BOBG PTE. LTD. (本社: シンガポール、代表取締役:増山健吾、以下BOBG社)は、double jump.tokyo株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:上野広伸・満足亮)と株式会社エイリム(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高橋 英士)による共同開発タイトル『BRAVE FRONTIER HEROES(ブレイブ フロンティア ヒーローズ / ブレヒロ)』との協業を開始したことをお知らせします。









■ 協業について



『BRAVE FRONTIER HEROES(ブレイブ フロンティア ヒーローズ、以下ブレヒロ)』は、シリーズ全世界合計3800万DLを誇る『ブレイブ フロンティア』シリーズのキャラクターやアイテムが、プレイヤーの資産(アセット)となることを実現したブロックチェーンゲームです。



この度BOBG社は、ブレヒロを運営・開発するdouble jump.tokyo株式会社と業務提携契約を締結いたしました。BOBG社は本提携に伴い、ブレヒロのガバナンストークン「BPC」及びユーティリティトークン「ELS」の発行を予定しております。



当プロジェクトは、近日中に海外暗号資産取引所への上場も控えております。BOBG社は今後も、暗号資産取引所上場へのオンボーディングを始め、グロースに向けた支援をしてまいります。



また、かねてより告知されておりましたブレヒロ2.0は、2023年3月9日(木)を開始予定としております。

最新情報につきましては、ブレヒロ公式Twitterでの公開をお待ち下さい。



ブレヒロ公式Twitter:https://twitter.com/bfheroes_pr



■ BRAVE FRONTIER HEROESとは







ブレヒロは、大人気スマートフォンゲーム『ブレイブ フロンティア』シリーズに登場するキャラクターや装備がNFTとなって登場するブロックチェーンゲームです。



今回の大型アップデート『魂源の双神-Twin Gods of the Roots-』では、新たに2つのトークンが登場します。



1. Brave Power Crystal (BPC)

ガバナンストークンである「BPC」は、ゲーム内のガバナンスだけでなく、キャラクターNFT(ユニット)の作成やゲーム内マーケットの基軸通貨としても用いられます。



2. Eldo Shard (ELS)

ユーティリティトークンである「ELS」はユニット作成に必要なパーツ(メモリア)の作成を始めとする、様々なゲーム内サービスに用いられます。



また2種のトークン導入に合わせて、トークンが獲得できる「ランクマッチ」やユニットをさらに強化可能となる「EX強化」など、新たなシステムが多数登場します。



トークンと共に繰り広げられる新たなブレヒロをお楽しみください。



HP:https://bravefrontierheroes.com/ja



■ BOBG社について



BOBG社は、『My Crypto Heroes』におけるMCHC(ガバナンストークン)、RAYS(ユーティリティトークン)の発行実績/知見を活用し、日本法人のトークン発行における諸問題をスピーディに解決、トークンの発行/運用/管理から暗号資産上場までを一気通貫で行う会社です。



日本の税制/会計制度下において、上場企業を始め、日本企業がFT(ERC-20)を伴ったプロジェクトローンチを行うことは非常に困難となっております。一方で、グローバルで勝てるプロジェクトへと昇華するためには、FTを伴わずしては実現できません。



BOBG社と提携頂くことで、以下の役割をBOBG社が担います。



・グローバル水準のFTの知見を活かしたサポート

・FTの発行から管理/運用体制のスピーディな構築

・暗号資産取引所上場までのオンボーディング



お問い合わせは、下記よりお願いします。



HP:https://www.bobg.xyz/



■ double jump.tokyo株式会社 概要







NFT・ブロックチェーンゲーム専業開発会社として、2018年4月3日に設立。 「My Crypto Heroes」「BRAVE FRONTIER HEROES」「My Crypto Saga」などのブロックチェーンゲームの開発や、大手コンテンツホルダー向けにNFTの発行販売やゲーム、メタバース連携を支援するNFT事業支援サービス「NFTPLUS」を提供。 複数人で秘密鍵を管理できるビジネス向けNFT管理サービス「N Suite」の提供・開発を行っております。



会社名:double jump.tokyo株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿4-34-7

代表者:代表取締役 上野広伸

事業内容:ブロックチェーン技術を用いたゲーム及びアセットの開発・運営・販売

URL:https://www.doublejump.tokyo/

email:info@doublejump.tokyo



■ 株式会社エイリム 概要





株式会社gumiのグループ企業として2013年3月に設立。企業理念として『ゲームは愛だ!』を掲げ、第1作目『ブレイブ フロンティア』を2013年7月にリリース。また、続いて『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS』(株式会社スクウェア・エニックス配信)の開発を担当。いずれもドットアニメーションと壮大な世界観、そして戦略性の高いゲームシステムを強みとして、モバイルオンラインゲームを中心に全世界で配信を展開しております。



HP:http://www.a-lim.co.jp



■ BOBG社 会社概要





BOBG社はシンガポールを拠点とし、日本発ブロックチェーンプロジェクトのグローバル進出サポートを目的に設立。コアメンバーは、日本国内でトークン発行実績があり、世界No1ブロックチェーンゲームのトラックレコードを持つ『My Crypto Heroes』の開発/運営メンバーにより構成。



ブロックチェーンゲームに限らず、複数のブロックチェーンプロジェクトにおけるトークン発行/運用/管理から暗号資産取引所上場まで、包括的な支援に取り組んでおります。



HP:https://www.bobg.xyz/



■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ



社名: BOBG PTE. LTD.

担当者: 増山 健吾

連絡先: info@bobg.xyz



