2023年8月7日(月)より、the b 銀座にて、自動パンケーキマシン「POPCAKE(R)」によるパンケーキの無料提供を開始いたします。本マシンの導入はthe b 銀座が日本初※1となります。



「the b hotels」は、主にインバウンド顧客やファミリー層を意識して、the b 銀座にて自動パンケーキマシン「POPCAKE(R)」を導入いたします。本マシンによるパンケーキは、the b hotelsオリジナル無料軽食サービス「tottette(トッテッテ)」として宿泊者様に提供いたします。



※1:自動パンケーキマシン「POPCAKE(R)」の導入について、Peachtree Foods Japan調べ(2023年08月07日現在)。







POPCAKE(R)について







温かくフレッシュなパンケーキを、ボタンひとつでつくれるマシンです。手が触れる部分は熱くならない安全設計で、提供までわずか1分で出来立てのおいしいパンケーキが楽しめます。 ※画像はイメージです。















つくる行程が外から見えるので、待っている間もワクワク感が高まり、お子さまにも人気です。また、自動で調理を完結するので人件費を最小限に抑えられ、調理中のゴミもほぼ出ない、環境にも優しい設計となっております。 ※画像はイメージです。

tottette(トッテッテ)とは







「the b hotels」全体でご提供する片手で持てる手軽さと美味しさにこだわった、無料で楽しめる食のサービスです。ドーナツやクロワッサン、あんこギッフェリ、シルクアイスなど、商品のバリエーションは各施設によって異なります。 ※画像はイメージです。







またthe b なんば黒門&the b 浅草の“開業記念tottette(トッテッテ)”※として関東、関西のB級グルメを提供するなど、地域やイベントなどに応じて、さまざまなテーマで商品を提供しております。



※2023年8月1日~8月31日までthe b なんば黒門とthe b 浅草での限定提供となります。



詳しくはこちら:https://www.theb-hotels.com/lp/tozai-taiketsu

導入の背景・狙い







コロナ禍から回復を見せているインバウンド需要を獲得するために、海外ホテルでの導入実績の豊富な「POPCAKE(R)」に着目しました。言語や文化を問わず楽しめる新しい食体験を提供することで、インバウンド顧客やファミリー層にも選ばれるホテルを目指します。また、すでにthe b 銀座で導入しているラテアートマシンの体験と組み合わせることで、SNS上の拡散によるブランドの独自サービスの認知拡大を狙えると考えています。the b 銀座での導入後の反響次第では、「POPCAKE(R)」の他店舗への展開も視野に入れております。



the b 銀座について







「銀座」「東銀座」まで徒歩7分、「新橋」までは徒歩6分という好立地。館内には銀座をテーマにした現代アートが散りばめられ、ギャラリーを思わせるお洒落でスタイリッシュな空間が皆様をお迎えします。ラウンジでは『体験型ラテアート』をご用意しました。旅の思い出にぜひご利用ください。



【パンケーキの提供場所および時間】

提供場所:the b 銀座 2Fロビーラウンジ

提供時間:6:30~9:00



the b 銀座について詳しくはこちら:https://www.theb-hotels.com/theb/ginza



the b hotelsについて







ビジネスパーソンや都市観光客などをターゲットにした都市型ホテル「the b hotels」を運営するホテル事業者です。全国主要都市の交通利便性に優れたエリアに展開しています。無料の軽食サービスであるtottette“トッテッテ”や無料エスプレッソなど、充実したサービスをご用意しています。



