バーチャルシンガー花譜、ヰ世界情緒の歌声をベースにした合成音声ソフトウェア「音楽的同位体 可不(KAFU)」「音楽的同位体 星界」が新たなソフトウェアを発表。



音楽的同位体 可不 collaboration with Synthesizer V AI

音楽的同位体 星界 TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK

2023年冬発売決定!







KAMITSUBAKI STUDIO所属の人気バーチャルシンガー花譜の音楽的同位体として誕生した音楽的同位体 可不(KAFU) の新しい歌声合成ソフトウェア『Synthesizer V AI』、バーチャルシンガーヰ世界情緒の音楽的同位体 星界の入力文字読み上げソフト『VOICEPEAK』の発売が決定しました。







さらに、「音楽的同位体 星界 TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK」は音楽的同位体として初となる入力文字読み上げソフトになります。





今後もより表現の幅を広げていく音楽的同位体をご期待ください。



●製品

◆音楽的同位体 可不 collaboration with Synthesizer V AI

価格:未定





◆音楽的同位体 星界 TALK EXTENSION collaboration with VOICEPEAK

価格:未定





●発売日:2023年冬頃を予定





●関連リンク

◆KAMITSUBAKI STUDIO:https://kamitsubaki.jp/

◆音楽的同位体 YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCm_1n9F3A6pz-Ms2NP93tBA

◆音楽的同位体 Twitter: https://twitter.com/musicalisotope

◆音楽的同位体 オフィシャルWEB:https://musical-isotope.kamitsubaki.jp/



