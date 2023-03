[浜松駅ビルメイワン]

ポケモンセンター出張所の他、新生活応援グッズやご褒美スイーツをご紹介。





1.「ポケモンセンター出張所 in 浜松駅ビル メイワン」 の開催!

昨年の春に続きゲームの世界に登場する「ポケモンセンター」を現実の世界で再現したオフィシャルショップの出張店舗である「ポケモンセンター出張所」が浜松駅ビル「メイワン」にやって来ます!



ぬいぐるみ、カード関連商品、生活雑貨、文具、マスコット・キーホルダーなど多数のポケモンセンターオリジナル商品の他、今回は新たに「ポケモンシャツ」の展示・試着コーナーができ、実際に生地を触ったり、見たりしていただくことができます。



(C)2023 Pokémon.(C) 1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。













イベント名

ポケモンセンター出張所 in 浜松駅ビル メイワン

開催日時

2023年3月18日(土)~5月7日(日)

10時~18時

(土日祝及び3/18~4/6、4/29~5/7は10時~19時)

場所

6階特設会場

その他

・イベント内容は予告なく変更する場合がございます。

・最新のイベント実施状況は、メイワンホームページをご確認ください。

・混雑時は入場制限等する場合がございます。















「ポケモンセンター出張所 in 浜松駅ビル メイワン」で、10,000円(税込)以上お買い上げごとに、「ポケモンシャツ」のタオルハンカチをプレゼント!

※プレゼントは無くなり次第終了となります。

※全3種の中から、ランダムで1種のプレゼントとなります。柄はお選びいただけません。





2.メイワンの新生活応援グッズをご紹介!

春色のステーショナリー、コスメ、生活雑貨等が揃いました。







1階 ファンケル

ブライトニング化粧液・乳液<医薬部外品>

3階 マリークヮント

アイシャドウ/アイライナーペンシル/マスカラ/リップグロス

3階 靴下屋

ネオン2WAYウォーマー/ゴム長ベタロークルー

4階 フランフラン

カランフロアチェア/シェリーウォールクロック

6階 ロフト

・「&STUDIUM」

まとめノート/STUDY PLANNER/STUDY PEN CASE

・「STABILO swingcool」

蛍光マーカー



3.ご褒美スイーツ ~いつもよりちょっと贅沢な自分へのご褒美に~











8階 エクセルシオールカフェ

いちごのムースケーキ

エキマチイースト 喫茶と洋食のトリコ

静岡県産「紅ほっぺ」とホワイトチョコレートのプリンアラモード

エキマチウエスト うなぎいもストア

うなもっち

エキマチウエスト まるたや洋菓子店

チーズボックス





※表記価格は、すべて税込価格となります。

※商品は数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。





