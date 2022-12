[Smacie]

IT業界に特化したセールスプラットフォーム事業を展開する、Smacie株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:井上智弘)がマイクロソフト コーポレーション (本社:米国ワシントン州、以下「マイクロソフト社」)が提供する、スタートアップ企業の規模拡大を成功させるためのグローバルプログラムである「Microsoft for Startups Founders Hub」に採択されたことをお知らせいたします。











■本採択を受けて

Microsoft for Startups Founders Hubの採択により、AzureやLinkedinをはじめとするマイクロソフト社のリソース支援だけでなくグローバルに広がる豊富な顧客ネットワークを活かした事業支援・拡販支援などをもとに、今後のSmacie社のグローバル展開を見据えたさらなる事業拡大を目指していきます。



■Microsoft for Startups Founders Hubとは



マイクロソフト社が提供し、世界140カ国以上でグローバル展開されているスタートアップ支援プログラムです。独自のイノベーティブなテクニカルソリューションを持つスタートアップ企業の成長促進を目的とし、当プログラムに選定されたスタートアップ企業は、Azureをはじめとしたマイクロソフト社の保有する強力なテクノロジーへのアクセスに加え、同社のパートナーネットワークを活用した、事業拡大に適した専用のリソースが提供されます。



※Microsoft for Startups概要

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/startups/



■Smacie社のサービスについて

近年、人口減少が加速しかつDX化社会が進む中、特に中小企業を中心としたIT企業において正社員の優秀なITセールスの人材確保が困難となりつつあります。そこで、Smacie社では優秀なITセールスをIT企業へシェアリングする「ITセールスシェアリングプラットフォーム」の開発・運営を行うことで、IT企業のセールス課題を優秀なITセールス人材とともに解決するためのソリューション提供を可能としています。



▽サービス詳細は以下からご覧いただけます

https://smacie-platform.smacie.co.jp/



Smacie株式会社について







【会社概要】

会社名:Smacie株式会社(Smacie co.,ltd.)

所在地:東京都港区赤坂4丁目

代表者:井上智弘

設立:2022年4月12日

資本金:1,981万円

事業内容:ITセールスプラットフォームの開発・運営

URL:https://smacie.co.jp/

--------------------------------------

【お問い合わせ先】

Smacie株式会社 代表窓口

e-mail:info@smacie.co.jp

URL:https://smacie.co.jp/inquiry/

--------------------------------------



