctuation of renewable energy from photovoltaic power plant will be studied. The construction site will be in Tocopilla, Antofagasta Region (northern Chile).
Project Summary
Project Name:HyEx Project (Phase-1)
Construction Site(planned):Tocopilla, Antofagasta Region, Chile
Facility:Green Ammonia Plant with 18,000 tons
Annual Production
Licensor:KBR Inc., USA
Scheduled Completion:Year 2025 (in case the succeeding Demonstration Phase is awarded by NEDO)
Besides, TOYO signed a FEED (Front End Engineering Design) contract for the plant with a Chilean partner Enaex S.A. in November 2022. Enaex S.A is a global Chilean company who manufactures Ammonium Nitrate, and it has been working on the development of the HyEx Project since 2018. TOYO is planning to complete the FEED by August 2023.
A Photo of FEED Contract Signing Ceremony (The Fourth from the Left: Enaex S.A. Chairman, Mr. Juan Eduardo Errázuriz Ossa, The Fourth from the Right: TOYO President and CEO, Haruo Nagamatsu)
Chile has great potential for the use of renewable energy sources including photovoltaic and wind power, and it is expected to produce green hydrogen/ammonia at low prices worldwide. The Chilean government published a national green hydrogen strategy in November 2021, aiming to realize the world's most cost-competitive hydrogen production by 2030 and to become one of the world's top three hydrogen exporters by 2040. After the successful establishment of green ammonia production technologies as a pioneer in Chile, 700,000 tons ammonia annual production plant is planned separately by Enaex S.A.
Under the medium-term management plan published in 2021, TOYO will contribute to the reduction of greenhouse gas and the realization of a sustainable society by promoting low carbon ammonia projects.
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/01-13:46）
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