マイクロエレクトロニクス技術に優れた日欧スタートアップ5社に支援プログラムを提供



12月12日、SHIBUYA QWSにて開催された「TechBIZKON VII Digitalizing the world - Microelectronics for DX」。注目のスタートアップ30社がさまざまな分野におけるマイクロエレクトロニクスをベースとしたソリューションを紹介しました。メインイベントとなるピッチコンテストでは、日欧スタートアップ14社の中から5社が選出され、各賞が授与されました。





TechBIZKON VII Digitalizing the world - Microelectronics for DX

参加スタートアップのご紹介

ピッチの前後で行われたパネルディスカッションでは、最先端DXテクノロジーを有する各国の代表が登壇し、半導体技術の発展と展望、そして各国の半導体スタートアップエコシステムとイノベーションについて紹介しました。

ピッチコンテストには事前に選出された14社が登壇し、特に優れたピッチを行ったスタートアップ5社にスポンサーより各賞が授与されました。Expand into Germany Award (Hannover Messe Startup Counter)は会場とオンライン参加者の投票により受賞者が決定しました。今回惜しくも賞を逃したスタートアップもマイクロエレクトロニクスを駆使した優れた技術を持っており、今後一層の活躍が期待されます。



■TechBIZKON VII Digitalizing the world - Microelectronics for DXのプライズと受賞者



◆ Expand into Germany Award (Hannover Messe Startup Counter)

受賞者:Elephantech(日本) https://www.elephantech.co.jp/

エレファンテックはプリント回路基板(PCB)に注力しており、Pure Additive TM方式という金属インクジェット印刷技術を利用した持続可能な製造方法で、さまざまな種類の電子部品に適用することができます。また、この製造方式により二酸化炭素排出量を75%削減することが可能になりました。

提供:在日ドイツ商工会議所



内容:ハノーバーメッセでの出展ブースを無償提供します。



詳細:https://japan.ahk.de/en/







◆ Explore Europe Award

受賞者:Inopase(日本) https://www.inopase.com/ja

膀胱求心性神経センシングを利用した閉ループ仙骨神経調節を導入し、個人に合わせて治療効果を向上させます。また、てんかんに対するクローズドループ脳神経調節の導入に向けて、技術の拡大を目指しています。このシステムはインプラント機器、ウェアラブル機器、患者・医師用プログラマー、クラウドプラットフォームを統合しています。これにより、ワイヤレス電力伝送、AI主導の分析、遠隔患者モニタリングを可能にし、治療効果と個別ケアを向上させます。

提供:Flanders Investment & Trade



内容:ベルギー・フランダースでの1週間集中アクセラレーションプログラム。専門家によるマスタークラスと顧客開拓サポートを提供します。渡航前にオンラインによる予備セッションを行います。渡航費支給。



詳細:https://www.startupflanders.com







◆ GO AUSTRIA Golden Ticket

受賞者:TopoLogic(日本) https://www.topologic.jp/

ミリ秒単位で熱変化を可視化する高速熱検知ソリューションを持っており、電池やパワー半導体の故障を市場のどのセンサーよりも早く検知することができます。EEPROM、NORフラッシュ、キャッシュメモリ(SRAM)、DRAMを従来技術の1/10の消費電力で置き換えるコンピューティング・メモリ・ソリューションがあります。

提供:GIN Austria



内容:オーストリアのウィーンで2週間にわたって開催されるアクセラレーションプログラム。オーストリアとヨーロッパの市場調査に加え、ウィーンで新しい投資家やコラボレーションパートナーを見つけることができます。渡航費と宿泊費を支給。



詳細:https://www.gin-austria.com/programs/goAustria







◆ Plug and Play Shibuya Award

受賞者:Guardsqure(ベルギー・フランダース) https://www.guardsquare.com/

モバイル・アプリケーション・セキュリティに対する市場でアプローチを提供。オープンソースのProGuardテクノロジーをベースに開発されたソフトウェアは、開発サイクル全体をシームレスに統合します。アプリのセキュリティ・テストから脅威状況のリアルタイムな可視化、開発プロセスの初期段階から公開まで、モバイル・アプリケーションのセキュリティを強化します。

提供:Plug and Play



内容:Plug and Playのプログラムに採択された有望なスタートアップが集うコワーキングスペースを3ヶ月間無料で提供します。



詳細:https://pnp-tokyu.net/







◆ QWS Award

受賞者:E-Thermo Gentek(日本) http://e-thermo.co.jp/

IoTセンサーやハイパワーアプリケーション向けに熱電発電技術を活用しています。この技術は、300℃以下の低温の廃熱を経済的に電気に変換するのが特徴です。IoTデバイスのシームレスな動作を保証し、信頼性の高いエネルギー自律性を備えたハイパワーシステムを強化します。

提供:QWS



内容:Shibuya QWSのコワーキングスペースを無料で提供します。



詳細:https://shibuya-qws.com/







主催:

・ADVANTAGE AUSTRIA Tokyo(オーストリア大使館商務部)

・在日ドイツ商工会議所

・ベルギー・フランダース政府貿易投資局

・Plug and Play Japan



共催:

・日欧産業協力センター(EU-Japan Centre for Industrial Cooperation)

・ドイツ 科学・イノベーション フォーラム 東京(DWIH Tokyo)

・SHIBUYA QWS



後援:

・東急不動産株式会社

・一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)

・一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

・一般社団法人 日本電子デバイス産業協会 (NEDIA)

・一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション協議会(SIIQ)



