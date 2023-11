[株式会社オープンロジ]

株式会社オープンロジ(本社:東京都豊島区、代表取締役社長 CEO:伊藤秀嗣、以下オープンロジ)は「テクノロジーを使い、サイロ化された物流をネットワーク化し、データを起点にモノの流れを革新する」をビジョンに掲げ、物流フルフィルメントプラットフォーム「オープンロジ」を提供しています。オープンロジは倉庫をネットワーク化し、固定費ゼロ・従量課金で利用可能な物流フルフィルメントサービスを提供しており、物流を中心とするバックエンド業務を丸ごと任せていただくことで、ECを展開するユーザーの事業成長を加速するパートナーとして事業を展開しております。

この度、オープンロジは、Shopify Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、カントリーマネージャー:太原 真、以下:Shopify Japan)と共同で、Shopify PlusでEC構築した事業者、または既存ECをShopify Plusでリプレイスした事業者で、初めてオープンロジを利用するユーザーを対象に、利用料金最大450万円割引する「Shopify Plus Quick Start Package」を2023年11月1日から実施いたします。







■キャンペーン概要

【特典内容】

オープンロジ利用料金最大450万円(税込)割引

※30社限定



【対象】

Shopify PlusでEC構築及び、リプレイスを実施し、1.~4.の条件を満たす新規オープンロジユーザーを対象に、オープンロジ利用料金から300万円(税込)分を割引。

加えて5.の条件を満たした場合、追加で最大150万円(税込)分を割引。



1.申込期間内にキャンペーン申し込みを実施

2.申込期間内に初回商談を実施

3.オープンロジを新規に利用開始し、期間内にオープンロジの初回利用料金が発生

4.Shopify Plusを利用(新規利用、Upgrate、既に利用済のいずれをも含む)

5.契約(利用)していた物流会社からオープンロジに倉庫移管を実施し、費用明細を提出

※毎月のオープンロジ利用料金を超えるディスカウントは致しません。



【期間】

・申し込み期間

2023年11月1日-2024年3月31日

・利用開始期間

2023年11月1日-2024年10月31日

※キャンペーンは予告なく内容の変更、中止もしくは延長させて頂く場合がございます。

※最大30社限定となります。



キャンペーンの適用方法や適用条件などの詳細は、以下のキャンペーンページでご確認ください。

URL:https://page.openlogi.com/campaign_shopifyplus



■Shopify Japan株式会社 会社概要

カントリーマネージャー : 太原 真

設立 : 2017年11月

所在地 : 東京都渋谷区神宮前6-12-18 Iceberg

事業内容 : クラウドサービスでのコマースプラットフォームの提供

URL :https://www.shopify.com/jp

本社 :Shopify Inc. (所在地:カナダオタワ州)



■株式会社オープンロジ 会社概要

株式会社オープンロジは「テクノロジーを使い、サイロ化された物流をネットワーク化し、データを起点にモノの流れを革新する」をビジョンに掲げ、物流フルフィルメントプラットフォーム「オープンロジ」を提供しております。

独自の倉庫管理システムを通じて全国の倉庫をネットワーク化し、標準化した仕様とオペレーションにより物流業務の効率化と一元化を実現、固定費ゼロ・従量課金で利用可能な物流フルフィルメントサービスを提供しており、導入アカウント数は約12,000(2023年4月末時点)となっております。

当社はShopifyやYahoo!ショッピング、ネクストエンジン、BASE、eBayなどのECカート・プラットフォーマーとAPI連携を行い、自動出荷を実現しております。

また、STORES利用者には商品保管・配送代行を行う「倉庫サービス」を共同で提供しております。

2023年2月にはGlobal-eとシステム連携を行い、越境ECのハードルとなる関税、決済、配送などを国ごとに最適化できるようにいたしました。



代表者 : 代表取締役社長CEO 伊藤 秀嗣

設立 : 2013年12月25日

所在地 : 東京都豊島区東池袋1-34-5いちご東池袋ビル9階

事業内容 : 物流フルフィルメントプラットフォーム

URL : https://service.openlogi.com



