2023年9月9日(土)~24日(日) 大阪・中津「OSAKA FOOD LAB」







大阪来てなキャンペーン実行委員会(大阪府・大阪市・公益財団法人大阪観光局)では、国内外から大阪を訪れる方々に府内での滞在や周遊を楽しんでいただく「大阪来てな!キャンペーン」を実施します。この度、本キャンペーンの第一弾として、食と音楽を掛け合わせたイベント、「音食キッチン」を、2023年9月9日(土)から9月24日(日)まで、大阪・中津にあるOSAKA FOOD LABにて開催します。この「音食キッチン」は、人気ミュージシャン考案のスペシャルメニューが期間限定で食べられるイベントです。期間中はここでしか食べられないミュージシャン考案のスペシャルメニューが食べられるほか、限定グッズの販売やスペシャルイベントも開催予定です。



第1弾の豪華アーティストに加えさらに追加アーティストの発表と、総勢約40組のアーティスト考案メニューが公開されました。詳しくは「大阪来てな!キャンペーン」オフィシャルサイトをチェック!



「音食キッチン」開催概要

■実施期間:2023年9月9日(土)~9月24日(日)

■営業時間:平日11:00~15:00(ラストオーダー14:30)、16:30~21:30(ラストオーダー21:00)

土日祝11:00~21:30(ラストオーダー21:00)

■実施場所:OSAKA FOOD LAB(大阪市北区中津1-1-36)

■入場 : 無料(1オーダー制)

■参加アーティスト:赤頭隆児(フレデリック)、asmi、穴見真吾(緑黄色社会)、WEESA(PSYCHIC FEVER)、伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION)、浦山一悟(ACIDMAN)、大野雄大(Da-iCE)、小川貴之(sumika)、小倉誠司(flumpool)、尾崎裕哉、金澤ダイスケ(フジファブリック)、休日課長(ゲスの極み乙女)、熊木幸丸(Lucky Kilimanjaro)、CLIEVY(C&K)、ゴンザレス(ヤングスキニー)、Shun(TOTALFAT)、新里英之(HY)、菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet)、高樹リサ(FM802DJ)、橘柊生(DISH//)、TAXMAN(THE BAWDIES)、Chilli Beans.、東京スカパラダイスオーケストラ、TOMOMI(SCANDAL)、中島 元良(w.o.d.)、長谷川大喜(マカロニえんぴつ)、秦 基博、ハラミちゃん、東出真緒(BIGMAMA)、樋口大喜(FM802DJ)、福永浩平(雨のパレード)、ホリエアツシ(ストレイテナー)、増子直純(怒髪天)、松室政哉、村松拓(Nothing’s Carved In Stone)、柳沢進太郎(go!go!vanillas)、山村隆太(flumpool)、有華、RONZI(OAU/BRAHMAN)、WATARU(FIVE NEW OLD)

■主催:大阪来てなキャンペーン実行委員会(大阪府・大阪市・公益財団法人大阪観光局)

■大阪来てな!キャンペーン公式サイト: https://osaka-kitena.jp

音食キッチンの詳細はこちら:https://osaka-kitena.jp/event/onshokukitchen/





<アーティスト名/メニュー名>

・赤頭隆児(フレデリック)/ペパーミントバブ

・asmi/和風オムライス

・穴見真吾(緑黄色社会)/オトコの晩酌アヒポキ丼

・WEESA(PSYCHIC FEVER)/ナシゴレン

・伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION)/鶏肉飯(台湾飯)、802料理部ポップコーン(ケイジャンチキン味)

・浦山一悟(ACIDMAN)/一悟ラーメン(麺屋一悟)

・大野雄大(Da-iCE)/コラーゲンたっぷり濃厚鶏白湯麺

・小川貴之(sumika) /小川プリン

・小倉誠司(flumpool)/ラうメン

・尾崎裕哉/尾崎裕哉の雅梅水餃子

・金澤ダイスケ(フジファブリック)/イタリアンスイカソーダ(バニラアイストッピングあり)、802料理部ポップコーン(カレー味)

・休日課長(ゲスの極み乙女)/課長のからあげ(5個入り) ※1個売り有

・熊木幸丸(Lucky Kilimanjaro)/ぺペロンチーノ

・CLIEVY(C&K)/紅白丼

・ゴンザレス(ヤングスキニー)/生粋の日本人“ゴンザレス”が監修する病みつき本格激辛麻婆豆腐丼(餡だけもあり!)

・Shun(TOTALFAT)/豚巻きスタミナ飯棒

・新里英之(HY)/海からの贈り物 そうめん&もずく

・菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet)/庄内風芋煮

・高樹リサ(FM802DJ)/チョコバナナリサンデー

・橘柊生(DISH//)/納豆チャーハン

・TAXMAN(THE BAWDIES)/スペイシースパイシーキーマカレー サマーエディション

・Chilli Beans./Chilli Cheese Potato with Rosemary

・東京スカパラダイスオーケストラ/メキシコ風海鮮タコス

・TOMOMI(SCANDAL)/ロール白菜

・中島 元良(w.o.d.)/トマトチキン元気カレー

・長谷川大喜(マカロニえんぴつ)/2種のきのこのバルサミコ牛丼

・秦 基博/レタスもっチャーハン

・ハラミちゃん/ハラミちゃんのビタミンスマイル!レモネード

・東出真緒(BIGMAMA)/最強トロトロ飲むフレンチトースト

・樋口大喜(FM802DJ)/特製ローストオニオン&チキンスープ

・福永浩平(雨のパレード)/紫キャベツのジンジャーサラダ

・ホリエアツシ(ストレイテナー)/雲仙ハムパリパリピーマン

・増子直純(怒髪天)/めふん塩漬~水分をしっかりきった、おろしをのせて~

・松室政哉/大阪のどて焼きプラス〆のひと口ご飯

・村松拓(Nothing’s Carved In Stone)/タコのマリネ(わさび風味)

・柳沢進太郎(go!go!vanillas)/"ひき肉"横手やきそば

・山村隆太(flumpool)/関西風シーフードカレー!

・有華/ゆかのオリジナルパッタイ

・RONZI(OAU/BRAHMAN)/にんにく背脂中華そば背油増し増し増し!

・WATARU(FIVE NEW OLD)/えびをトマトで煮込んだもん



